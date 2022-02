Air Berlin hat jahrelang am Flughafen Tegel ein Drehkreuz für Europaflüge betrieben. Am BER sollte das sogar noch weiter ausgebaut werden - was aber Geschichte ist. Berlin kann sich zumindest auf absehbare Zeit die Idee aus dem Kopf schlagen, ernsthaft für Umsteigerverkehr genutzt zu werden. Das gilt aber nur für den Luftverkehr. Mit dem neuen Trendthema Nachzug gibt es nämlich ganz neue Pläne für ein Europa-Drehkreuz - wenn auch am Boden. Nur wie realistisch ist das?

Im Rahmen der Nachtzug-Konferenz hat die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz einen Nachtzug-Hub in der Stadt ins Spiel gebracht. Eine Studie soll belegen, dass die Hauptstadt ein guter Ort für viele weit entfernte Ziele sind. Verfügbar ist die Studie in Gänze noch nicht. Auf Anfrage gab die Senatsverwaltung an, dass die Ausarbeitung zunächst anonymisiert werden müsse, da unter anderem Geschäftsdaten der Flughafengesellschaft in dieser Studie vorkommen würden. Diese sollen genutzt worden sein, um das Potenzial verschiedener Destinationen zu bewerten.

Zudem sollen noch die Ergebnisse der Nachtzug-Konferenz eingearbeitet werden."Die Einarbeitung und die Prüfung auf wettbewerbsrelevante Aussagen werden noch etliche Zeit in Anspruch nehmen.", heißt es von der Senatsverwaltung. Trotzdem sind schon genug Informationen vorhanden, um das Potenzial eines solchen Nachtzugdrehkreuzes auszuleuchten.

Es gibt zwar noch zahlreiche Unsicherheiten, das Grundkonzept ist aber klar. Von Berlin aus geht es auf die lange Zugreise über Nacht verschiedene Länder. Zudem soll der Hub Zuläufe oder Anschlussfahrten anbinden. Das erinnert an den Betrieb eines Flughafendrehkreuzes.

Analogien zu Kurzstrecke und Langstrecke

Es lassen sich durchaus Parallelen zwischen dem Konzept eines Nachtzug-Hubs und dem eines Luftverkehrsdrehkreuzes ziehen. ICE und IC sind dabei als Kurz- bis Mittelstrecke bis um die vier Stunden zu sehen. Sie bieten eine 1. und 2. Klasse, die in Europa der Euro Business Class respektive der Economy entspricht. Auch ein betriebliches Wellenkonzept gibt es, wenngleich in abgespeckter Form. Am Nachmittag kommt der Passagier am Hub an, abends geht es dann auf die Reise zu den weiter entfernten Destinationen. Eine Welle am Morgen gibt es nur im Kontext der Ankunft.

Archivfoto: Maschinen der Air Berlin stehen am ehemaligen Drehkreuz Berlin-Tegel. © dpa / Paul Zinken

Die Nachtzüge entsprechen dabei den Langstreckenflügen. Zwölf Stunden Reisezeit und mehr sind bei solchen Verbindungen typisch. Aufgeteilt werden die Fahrgäste in drei Klassen: Nachtzug-Sitzwagen, die etwas gemütlicher als Tagessitzwagen sind (entspricht grob Economy auf Langstrecken-Flügen), Liegewagen (Premium Economy) und Schlafwagen (Business/First).

Die Unternehmenskalkulation für einen Nachtzug unterscheidet sich dennoch erheblich von der eines Langstreckenfliegers. Nachtzüge bedienen dabei viele Zwischenhalte, wenn auch zu meist ungünstigen Nachtzeiten. Diese Wege werden deswegen oft im Sitzwagen gebucht. Ein Schlafwagen lohnt sich dann nicht. Nachtzüge decken daher auch die Aufgabe von Interregio- oder Intercity-Zügen im Früh- und Spätverkehr ab.

Nachtzug der Österreichischen Bundesbahnen © ÖBB

Ziele der Nachtzüge ab Berlin

Zu den bestehenden Nachtzugverbindungen ab Berlin gehören Züge nach Budapest und Wien (per Zugteilung), Zürich und mit Einschränkungen Schweden (über Dänemark). Ab Sommer kommt von European Sleeper eine Verbindung Brüssel (über Amsterdam) - Berlin dazu, die sich auch als Flughafenzubringer eignet. Irgendwann wird wohl auch wieder die russische Staatsbahn RZD Paris-Moskau mit Stopp in Berlin anbieten. Aufgrund der Pandemie ist der Betrieb zurzeit ausgesetzt.