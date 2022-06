In Rheinland-Pfalz kommt es häufiger als in anderen Bundesländern zu Kerosinablässen. Das häufige Fuel-Dumping liegt an der Nähe zum Frankfurter Flughafen. Seit Jahren gibt es Messstellen und Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Doch das ist für einige nicht genug.

Mal ist es ein technisches Problem, mal ein medizinischer Notfall oder ein Vogelschlag: Immer wieder kommt es vor, dass Flugzeuge Kerosin ablassen - und zwar tonnenweise.

Im März waren es 80 Tonnen Treibstoff, die über dem südlichen Rheinland-Pfalz und dem Saarland aus dem Tank eines Fliegers flossen. Mitte Mai gingen 80 Tonnen Kerosin über Mittelhessen nieder. Und kurz danach kamen 30 Tonnen aus einem Flugzeug über dem westlichen Teil von Rheinland-Pfalz sowie Südhessen, wie aus einer Liste des Luftfahrt-Bundesamtes in Braunschweig hervorgeht.

Das hört sich schlimmer an, als es tatsächlich ist. Die hohe Eigengeschwindigkeit der in Notsituationen Kerosin ablassenden Flugzeuge, verbunden mit der in Relation dazu sehr geringen Auslassgeschwindigkeit, führt dazu, dass ein Großteil des Kerosins verdampft und nur ein sehr geringer Teil am Erdboden ankommt – verteilt auf eine so große Fläche, dass an Messstellen am Boden keine Rückstände nachgewiesen werden können.

Freier Wähler fordert mehr Messstellen

In Rheinland-Pfalz beunruhigen Kerosinablässe immer wieder Teile der Bevölkerung und Politiker. Nach dem jüngsten Fall, bei dem Treibstoff auch über der Eifel abgelassen wurde, fordert Fraktionschef Jürgen Streit von den Freien Wählern im Mainzer Landtag mehr Messstellen im ländlichen Raum.

"Der erneute Fall zeigt, wie dringend es ist, weitere Messstellen einzurichten, um der Bevölkerung die nachweisbare Sicherheit zu geben, dass ein solcher Kerosinablass für Mensch und Natur unbedenklich ist."

Rheinland-Pfalz ist im deutschen Luftraum vom sogenannten Fueldumping häufiger betroffen als andere Bundesländer. "Überproportional häufig", schreibt das Umweltministerium in Mainz. So fielen im Jahr 2021 von insgesamt 25 Treibstoffablässen acht auf Rheinland-Pfalz. Und von den bislang in diesem Jahr gemeldeten zehn Fällen waren zwei dort zu verorten.

Häufig betroffen sind auch das nördliche Bayern und Hessen, das in diesem Jahr in drei Fällen mitaufgelistet ist.

Geografische Nähe zum Frankfurter Flughafen

Das liege an der geografischen Nähe zum Frankfurter Flughafen, sagt die Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS), Kristina Kelek, in Langen. Denn die großen Maschinen, die überhaupt für einen Treibstoffschnellablass in Frage kämen, könnten dort starten und landen. "Die fliegen nicht von Memmingen oder Erfurt ab, sondern von den großen Drehkreuzen", also Frankfurt oder München.

Nur die ganz großen Langstreckenflugzeuge können Kerosin ablassen. Die starten vor allem am Flughafen Frankfurt. © Fraport AG

Wenn ein Flugzeug Kerosin ablasse, handele es sich immer um einen Notfall, sagt Kelek. Die Maßnahme werde erforderlich, wenn ein Flugzeug – voll betankt etwa für einen Langstreckenflug – kurz nach dem Start außerplanmäßig landen müsse: Die Crew muss dann Treibstoff ablassen, um das Gewicht der Maschine zu verringern. Nur dann könne das Flugzeug sicher landen, erklärt Kelek.

Die Besatzung aktiviert dann in Absprache mit der Flugsicherung ein System, welches das Kerosin über spezielle Auslässe über Bord pumpt. Das wird als "Fuel Dumping" oder "Fuel Jettison" bezeichnet. Dabei wird dann in großer Höhe genau so viel Kerosin abgelassen, dass mit dem maximal sicherem Landegewicht gelandet werden kann.

Dieser Vorgang dauert oft über 30 Minuten, da in der Regel nur etwa ein bis zwei Tonnen je Minute abgelassen werden können, beschreibt Langstreckenkapitän Nikolaus Braun das Prozedere in einer Folge "Antworten aus dem Cockpit" auf airliners.de:

Kritik kommt dennoch von der Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung. "Die meisten Flugzeugtypen können durchaus mit Überlast landen", teilt der Verein in Kaiserslautern mit. Das habe aber zur Folge, dass das Flugzeug einige Tage durchgecheckt werden müsse und nicht zur Verfügung stehe. "Die wirtschaftlichen Folgen sind daher wesentlich höher als der Verlust des Treibstoffs."

