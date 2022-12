Wer Logistikzentren an Flughäfen anschaut, der könnte denken, dass die Zeit stehen geblieben ist. Das Frachthandling geschieht im Wesentlichen manuell. Es gibt Faxe, Nadeldrucker und selbst Rohrpost kommt noch zum Einsatz. Wissen ist oft nur auf Papier und in den Köpfen der Beschäftigten gespeichert. Das soll sich nun ändern. Teil 2 der airliners.de-Serie "Luftfracht-Digitalisierung" beschäftigt sich mit den Möglichkeiten für einen höheren Automatisierungsgrad.

Die stark variierende Beschaffenheit der Ware sowie die verschiedenen luftfrachtspezifischen Anforderungen beim Zusammenstellen der Verlade-Devices bedingen eine große Vielfalt an Prozessvarianten und erklären den bislang sehr niedrigen Automatisierungsgrad im Bereich des Luftfrachthandlings (siehe Teil 1).

Nun gilt das Argument der Komplexität ebenfalls für die Paketzentren, Containerhäfen und andere modernisierte Logistikzentren dieser Welt – allerdings konnte ebendieser Komplexität gezielt durch Standardisierung der Abläufe und den Einsatz geeigneter Technologien begegnet werden.

Damit Luftfracht-Stakeholder faktenbasiert auf der Automatisierungswelle "mitsurfen" können, fließen in das Testfeld für autonomes Luftfrachtlagerhandling des bereits im ersten Teil genannten Forschungsprojekts DTAC neun konkrete, detaillierte Analysebausteine ein. Diese umfassen die Untersuchung von historischen Frachtdaten, Hallenlayouts, Prozessen, Live-Abläufen, Wertschöpfung, Literatur, Anbieter und Systeme, Use Cases und Anforderungen an geeignete Systeme.

Die Durchführung der Analysen wurde beziehungsweise wird wissenschaftlich geleitet vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) (Abteilung Luftverkehrslogistik) und von der Frankfurt University of Applied Sciences (Fachbereich 3: Wirtschaft und Recht, Institute for Aviation & Tourism – IAT).

Im Folgenden werden ausgewählte Rahmenbedingungen und Erkenntnisse der Analysebausteine dargestellt:

