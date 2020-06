Deutsche Sunexpress wird eingestellt

Das deutsch-türkische Gemeinschaftsunternehmen Sunexpress steht vor einer Neuorganisation. Bislang gibt es in dem Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines sowohl einen türkischen als auch einen deutschen Teil.

Während die türkische Sunexpress bis zum Corona-Grounding vor allem zwischen Deutschland und der Türkei unterwegs war und zahlreiche innertürkische Routen bediente, war Sunexpress Deutschland als EU-AOC auch im Ferienflugbetrieb ab Deutschland im erweiterten Mittelmeerraum unterwegs, beispielsweise nach Ägypten.

Zudem verkehrte Sunexpress Deutschland bis zuletzt im Wet-Lease für Eurowings. Sowohl auf der Mittelstrecke als auch auf einigen Langstrecken flogen Flugzeuge mit Crews der Sunexpress Deutschland im Eurowings-Kleid. Für die Kooperation mit dem Lufthansa-Billigflieger hatte Sunexpress Deutschland extra eine Langstrecken-Operations mit Airbus A330 aufgebaut und zuletzt sieben Flugzeuge im Einsatz.

Nun wird der Flugbetrieb der deutschen Sunexpress eingestellt, wie airliners.de erfuhr. Demnach habe die Geschäftsführung die Pläne für eine Schließung der deutschen Basen intern bereits verkündet. Den Angaben nach wird Sunexpress Deutschland zum 26. Juni den Betrieb einstellen. Anschließend soll sie liquidiert werden.

Die türkische Sunexpress sei von den Planungen derweil nicht betroffen. Die Airline fliegt seit dem 10. Juni bereits wieder innertürkische Strecken.

Sunexpress will mit Sozialpartnern Lösungen entwickeln

Sunexpress bestätigte die Informationen am Nachmittag. Der Flugbetrieb der Sunexpress Deutschland werde in Kürze eingestellt und ein geordneter Liquidationsprozess vorbereitet. In den kommenden Wochen sollen "mögliche Lösungen in vertrauensvollen Gesprächen" mit den Sozialpartnern erarbeiten werden. Bei Sunexpress Deutschland arbeiten rund 1200 Mitarbeiter.

Für den Großteil der Passagiere werde es Alternativflüge geben, hieß es. Für Flüge, die von der türkischen Sunexpress übernommen werden, erfolge eine automatische Umbuchung. Zudem soll auf Eurowings und andere Airline-Partner umgebucht werden. Nicht beförderte Gäste sollen ihr Geld zurückbekommen.

Mit der Abwicklung ist Sunexpress Deutschland bereits der zweite Flugbetrieb der Lufthansa Group, der nach Corona nicht mehr abheben wird. Bereits vor der Entscheidung der Bundesregierung, die Lufthansa mit staatlichen Rettungskrediten zu stützen, hatte der Konzern mitgeteilt, dass Germanwings den Betrieb einstellen wird.

Lufthansa will weniger Komplexität

Damit treibt Lufthansa die Strategie voran, beim Billigflieger Eurowings Komplexität abzubauen. Ziel ist, bei Eurowings die Anzahl der verschiedenen Flugbetriebe zu reduzieren. Anders als Germanwings war Sunexpress Deutschland allerdings im Verkehr für Eurowings nicht unter eigener Marke aufgetreten.