Flugkapitän Braun schreibt in seinem Artikel: "Allerdings sollte gesagt werden, dass viele zweimotorige Langstreckenflugzeuge aufgrund von speziellen Besonderheiten in der Zulassung keine Ablasssysteme besitzen. Gleiches gilt zudem für alle Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge."

Dass nur sehr große Langstreckenflugzeuge Kerosin ablassen können, liege daran, dass nur diese überhaupt so viel Kerosin tanken können, dass es bei einem Notfall kurz nach dem Start für eine sichere Landung abgelassen werden muss. Dabei geht es laut Braun nicht nur um die Vermeidung von Strukturschäden, sondern auch darum, dass die Länge einer Startbahn zwar für ein derart schweres Flugzeug zum Start ausreichend sein kann, nicht aber für die Landung mit dem selben Gewicht.

Messstellennetz in Deutschland ausreichend

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hält das Messstellennetz im Land für ausreichend. Ein weiterer Ausbau brächte "keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn" und sei nicht erforderlich, teilt sie auf Anfrage mit. An neun Standorten würden Immissionskonzentrationen von Kohlenwasserstoffen erfasst. Daneben gebe es landesweit 22 Benzolmessstellen.

Laut Ministerium waren die gemessenen Werte an Kohlenwasserstoffen in der Vergangenheit - auch in Zeiträumen erfolgter Treibstoffablässe durch Flugzeuge - "unauffällig und typisch für den ländlichen Raum" gewesen.

Streit von den Freien Wählern fordert flächendeckend Belege ein. "In der Eifel zum Beispiel gibt es keine einzige Messstelle", sagt er. "Die Alternative wäre, Deutschland in Raster einzuteilen und den Kerosinabwurf in einer gerechten Verteilung über Deutschland zu steuern. Aber solange es nur über dünn besiedeltem Gebiet geschieht, werde ich den Eindruck nicht los, dass es nicht so ungefährlich ist, wie man vorgibt", meint er.

Kerosinablass über dünn besiedeltem Gebiet für hindernisfreien Luftraum

Dass der Kerosinablass über nicht dicht besiedeltem Gebiet wie der Pfalz empfohlen werde, hinge damit zusammen, dass man den Piloten einen Raum geben wolle, sich sicher über verschiedene Höhen zu bewegen, sagt die Sprecherin der Flugsicherung. "Es geht darum, möglichen Hindernissen aus dem Weg zu gehen." Es sei aber auch schon vorgekommen, dass eine Maschine sich direkt nach dem Start in Frankfurt noch über dem Airport des Treibstoffs entledigen musste.

Dafür vorgeschrieben sei eine Höhe von mindestens 1800 Metern (6000 Fuß). In der Regel aber erfolge dies in Höhen zwischen vier und acht Kilometern. Zudem muss während des Ablassens und für 15 Minuten danach der Luftraum frei von Verkehr bleiben - so die Empfehlung.

Prinzipieller Ablauf eines Treibstoffschnellablasses (Fuel-Dumping). © Umwelt Bundesamt

Umweltbundesamt sieht keine Gefahr

Auch das Umweltbundesamt sieht Kerosinablässe für Menschen und Umwelt unkritisch. Untersuchungen hätten "nach derzeitigem Wissensstand keine kritischen Umweltauswirkungen von Treibstoffschnellablässen auf Boden, Grundwasser, Luft und menschliche Gesundheit" ergeben, heißt es in einem Ende 2020 erschienenen Bericht.

Allerdings wäre es "aus dem Vorsorgeprinzip heraus sinnvoll", eine Vorschrift zum Wechsel von "Ablassgebieten" aufzunehmen und die Höhe auf 10.000 Fuß (gut 3000 Meter) zu erhöhen.

Angesichts der hohen Energiepreise könne man sicher sein, dass ein Pilot sich nur in einer Notsituation zu einem Ablass entscheide, heißt es von der Flugsicherung. "So etwas ist auf jeden Fall richtig teuer", sagt die Sprecherin. Auch in Frankfurt-Hahn können große Maschinen landen. Und: Es gebe auch Maschinen zum Beispiel aus Brüssel, Luxemburg oder München, die wegen Notfällen Frankfurt ansteuerten - und vorher Kerosin abließen.