Frachtdatenanalyse: Basierend auf etwa 200.000 historischen Sendungsdaten der Projektpartner aus den Jahren 2021 und 2022 konnte unter anderem ermittelt werden, dass 90 Prozent der Packstücke ein Gewicht von weniger als 500 Kilogramm aufweisen, was wichtige Rückschlüsse auf die geforderten Traglasten automatisierter Systeme zulässt. Hallenlayout-Analyse: Die Untersuchung ausgewählter Frachthallen der Projektpartner Cargogate Flughafen München GmbH, CHI Deutschland Cargo Handling GmbH, Schenker Deutschland AG und Sovereign Speed GmbH bestätigte im Wesentlichen die oben ausgeführte Flexibilität in der Nutzung der begrenzten Fläche, insbesondere zu Peak-Zeiten. Es ist anzunehmen, dass für den Einsatz automatisierter Systeme Hallenbereiche ganz oder teilweise neu definiert und gegebenenfalls speziell für einzelne Prozessschritte vorgehalten werden müssen. Prozessanalyse: Ergänzend zu den oben ausgeführten Erkenntnissen wurde mit der Definition der 15 Prozess-Abschnitte eine wesentliche Grundlage für die differenzierte Bewertung der Wertschöpfung und für die Fokussierung auf einzelne Abschnitte zum Zweck der Automatisierung geschaffen. Analyse der Live-Abläufe: Mit Hilfe von über 150 Sensoren und Beacons wurden die Abläufe in einer ausgewählten Frachthalle eines Projektpartners über mehr als 340 Stunden Aufzeichnungsdauer erfasst. Hierzu wurden Beacons teils stationär in die Infrastruktur integriert und teils mobil an Fahrzeugen angebracht. Zudem trugen Beschäftigte Sensoren an Handgelenken und Gürtel, um die Art der verrichteten Tätigkeiten zu spezifizieren. Direktes Frachthandling machte hierbei circa 49 Prozent der Aktivitäten aus; Transporte beziehungsweise Fahrleistungen rund 7,5 Prozent der Gesamtarbeitszeit. Mittels verschiedener Visualisierungen können die Abläufe basierend auf den erhobenen rund 3,3 Milliarden Datenpunkten detailliert nachvollzogen werden. Wertschöpfungsanalyse: Basierend auf der Lean-Management-Theorie wurden Prozessabschnitte, Verschwendungen und prozessuale Komplexität in Bezug auf Automatisierung der Transporte beziehungsweise Unterstützung der Beschäftigten beim Handling untersucht. Als relevante Verschwendungen werden Wartezeiten, (unnötige) Transporte und Bewegung beziehungsweise Laufwege angesehen. Literaturanalyse: In drei systematischen Recherchephasen konnten etwa 270 relevante, überwiegend internationale Fachquellen identifiziert und kategorisiert werden. Das spezifische Forschungsfeld zur Automatisierung des Luftfrachthandlings lässt hierbei auf einige interessante Forschungslücken schließen, die unter anderem im Rahmen des DTAC-Projektes adressiert werden können. Hierzu gehört die Übertragung von Forschungswissen aus anderen Forschungsfeldern der Produktions- und Distributionslogistik auf die spezialisierte Disziplin der Luftverkehrslogistik. Analyse der Anbieter und Systeme: Mittels breit angelegter Recherche der Projektpartner konnten über 570 potenziell relevante Systeme von mehr als 130 Anbietern identifiziert werden. Diese lassen sich in acht Kategorien klassifizieren – von Systemen mit reinen Transport- beziehzungsweise Schleppfunktionen über Systeme mit verschiedenartigen Hub- und Handlingfunktionen bis hin zu stationären, robotischen beziehungsweise humanoiden Systemen. Auch Eigenentwicklungen wie beispielsweise die im Rahmen der Silicon Economy durch das Fraunhofer IML realisierten Transportroboterschwärme, Palettenhub- und Transportfahrzeuge sowie Segway-Roboter wurden berücksichtigt. Definition und Analyse der potenziellen Use Cases: Basierend auf den vorangestellten Analysen sowie auf einem Benchmark von mehr als 25 relevanten Vorprojekten im Flughafenumfeld werden aktuell gezielt umsetzbare, neuartige Use Cases ausgearbeitet. Definition und Analyse der Anforderungen: In Zusammenhang mit der Definition relevanter Use Cases werden aktuell die grundlegenden Anforderungen an automatisierte beziehungsweise autonome Systeme im Bereich des Luftfrachthandlings zusammengestellt. Hierfür wird unter anderem die Methode der MoSCoW-Priorisierung verwendet, um die Vielzahl an möglichen Anforderungen nach ihrer Wichtigkeit und Auswirkung zu klassifizieren.

Die Erkenntnisse aus den einzelnen Analysebausteinen erlauben die schrittweise, fundierte Eingrenzung von Vorzugsvarianten für den weiteren Projektverlauf. Für einen ausgewählten Use Case sollen geeignete Technologie und die notwendige Ausrüstung zum Aufbau einer aussagekräftigen Testinfrastruktur beschafft werden. Während bis zu zwei Testphasen mit je bis zu vierwöchiger Laufzeit sollen im ersten Quartal 2024 die Potenziale automatisierter beziehungsweise autonomer Handlingsysteme an einem führenden deutschen Frachtflughafen demonstriert, erforscht und ausgewertet werden.

Frachtgut am Flughafen Hong Kong. © dpa / May James

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/03/frachtchina_5375f338c1e90a3a0f5be419a3895be8__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© dpa/ May James"} }

In diesem Rahmen werden auch Unterstützungsprozesse und Kombinationsmöglichkeiten betrachtet. Hierzu zählen beispielsweise die automatisierte Erfassung von Waren und Einheiten mittels moderner Kameratechnik und Sensorik und der Einsatz von Technologien im Bereich von Augmented beziehungsweise Virtual Reality, unter anderem zur Unterstützung der Beschäftigten bei Prozessen wie Build-up und Break-down. Darüber wird die Möglichkeit, mehrere automatisierte Systeme intelligent zu vernetzen und mittels sogenannter Leitstands-Software zentralisiert zu steuern, sowie die Entwicklung von KI-gestützten Algorithmen zur Optimierung und verbesserten Vorhersage der Abläufe erforscht.

Letztlich handelt es sich bei den genannten Aspekten aus Projektsicht um Ansätze zur Steigerung der Effizienz beim Einsatz von Automatisierungstechnologie. Manche Ansätze, wie beispielsweise die automatisierte Erfassung, könnten sich auch als grundlegende Voraussetzung (Enabler) für ebendiesen Einsatz herausstellen.

