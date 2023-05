Überall konnte man Ende vergangener Woche lesen: "Letzte Generation: BER – Privatjets mit Farbe besprüht". Hier ist das Video Es handelt sich aber nicht um mehrere Flugzeuge, sondern um ein Propellerflugzeug (also keine Jets). Hier die Details:

Das Flugzeug hat die Kennung OY-RPO, ist also in Dänemark zugelassen. Es ist eine Piper Aztec (PA 23), ein sechssitziges zweimototoriges Propellerflugzeug (Piper PA-23-250 Aztec E). Das Flugzeug ist am 05.05.2023, 10:24 in Roskilde, Dänemark (RKE) gestartet und um 11:57 in Berlin (BER) gelandet.

Die Flugroute zeigt Flightradar24. Ein Foto des Flugzeugs gibt es bei jetphotos.com. Eine Beschreibung des Flugzeugs gibt es beispielsweise bei Wikipepdia und bei aopa.org. Die letzte Aztec wurde im Jahr 1981 gebaut. Der Flugzeugpreis hängt vom Zustand ab. Man kann eine Aztec bereits für 50.000 US-Dollar (rund 45.000 Euro) erwerben. Ein typischer Preis beträgt 150.000 US-Dollar, wie entsprechenden Angeboten im Internet entnommen werden kann.

Die Piper Archer ist also kein "Luxus-Flieger". Das in Berlin besprühte Flugzeug gehört nicht einmal einer Einzelperson, sondern einer Eigentümergemeinschaft aus sechs Personen. "Wir kommen aus allen Gesellschaftsschichten, Techniker, Informatiker, Ärzte und einige von uns sind Rentner", heißt es auf Anfrage bei den Besitzern in Dänemark.

"Wir benutzen unser Flugzeug sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisen, typischerweise in einem Bereich bis zu 300 bis 500 Meilen. In diesem Bereich können kleinere Flughäfen angeflogen werden und man ist schneller am Ziel als mit jedem anderen Verkehrsmittel", erläutern die Skandinavier die Nutzung ihrer Maschine.

"Wir haben zwar Verständnis und Sympathie für die Sache, aber wir finden, dass wir zu Unrecht in einer politischen Kampagne benutzt wurden", bedauern die Eigentümer. "Wir als Gruppe wenden viele Stunden (und Geld) dafür auf, ein solches Oldtimer-Flugzeug in einem nahezu neuwertigen und originalen Zustand zu erhalten, und wir sind wirklich traurig darüber, dass eine Gruppe junger Leute ohne Verständnis für die Realitäten einfach das erste und einfachste Ziel unter dem Deckmantel einer Message an die Superreichen auswählt - was sie natürlich nicht tun."

Vergleich Piper, Learjet, Ferienflieger

Doch wie steht es nun mit der Klimawirkung des besprühten Flugzeugs? Die AOPA gibt einen Verbrauch von 27,4 US Gallon pro Flugstunde an (bei typischen 75 Prozent Motorleistung und typischen Flugbedingungen). Das sind 103,7 Liter pro Flugstunde. Dabei kann eine Reiseflugeschwindigkeit von 172 mph erreicht werden. Das sind 277 km/h. Damit hat das Flugzeug einen Verbrauch von 37,4 Litern pro 100 km oder von 6,2 Litern pro 100 km pro Sitzplatz. Flugzeugverbräuche werden oft in kg pro 100 km pro Sitzplatz angegeben. Bei einer Dichte von Flugbenzin von 750 kg/m3 sind das 4,65 kg pro 100 km pro Sitzplatz.

Die Dienstgipfelhöhe (englisch "Service Ceiling") beträgt 19.000 ft (5790 m). In dieser gegenüber einem Jet geringen Flughöhe entstehen keine Kondensstreifen oder induzierte Wolkenbildung. Daher sind die äquivalenten CO2-Emissionen nicht wesentlich höher als die CO2-Emissionen. Bei 3,15 kg CO2 pro kg Flugkraftstoff beträgt die Umweltwirkung des besprühten Flugzeugs damit 14,5 kg CO2 pro 100 km pro Sitzplatz.

Neueste Passagierflugzeug kommen pro Sitzplatz auf 2,0 kg pro 100 km pro Sitzplatz. Das geht nur, wenn mittlere Reichweiten geflogen werden, für die der Verbrauch geringer ist (kein Kurzstreckenflug). Mit dem typischen Faktor 3 für große Flughöhen sind das 18,9 kg äquivalente CO2 pro 100 km pro Sitzplatz.

Also: Kein Urlauber kommt auf seinem Urlaubsflug an die vergleichsweise geringe Umweltwirkung der alten Piper Aztec heran.

Jetzt der Vergleich mit einem Business Jet: Nehmen wir den Learjet 70/75 für acht Passagiere als Beispiel. Wir gehen hier davon aus, dass die Passagiere von einem oder zwei Piloten geflogen werden und das komplexere Flugzeug nicht selbst fliegen. Der Verbrauch kann mit den Daten hier berechnet werden. Der geringere Verbrauch für "long-range cruise" mit 443 kg/h bei 437 kn beträgt 54,7 kg/h oder 6,8 kg pro 100 km pro Passagiersitzplatz. Mit dem typischen Faktor 3 für große Flughöhen sind das 64,7 kg äquivalente CO2 pro 100 km pro Sitzplatz.

Fazit: Es gibt umweltfreundlichere Alternativen, um von Roskilde nach Berlin zu kommen als mit einer Piper Aztec. Das Flugzeug eignet sich aber nicht dazu, ungezügelte Klimarücksichtslosigkeit zu brandmarken.

Letztlich nur peinlich

Wenn man schon ein Flugzeug ansprühen will, dann sollte man vorher Rat einholen, welches Flugzeugmuster dafür ausgewählt werden sollte. Zumindest sollte man einen "Business Jet" erkennen können.

In der Gruppe "Letzte Generation" gibt es einen Bereich "Recherche". Personen in der "Recherche" bereiten Aktionen vor, durch umfangreiches recherieren der Gegebenheiten vor Ort. Das geht sicher besser. Ansonsten sind derartige Aktionen bestenfalls gut gemeint, aber letztlich nur peinlich.

Bedauerlich auch für den Gast aus Dänemark. Er war leider zur falschen Zeit am falschen Ort. Gastfreundschaft sieht anders aus. Dänemark ist auch nicht tauglich als Symbol, weil wir in Deutschland einiges zum Thema Umweltschutz von Dänemark lernen können.

Das Ausmaß des Schadens an der Piper ist übrigens noch nicht bekannt, teilen die Miteigentümer mit. "Im schlimmsten Fall müssen wir mit Kosten von über 35.000 Euro für eine Neulackierung und mit einem für den Rest des Jahres nicht mehr einsatzfähigen Flugzeug rechnen."