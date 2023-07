Nach Klimaprotesten: Innenministerium kündigt neue Flughafen-Sicherheitskonzepte an

Nachdem sich Klimaaktivisten wiederholt unerlaubten Zugang zu Flughäfen in Deutschland verschaffen konnten, will das Bundesinnenministerium neue Sicherheitsstandards entwickeln. Aus der Polizei gibt es ebenfalls entsprechende Forderungen.

Ein gepanzertes Spezialfahrzeug der Bundespolizei am Rollfeld des Flughafens in Frankfurt am Main.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat angesichts der Klima-Protestaktionen der "Letzten Generation" an den Flughäfen Hamburg und Düsseldorf neue Sicherheitsstandards angekündigt.

"Es wird demnächst tatsächliche Standards für die Betreiber kritischer Infrastruktur geben. Dazu gehören auch die Flughäfen, und das wird auch zu einer besonderen Sicherheit der Flughäfen weiterhin führen", sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin.

"Die Sicherheitsbehörden stehen in engem Kontakt, um mit Blick auf die heutigen Vorfälle die Risikobewertungen erneut anzupassen und Sicherheitsmaßnahmen weiter zu intensivieren", sagte ein Ministeriumssprecher derweil dem "Handelsblatt".

Das unbefugte Betreten der Flughafengelände durch Klimaaktivisten sei "schnell erkannt" worden, so der Sprecher. Daraufhin seien "die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz und der Sicherheit des Luftverkehrs und aller beteiligten Personen getroffen" worden.

"Wer es mit Klebstoff schafft, schafft es auch mit Sprengstoff"

"Die Flughäfen gehören zur kritischen Infrastruktur", sagt auch der kriminalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler. Im "Handelsblatt" sagte er: "Wenn es hier Straftätern gelingt, in sicherheitsrelevante Bereiche einzudringen, haben wir erhebliche Sicherheitslücken." Wer es mit Klebstoff auf Rollfelder und in die Nähe von Flugzeugen schaffe, schaffe das auch mit Sprengstoff.

"Ich erwarte daher, dass die Sicherheitskonzepte der Flughäfen sofort auf den Prüfstand kommen und hier zeitnah nachgebessert wird." Scharfe Kritik äußerte der SPD-Politiker an der "Letzten Generation". Die Aktionen dieser "Straftäter" schadeten der Klimapolitik mehr, als dass sie ihr nutzten. "Insoweit sind sie nicht nur strafbar, sondern auch dumm", so Fiedler.

Bundespolizei mahnt Überprüfung an

Zuvor hatte bereits der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft für den Bereich Bundespolizei/Flughafensicherheit, Heiko Teggatz, eine Überarbeitung der Sicherheitskonzepte an Flughäfen gefordert.

"Es ist katastrophal für die Luftsicherheit, dass es den Klimaklebern gelungen ist, auf die Startbahn des Düsseldorfer Flughafens zu gelangen", sagte Teggatz der "Rheinischen Post".

Das hätte nicht passieren dürfen. "Der Flughafenbetreiber ist da in der Verantwortung. In Zeiten wie diesen reicht es nicht aus, Flughäfen mit Zäunen und Stacheldraht zu sichern, auf die man einfach eine Matte legen und dann drüberklettern kann."

Sowohl am Hamburger als auch am Düsseldorfer Flughafen sei es versäumt worden, nach Aktionen am Airport in Berlin das Sicherheitskonzept zu überarbeiten. "Sicherheit darf nicht länger an Kosten scheitern", forderte Teggatz.

Mitglieder der Protestgruppe "Letzte Generation" waren am frühen Donnerstagmorgen auf das Gelände des Düsseldorfer Flughafens eingedrungen und hatten sich auf dem Vorfeld festgeklebt. Der Flugbetrieb war teils komplett eingestellt, teils eingeschränkt. Eine ähnliche Aktion gab es auch am Flughafen Hamburg.