Sechs aufeinander abgestimmte Teilprojekte

Die Erkenntnisse aus anderen DTAC-Teilprojekten (TP) könnten die Aussagekraft der Ergebnisse noch einmal deutlich steigern, wie nachfolgend anhand einer Auswahl relevanter Projektziele verdeutlicht wird.

Digitale Testfeld Air Cargo (DTAC) Das "Digitale Testfeld Air Cargo (DTAC)" hat eine Projektlaufzeit von drei Jahren und endet im September 2024. Mit dem Projekt ist ein neutraler Rahmen für die Forschung zur Digitalisierung der Luftfrachtprozesse entstanden. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) stellt hierfür etwa sieben Millionen Euro zur Verfügung. Drei Themenfelder stehen im Fokus: die Standardisierung des Datenaustauschs, die Demonstration von Automatisierung und Autonomisierung sowie Anwendungen im Bereich der KI-gestützten Optimierung und Prognose. Überblick der sechs DTAC-Testfelder © DTAC-Projekt, Fraunhofer IML { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/12/bildschirmfoto-2022-12-02-um-134447-abibw8__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DTAC-Projekt, Fraunhofer IML"} } Insgesamt sechs Teilprojekte werden von den Partnern in enger Abstimmung untereinander zu den folgenden Schwerpunkten entwickelt: Datendrehscheibe & Digitaler Avatar, Smart Pouch, Predictive Analytics, Digitale Standortlogistik, Autonome Outdoor-Frachttransporte sowie das in diesem Artikel betrachtete Autonome Luftfrachtlagerhandling. Überzeugende Demonstratoren, unmittelbarer Mehrwert für die Industrie sowie einfache Adaptionsfähigkeit und Skalierbarkeit stehen bei der Entwicklung im Vordergrund. Die Partner des DTAC-Konsortiums sind: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (Konsortialführer), Frankfurt University of Applied Sciences (wissenschaftlicher Partner), sowie die Industriepartner Cargogate Munich Airport GmbH, CHI Deutschland Cargo Handling GmbH, Flughafen Köln/Bonn GmbH, Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Lufthansa Cargo AG, LUG aircargo handling GmbH, Mitteldeutsche Flughafen AG, Schenker Deutschland AG und Sovereign Speed GmbH. Weitere namhafte Stakeholder der deutschen Luftfrachtindustrie sind über einen Projektbeirat eingebunden.

Eine digitale Datendrehscheibe (Fokus in TP1) als Bindeglied zwischen allen Beteiligten der Luftfrachttransportkette und unter Berücksichtigungen neuer Standards wie beispielsweise One Record der International Air Transport Association (Iata) soll die Datenverfügbarkeit und -qualität steigern, die für den Einsatz automatisierter Systeme von entscheidender Bedeutung sind. Faxgeräte, Messenger-Apps und die erwähnte Rohrpost hätten dann endlich ausgedient.

Insbesondere die Digitalisierung von Warenbegleitbriefen und deren Bereitstellung in einer eigens entwickelten sogenannten Smart Pouch (Fokus in TP2) soll Handlinginformationen für alle Beteiligten in Echtzeit abrufbar machen und somit unter anderem auch die Einsatzplanung einzelner automatisierter Systeme – oder bestenfalls ganzer Flotten davon – erleichtern.

Ebendiese Optimierung der (Ressourcen-)Planung wird auch bei der Entwicklung von KI-gestützten "Predictive Analytics"-Modellen für die Luftfrachtabfertigung (Fokus in TP3) adressiert. Nicht zuletzt wird ein weiteres Testfeld zu autonomen Outdoor-Frachttransporten auf dem Flughafenvorfeld (Fokus in TP5) entwickelt. Bei gemeinsamer Betrachtung könnten vor allem die Übergabepunkte der Fracht zwischen Frachthalle(n) und Vorfeld in den Fokus rücken und die Attraktivität verschiedener automatisierter Systeme in Kombination noch einmal gesteigert werden. Die erfolgreiche Übergabe von Maschine an Maschine, hier vom fahrerlosen Handlingsystem in der Halle an das fahrerlose Transportsystem auf dem Vorfeld, würde die Luftfrachtabfertigung einen großen Schritt näher an das maritime Vergleichsfeld katapultieren.

Über die weiteren Projektergebnisse soll ebenfalls öffentlich informiert werden, damit möglichst viele Stakeholder der deutschen, gegebenenfalls auch internationalen Luftfrachtbranche unmittelbar davon profitieren können.

