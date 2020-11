Das war die Woche die war : Ist es Heldentum, Stärken, Schwächen oder Ironie? Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir mutige Änderungen vornehmen müssen, sagt unser Kolumnist Andrew Charlton. Aber die Branche hält lieber inne und betet.

Nach Aristoteles ergibt sich die Tragödie nicht aus unseren Schwächen, sondern aus unseren Stärken. Oder wie Eliot es ausdrücken würde: "Unser Heldensinn wird Vater von abartigen Lastern. Tugend wird uns aufgenötigt von unseren Schandtaten." Irgendwo in einer Diskussion über Tragödien, Stärken, unnatürliche Laster, Heldentum und unverschämte Verbrechen müssen wir sicherlich auch zum Wort "Ironie" kommen.

DWDWDW ("Das War Die Woche Die War")

2. bis 6. November 2020

Also los, diese Woche beginnt mit der Preisfrage, wie man am besten ordnungsgemäß staatliche Beihilfen beantragt. Ist es unser Heldentum bei der Arbeit, wie manche uns glauben machen wollen - wie fast die gesamte Airline- und Flughafenbranche uns glauben machen will - oder ist es eine Tugend, die uns durch unverschämte Verbrechen aufgezwungen wird? Oder, wenn Sie Ihrer aristotelischen Logik den Vorzug geben, ist es eine Stärke oder eine Schwäche? Es ist marktverzerrend; es rettet Arbeitsplätze. Es bewahrt den Status quo ante (oft mehr vom Ante als vom Status quo); es stoppt die Innovation.

Ein Begleiter bei jeder Diskussion über Heldentum, unverschämte Verbrechen und Ironie muss immer das Timing sein. Das Timing, die Essenz der guten Komödie, kann auch unser Verderben sein, oder zumindest unseren ansonsten heroischen Positionen Bathos (und manchmal Pathos) hinzufügen. Und Timing ist nur eines der Dinge, die sehr schwer zu kontrollieren sind.

Das Rad der Verwaltung schleift, wie der Wille Gottes, langsam, aber äußerst fein. Gab es also etwas Ironischeres als die Ankündigung der Europäischen Kommission vom Montag, ihren Fitnesscheck über die Angemessenheit der Regeln für staatliche Beihilfen zu veröffentlichen? Und zwar jetzt! Staatliche Corona-Beihilfen werden doch schon ausgeschüttet, wie Grog von einem betrunkenen Matrosen.

Aber die Mühlen der Verwaltung mahlen weiter und betrachten staatliche Beihilfen anhand von fünf sehr nüchternen Kriterien: Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Kohärenz und EU-Mehrwert. Wo soll man anfangen?

Über den Autor Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig.

In der Studie stellt sich die Frage, ob staatliche Beihilfen in der Luftfahrt (die zum Zeitpunkt der Erstellung der Studie weitgehend an Flughäfen gingen - aber das war damals und jetzt ist heute) die effizienteste Verwendung öffentlicher Gelder zur Förderung der regionalen Entwicklung sind. Nicht gerade die Nachrichten, die die Flughäfen wollten, da sie sich auf eine Kampagne für mehr öffentliche Mittel vorbereiteten.

Dienstag war der Tag des jährlichen ECAC-EU-Dialogtreffens. Dabei handelt es sich in der Regel um netzwerklastige Treffen der Generaldirektoren der europäischen Zivilluftfahrt, von Lobbyisten der Fluggesellschaften und Flughäfen sowie von Industrieverbänden; in diesem Jahr virtuell erzwungen.

Der Generaldirektor der ACI, Olivier Jankovec, wies auf die schlimme Situation hin, in der sich die Flughäfen befinden, und warf sich der Gnade der Regulierungsbehörden in die Arme. Immerhin, so stellte er fest, hätten die Fluggesellschaften international satte 160 Milliarden Dollar erhalten und die Flughäfen nur magere 800 Millionen. Fair ist fair...

Die Iata hingegen ging einen anderen Weg. Ihr neuer Senior Vice President, zuständig für Außenbeziehungen, Sebastian Mikosz, wollte nicht arrogant sein. Nein, stellte er fest, dieses Treffen würde nicht stattfinden, nicht einmal virtuell, auf Wiedersehen. Deshalb brauchen die Fluggesellschaften so viel Geld, wie die Fluggesellschaften allein für sich angemessen halten. Das mag eine Umschreibung sein, aber Sie verstehen was ich meine.

Der Kampf gegen die innere National Rifle Association beginnt