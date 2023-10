DWDWDW (131)

Politik trifft auf Sarkasmus. In seiner Serie DWDWDW ("Das War Die Woche Die War") gewährt Andrew Charlton wöchentlich einen etwas anderen (Rück-)Blick auf die politische Luftfahrt.

DWDWDW

09. bis 13. Oktober 2023

Es ist verlockend zu sagen, dass diese Woche, die Woche, die war, mal wieder ein Paradebeispiel für die europäische Luftfahrt war. Der Flughafen Luton wurde wegen eines Feuers in einem Parkhaus geschlossen und Streiks der Flugsicherung haben in Frankreich gestört.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/09/andrew_a9735a35bc4fe3609df0c80bcb73ce24__square__400", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Andrew Charlton"} } Über den Autor Andrew Charlton ist der Geschäftsführer von Aviation Advocacy, einer auf den Luftverkehr fokussierten Strategie- und Regierungsberatung mit Sitz in der Schweiz. Andrew ist zudem Herausgeber des "Aviation Intelligence Reporter", der einen zunehmend einflussreichen und unerschütterlich unabhängigen Blick auf die Luftfahrt bietet, immer durchdacht und nie einseitig. In seinem Blog blickt er Woche für Woche auf die europäische Luftverkehrspolitik.

Die erste Annahme in Luton geht in die Richtung, dass sich ein Elektroauto überhitzt hat, und das soll dann die Verbrenner angezündet haben. Das löste eine Kettenreaktion aus. Ein Auto nach dem anderen ging in Flammen auf, während sich die Hitze immer weiter ausbreitete, kurzum: Ein Großbrand in einem Parkhaus ist in vielerlei Hinsicht falsch. (Dies ist die Überarbeitung eines alten Tim Vine Witzes, aber er war unwiderstehlich. Entschuldigung an Tim). Jedenfalls brach Chaos aus und der Flughafen wurde geschlossen.

So sicher wie die Nacht auf den Tag folgt, wird dies zu einer weiteren Reihe von Fällen vor dem Europäischen Gerichtshof führen, da die Fluggäste ihre Rechte gemäß der Verordnung 261 über annullierte Flüge geltend machen wollen.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, ist nach der Verordnung 261 die Fluggesellschaft für Verspätungen verantwortlich, es sei denn, die Verspätung ist auf "außergewöhnliche Umstände" zurückzuführen. Die bekannten Kenner der Luftfahrt und des Flugbetriebs, die Richter des EuGH, haben in der Vergangenheit festgestellt, dass eine Verspätung, die durch ein mechanisches Problem verursacht wurde, nicht außergewöhnlich ist, mit der Begründung, dass Dinge ausfallen und die Fluggesellschaften darauf hätten vorbereitet sein müssen.

Zuletzt hieß es sogar, dass der Tod des Ersten Offiziers während eines Fluges und die Notwendigkeit, diese Person durch einen nicht toten Ersten Offizier zu ersetzen, nichts Außergewöhnliches ist. Man kann nur vermuten, dass es für den betroffenen Ersten Offizier durchaus ein ziemlich außergewöhnliches Ereignis war, aber die Richter waren der Meinung, dass auch in diesem Fall die Fluggesellschaft für die Verspätung verantwortlich sein würde.

Die Feuerwehr von Luton stellte nun also fest, dass es sich bei dem Brand um einen Unfall handelte, aber wo passt der Begriff "Unfall" in das Spektrum von "gewöhnlich" bis "außergewöhnlich"? Jahrelanger Rechtsstreit ahoi!

Es gab auch Flugsicherungsstreiks in Teilen Frankreichs, aber nicht in ganz Frankreich. Es war also mal wieder so, wie es fast jede Woche ist… Die französischen Streiks sind so normal geworden, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr merken.