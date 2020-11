Charterairline plant Linienflüge nach Deutschland

Im kommenden Frühjahr könnte eine neue Airline an deutschen Flughäfen zu sehen sein. Die maltesische Airline Air Horizont hat angekündigt, den italienischen Flughafen Forli jeweils zweimal wöchentlich Deutschland verbinden zu wollen.

In Branchenkreise wurde Hamburg als mögliche Destination ins Spiel gebracht. Der Flughafen teilte auf airliners.de-Anfrage jedoch mit, dass das Vorhaben von Air Horizont am Airport grundsätzlich nicht bekannt sei. Neben Deutschland will die Airline auch Flüge nach Ungarn und Spanien anbieten.

Charterairline setzt auf Linie

Air Horizont ist jedoch keine Neugründung, sondern operiert bereits seit 2015. Die Airline war bisher auf das Geschäft mit Charterflügen in Italien spezialisiert. Zur Flotte gehören nach Informationen von "CH-Aviation" sechs Boeing 737-400 mit einem Durchschnittsalter von knapp 29 Jahren und 168 Plätzen.

Mit der Aufnahme von Linienflügen weicht die Airline von ihrem bisherigen Geschäftsmodell ab. Zu den Gründen erklärte Juan Luis Díez, CEO der Airline, dass man vor dem Hintergrund der aktuellen Marktbedingungen sich neu erfinden müsse. Daher habe man sich als Basis auch für den Flughafen Forli als Basis ausgesucht, so der CEO weiter.

Sieben Jahre "Pause"

Der Flughafen in der Region Emilia-Romagna ist seit mehr als sieben Jahre stillgelegt und soll am 1. Dezember wieder für den internationalen Flugverkehr öffnen. Der letzte reguläre Flug war am 29. März 2013. Laut CH-Aviation wird auch die Lufthansa Tochter Air Dolomiti Forli mit München verbinden.