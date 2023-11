Southwest Airlines: Zulassung der Boeing 737 Max 7 im April 2024

Southwest Airlines rechnet damit, dass die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) die Boeing 737 Max 7 bis April 2024 zertifiziert, sodass die Fluggesellschaft das Flugzeug im Oktober und November 2024 in Betrieb nehmen kann. Das erklärte eine Führungskraft des Unternehmens gegenüber Reuters.

Die in Dallas ansässige Southwest ist die größte Kundin des kleinsten Modells der Max-Familie von Boeing. Im vergangenen Monat gab das Unternehmen neue Bestellungen für weitere 108 Max-7-Jets bekannt, die bis 2031 ausgeliefert werden sollen.

"Für unsere interne Planung gehen wir davon aus, dass das Flugzeug im April zertifiziert wird und dann zwischen Oktober und November für uns fliegt", sagte Andrew Watterson, Chief Operating Officer von Southwest, in einem Interview.

Er fügte jedoch hinzu, dass die Schätzung für April einen Puffer enthalte und die Zertifizierung noch in diesem Jahr oder Anfang 2024 erfolgen könne, da Boeing mit der FAA Fortschritte bei der Klärung offener Fragen im Zusammenhang mit der Zertifizierung mache. "Wir wollen nicht, dass eine Verzögerung unsere Pläne beeinträchtigt, also haben wir einen Puffer eingeplant", so Watterson.

Boeing erwartet Zulassung Ende des Jahres

Boeing erwartet die Zertifizierung der Max 7 bis Ende des Jahres. Im Oktober sagte die Unternehmensführung, der Zeitplan bleibe unverändert. CEO Dave Calhoun erklärte, das Unternehmen werde der FAA "alle Flexibilität geben, die sie braucht", um die Entscheidung zu treffen. Ein Boeing-Sprecher lehnte einen weiteren Kommentar ab.

Die Max 7 soll Southwest die Flexibilität geben, die Kapazität an die Nachfrage anzupassen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Zulassung war Southwest jedoch gezwungen, Dutzende von Bestellungen für die 150-sitzige Max 7 auf die größere 175-sitzige Max 8 umzubestellen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat sich wiederholt geweigert, den Zeitpunkt der Zulassung der Max 7 zu kommentieren, mit der Begründung, dass die Sicherheit den Zeitplan von Zulassungsprojekten bestimme.

Max 7 und 10 gelten als entscheidend für Konkurrenzkampf

Sowohl die Max 7 als auch das größte Modell, die Max 10, warten auf die Zertifizierung durch die FAA, wobei die erste Auslieferung der Max 10 für 2024 geplant ist. Sie gelten als entscheidend, damit Boeing mit Airbus um Aufträge am oberen und unteren Ende des Narrowbody-Marktes konkurrieren kann.

Einige Analysten und Branchenvertreter sind der Meinung, dass der Einsatz eines größeren Flugzeugs mit mehr Sitzen auf einem Inlandsmarkt, der bereits von Überkapazitäten überschwemmt ist, die Gewinne von Southwest schmälern könnte.

Watterson widersprach dieser Ansicht. Er sagte, die Fluggesellschaft habe ein ausgewogenes Verhältnis von großen und kleinen Flugzeugen, um Angebot und Nachfrage auszugleichen.

"Wenn wir 80 große und 20 kleine Flugzeuge hätten, wäre das ein Problem, aber im Moment haben wir ein Verhältnis von 50:50", sagte er. "Wir haben also viel Spielraum."