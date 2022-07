Das Zollamt Höchst in Frankfurt zieht in die Silostraße 31, die sich ebenfalls im Stadtteil Höchst befindet, teilt das Zollamt mit. Das Zollamt Höchst ist eines der zwei dem Hauptzollamt Frankfurt am Main zugehörigen Binnenzollämtern. Es ist unter anderem zuständig für die Abfertigung von Postpaketen, die zum Beispiel wegen fehlender Dokumente nicht am Frankfurter Flughafen bearbeitet werden konnten.