Condor bereitet sich auf A330-Neo-Einflottung vor

Condor wird in wenigen Wochen den ersten Airbus A330 Neo einflotten. Schon im Winterflugplan soll das erste neue Langstreckenflugzeug eingesetzt werden, sagte Condor-Verkaufschef Christian Lesjak auf einer "FVW"-Veranstaltung.

Zum Einsatz kommt das neue Flugzeug zunächst auf der Strecke Frankfurt – Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Der erste A330 Neo wird mit grünen Streifen ausgeliefert, kurz danach kommt ein A330 Neo im hellbraunen Streifenkleid.

Insgesamt hat Condor 16 Airbus A330-900 Neo zur Erneuerung der Langstreckenflotte bestellt. Nach der ersten Übernahme will Condor alle vier bis sechs Wochen eine A330 Neo in die Flotte integrieren - und dafür je eine 767 ausmustern.

Die neuen Langstreckenflugzeuge stattet der Ferienflieger auch mit einem neuen Kabinendesign aus. Das neue Interieur kommt in einer Drei-Klassen-Konfiguration: 216 Plätze in der Economy, 64 in der Premium-Economy und 30 in der Business-Class – insgesamt bietet der Condor-A330-Neo also 310 Passagieren Platz. Zum Vergleich: Die Boeing 767 hat bei Condor in verschiedenen Konfigurationen 245 bis 259 Sitze verbaut.

Lufthansa Technik übernimmt Ersatzteilversorgung

Die Lufthansa Technik wird dabei die Ersatzteilversorgung übernehmen, wie beide Seiten jetzt mitteilten. Auch für andere Airbus- und Boeing-Teilflotten von Condor erbringt Lufthansa Technik bereits seit langem verschiedene Dienstleistungen einschließlich der Wartung.

Im Zuge der Gründung der Eurowings Discover, eines neuen touristischen Flugbetriebs in der Lufthansa Group, war zwischen Lufthansa und Condor Streit um Zubringerflüge nach Frankfurt ausgebrochen. Das Bundeskartellamt hat entschieden, dass Lufthansa weiterhin Condor-Gäste zu bevorzugten Konditionen transportieren muss.