Der Open-Source-Ansatz ist hierbei wesentliche Grundlage des Projekts. Erst in der zunehmenden (digitalen) Vernetzung der Luftfrachtakteure, im kooperativen anstelle des kompetitiven Ansatzes, liegt das gesamte Potenzial von Automatisierungslösungen verborgen. In Verbindung mit den weiteren Testfeldern des DTAC-Projekts sollen der Luftfrachtstandort Deutschland gestärkt und die digitale Optimierung der globalen Luftfrachtwertschöpfungskette vorangetrieben werden. Mit voranschreitender Digitalisierung wird auch die Automatisierung des Handlings als ein Baustein des Gesamtbildes die volle Wirkung entfalten können.

Ein durchaus optimistischer Ausblick

Fazit und Ausblick für die Modernisierung des Luftfrachthandlings fallen durchaus optimistisch aus. Es gibt sie noch immer, die schier endlosen Pappkarton- und Containerreihen in deutschen Flughafenfrachthallen. Die bärenstarken Frauen und Männer mit von schwerer Arbeit gezeichneten Handschuhen, die verschrammten Stapler und natürlich der obligatorische, glühend heiße Pappbecherautomatenkaffee für die schnelle Pause zwischen zwei Peaks. Nicht einmal schicke Rennwagen wurden bisher im Rahmen des Forschungsprojekts gesichtet.

Und doch ist etwas anders: Die deutsche Luftfrachtbranche zieht an einem Strang. Seit Jahrzehnten optimierte, flexibel gehaltene und mit viel Know-how hinterlegte Abläufe in den eigenen Hallen weichen den Überlegungen für gemeinsame Automatisierungslösungen und generalüberholte Datenschnittstellen, sogar mit der direkten Konkurrenz.

Hatten viele Einzelakteure bislang Investments in noch nicht luftfrachtgereifte Technologien, die schnell in die Millionen gehen und oft noch keine klare Gewinnschwellenrechnung zulassen, gemieden, so schafft DTAC einen neutralen Forschungsrahmen für die Übergangsphase zwischen Konzeption und flächendeckender Implementierung.

Insbesondere die Umsetzbarkeit soll mit sinnvollen, ambitionierten Demonstratoren geprüft und ausgewertet werden. Im internationalen Vergleich erscheint dies dringend notwendig angesichts jüngster Automatisierungsansätze insbesondere im Rahmen von Greenfield-Projekten.

Über den Autor { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/08/manuel-wehner_1e14f099d5b8342d9a8453fd6fe84027__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Manuel Wehner/ PicturePeople Frankfurt MyZeil"} } Manuel Wehner ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML). Im Projekt DTAC verantwortet er das Testfeld zur Konzeption und testweisen Demonstration von autonomen Systemen im Bereich des Luftfrachtlager-Handlings. Er studierte Management and Technology (M.Sc.) an der TU München und in Mexiko sowie dual Luftverkehrsmanagement (B.A.) in Frankfurt und Riad. Wehner ist Lehrbeauftragter und Mitbegründer des Institute for Aviation and Tourism (IAT). Als Fachreferent der Fraport AG leitete er 2017 den Testbetrieb von autonomen Shuttlebussen am Flughafen Frankfurt.

Auch die Beschäftigten könnten von den Automatisierungswagnissen profitieren: Die Aussicht, in gebückter Haltung oder über dem Kopf schwere Ware zu verladen sowie eintönige, wiederkehrende, kurze Transportarbeit zu verrichten, wird dem akuten Bewerbermangel wohl wenig entgegensetzen können.

Anders sieht es mit der Aussicht aus, sich auf flexible, komplexe oder außergewöhnliche Prozesse zu spezialisieren, die in der Luftfrachtabfertigung zahlreich zu finden sind, während Maschinen das Groß der standardisierten Aufgaben zunächst automatisiert und später autonom verrichten. Das Handling von Gefahrgütern, Tiefkühlimpfstoffen und Rennwägen ist im Zweifel attraktiver als jenes von Abermillionen an mehr oder weniger standardisierten Paketen aus Online-Shops und Industrie.

Gemeinsam, gestaltend, gefördert – das scheinen die drei Zauberworte zu sein, die Bewegung in die Branche bringen. Anstelle der Nostalgie ist jetzt die Innovationskraft gefragt: Wenn ein Großteil der Ware schon nicht sexy ist, da von Kartons und Containern umhüllt, so kann es zumindest das Drumherum sein. Nachdem die Seefracht bereits vor über 20 Jahren mit automatisierten Transport- und Handlingsystemen vorgelegt hat, könnte jetzt die Stunde der Luftfracht schlagen.