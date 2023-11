Neue Lufthansa-Allegris-Kabine kommt frühestens im Sommer

Lufthansa First Suite

Die Luftfahrtbranche hat weiterhin mit Lieferverzögerungen zu kämpfen – so auch die Lufthansa. Nicht nur die Auslieferung neuer Flugzeuge verzögert sich, sondern auch die Inbetriebnahme der neuen Lufthansa-Kabine "Allegris", wie Vorstandschef Carsten Spohr jetzt vor Medienvertretern bestätigte.

Demnach erwartet Lufthansa die Übernahme des ersten Flugzeugs mit neuer Kabine nach aktuellem Stand frühestens im kommenden Sommer.

Laut Spohr erwartet Lufthansa, im kommenden Jahr 30 neue Flugzeuge in die Flotte aufnehmen zu können, darunter die ersten Boeing 787 sowie Airbus A350 mit neuer Kabine. Die beiden Typen sollen bereits ab Werk mit der neuen Allegris-Kabine ausgestattet an Lufthansa übergeben werden.

Ursprünglich war die Indienststellung der neuen Allegris-Kabine mit einer Boeing 787 noch Ende dieses Jahres geplant. Dann wurde der Auslieferungstermin verschoben. Zuletzt ging die Lufthansa von Frühjahr 2024 aus.

Mit Allegris führt Lufthansa eine komplett neue Langstreckenkabine ein, die mit einem neuen Suiten-Konzept in Business- und First-Class aufwartet. Die First-Class-Suiten sollen mit der Übernahme der ersten neuen Airbus-A350-Charge eingeführt werden. In der Boeing 787 ist keine First Class vorgesehen.

Zusätzlich zu den neuen Airbus A350, Boeing 787 und 777 sollen auch zahlreichen Flugzeuge der Bestandsflotte umgerüstet werden, etwa die Boeing 747-8. Eine Entscheidung über den Einbau in die A330, A340 und A380-Flugzeuge steht noch aus. Letztere soll zwar eine neue Business Class bekommen, ob es sich dabei um Allegris handelt, ist noch unklar.