Lübeck Air stellte ihren Flugbetrieb im Winter 2023/2024 komplett ein, der Flughafen Lübeck bleibt jedoch trotz Umbauarbeiten weiterhin geöffnet. Gerüchte besagen jedoch, dass Lübeck Air weiterhin am Boden bleibt. Wird Lübeck Air also im kommenden Sommer gar nicht zurückkehren?

Im September hieß es noch, dass der Flugbetrieb am Flughafen Lübeck im Winterflugplan 2023/2024 eingestellt wird. Der Flughafen dementierte jedoch die Berichte gegenüber airliners.de.

Korrekt ist, dass die heimische Fluggesellschaft Lübeck Air, die eng mit dem Flughafen verbunden ist, den Flugbetrieb für die Wintersaison eingestellt hat.

Wie "LN Online" berichtete, hat Lübeck Air den Flugbetrieb "vorübergehend" eingestellt. Demnach hat die Fluggesellschaft beschlossen, im Winter keine Flüge durchzuführen.

Aktuelle Gerüchte besagen, dass die Fluggesellschaft auch im Sommer nicht wieder an den Start gehen wird. Wird der Flugbetrieb also auch im kommenden Sommerflugplan nicht wieder aufgenommen? Falls ja, was hat es mit den Plänen der Lübeck Air auf sich?

Verwirrung in Lübeck

Die Situation im Herbst war durchaus verworren. Medien berichteten, darunter auch airliners.de, dass der Flughafen Lübeck seinen Betrieb aufgrund von Umbaumaßnahmen im Winter temporär und zur selben Zeit wie Lübeck Air, einstellen würde.

Wie eine Sprecherin des Flughafens Lübeck gegenüber airliners.de Anfang Oktober erklärte, führt der norddeutsche Airport seinen Betrieb über den Winter wie gewohnt fort. Richtig sei, dass die heimische Lübeck Air ihren Flugbetrieb über die kalte Jahreszeit pausiert.

Auch, dass der Tower um-, beziehungsweise neugebaut werden soll, sei korrekt. Allerdings ist in der Wintersaison ohnehin kein kommerzieller Flugbetrieb in Lübeck geplant.

Diese Pläne ließen jedoch vermuten, dass Lübeck Air im Sommerflugplan 2024 wieder zurückkehren würde. Dem ist jedoch nicht so.

Wie eine Sprecherin des Flughafens Lübeck gegenüber airliners.de nun bestätigte, werde Lübeck Air zunächst weiterhin pausieren. "Dies ist eine strategische Entscheidung", wie die Sprecherin anfügte.

Der Flughafen Lübeck bleibt hingegen im Sommer geöffnet. Ein Flugplan für den Sommer wurde bereits vorgestellt. Der Flughafen konzentriere sich auf Drittairlines, so die Sprecherin des Flughafens Lübeck weiter.

Sundair wird damit die Lücke füllen, die am Flughafen entstanden ist beziehungsweise entstehen wird. Die Fluggesellschaft wird einen Airbus A319 am Flughafen Lübeck stationieren, der zuvor am Flughafen Kassel stationiert war.

Ab Anfang Mai bis November wird Sundair viermal wöchentlich Mallorca anfliegen. Zweimal pro Woche soll es nach Kreta und Rhodos gehen. Außerdem steht Kos im Programm. Die Verbindung nach Korfu wird weiterhin bedient.

Wie die Flughafensprecherin mitteilte: "Die Nachfrage nach den Mittelmeerdestinationen ab Lübeck war sehr vielversprechend".

Was ist dran am Gerücht?

"Wir sind auch weiterhin sehr an weiteren Airlines interessiert, um ein möglich interessantes Portfolio bieten zu können", so die Sprecherin gegenüber airliners.de.

Das zeigt, dass die Rückkehr von Lübeck Air im kommenden Sommer durchaus unwahrscheinlich ist.

Der Flughafen Lübeck freut sich über die Stationierung eines Flugzeugs durch Sundair und sucht weiter nach anderen Fluggesellschaften. Diese Suche ist für einen Flughafen nicht unnatürlich, beweist aber auch, dass der Airport durchaus auf weitere Anbieter angewiesen ist.

Vollkommen ausgeschlossen ist die Rückkehr der Lübecker Fluggesellschaft jedoch nicht. "Sobald entsprechende Partner gefunden sind, könnte die virtuelle Airline als Marke wieder an den Start gehen", versicherte die Sprecherin.

Spannend wird damit die weitere Ausrichtung der Lübeck Air. Lübeck Air hatte sich im März überraschend von ihrem vorherigem Konzept verabschiedet, schwerpunktmäßig regionale Linienflüge zwischen Lübeck und dem Süden der Republik anzubieten. Stattdessen setzte die während Corona gestartete Airline fortan ihren Fokus auf touristische Angebote.

Die Benennung der Lübeck Air als "virtuelle Airline" unterstreicht den Kurs der jüngeren Vergangenheit. Lübeck Air verkaufte ihre hauseigene ATR 72 mit 60 Sitzplätzen und setzte zwischenzeitlich auf die griechische Wet-Lease-Fluggesellschaft Marathon Airlines und ihre 88-sitzige Embraer 175. Teilweise kam sogar ein Airbus A320 zum Einsatz.

Der Markt, vor allem auch im Wet-Leasing, erlebt jedoch eine hohe Nachfrage und die Etablierung einer neuen Fluggesellschaft in Deutschland ist ebenfalls herausfordernd. Der Markt ist jedoch auch weiterhin sehr dynamisch. Nach aktuellem Stand ist eine Rückkehr von Lübeck Air im Sommer 2024 eher unwahrscheinlich, vollkommen ausgeschlossen ist sie jedoch nicht.