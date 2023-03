Großstreik triff Luftverkehr fast überall

Der Großstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG ist angelaufen. Fast alle größeren Airports in Deutschland werden dadurch lahmgelegt. Betroffen sind 380.000 Flugpassagiere. Die Lage an den Flughäfen ist ruhig.

Streik am Flughafen in Düsseldorf

In der Nacht zum Montag ist ein Großstreik der Gewerkschaften Verdi und EVG bei Bahn, Bus und Flughäfen angelaufen. Sie wollen mit einem 24-stündigen Arbeitskampf den öffentlichen Verkehr in vielen Regionen Deutschlands weitgehend lahmlegen und damit den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen.

Betroffen sind Millionen von Berufspendlern und Reisende. Denn der öffentliche Personennahverkehr wird in sieben Bundesländern ebenso bestreikt wie Flughäfen und der bundesweite Regional- und Fernverkehr auf der Schiene.

Die Deutsche Bahn stellt den Fernverkehr für Montag ein. Im Regional- und S-Bahnverkehr sollen zumindest ab Beginn des Streiks keine Züge fahren. Ob am Nachmittag im Regionalverkehr einzelne Verbindungen aufgenommen werden, hängt laut DB vom Streikverlauf ab.

Zum Arbeitskampf aufgerufen hat Verdi rund 120.000 Beschäftigte im Bereich Verkehr und Infrastruktur - auch in kommunalen Häfen, an Schleusen, bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und bei der Autobahngesellschaft.

Fast alle größeren Airports in Deutschland lahmgelegt

Bis auf den Hauptstadtflughafen BER werden alle größeren Airports in Deutschland quasi lahmgelegt. Vom Arbeitskampf am Montag sind laut Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) bundesweit 380.000 Flugpassagiere betroffen.

Die beiden größten Flughafen in Frankfurt und München haben wie viele andere den regulären Passagierverkehr eingestellt. Am Flughafen der bayerischen Landeshauptstadt wurde schon am Sonntag gestreikt, dort fallen an beiden Tagen alle ursprünglich geplanten gut 1500 Verbindungen aus.

Wie angekündigt gebe es keinen regulären Passagierbetrieb, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. "Die Lage ist ruhig."

Die Fraport bat alle Fluggäste, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen und von der Anreise an den Airport abzusehen. Auch die Umsteigeverkehre seien von dem Warnstreik betroffen. Fraport-Angaben zufolge waren am Montag ursprünglich etwa 1170 Starts und Landungen mit insgesamt rund 160.000 Passagieren geplant.

Verdi hat einen Streik angekündigt. © dpa - Bildfunk / Ralf Hirschberger

Der bundesweite Verdi-Warnstreik hat am Montagmorgen den Flugverkehr in den beiden größten NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn weitgehend lahmgelegt. "Hier ist alles dicht. Das ist jetzt ein ökologischer Flughafen", sagte der Verdi-Gewerkschaftssekretär Frank Michael Munkler zum Flughafen Köln/Bonn. Der Flughafen hatte am Vortag angekündigt, dass mindestens drei Viertel der geplanten 175 Starts und Landungen ausfallen würden. Weitere Flugstreichungen oder Umleitungen seien möglich.

Am Flughafen Düsseldorf wurden am Morgen laut Flugplan fast alle Flüge annulliert. Ursprünglich waren hier an dem Tag 330 Starts und Landungen am Düsseldorfer Airport geplant. Der Dortmunder Flughafen hatte für Montag den kompletten Flugbetrieb abgesagt. Der Flughafen Münster-Osnabrück, an dem nicht gestreikt wurde, übernahm jeweils 20 Starts und Landungen anderer Airports. "Wir helfen gern aus, damit die Urlauber an ihre Ziele kommen", sagte der dortige Flughafensprecher Detlef Döbberthin.

Ein Fluggast schaut am Flughafen Hamburg auf eine Anzeigetafel, auf der die meisten Flüge als gestrichen angezeigt werden. © dpa / Bodo Marks

Aufgrund des Warnstreiks ist der Flugverkehr am Hamburger Airport zum Wochenbeginn größtenteils lahmgelegt. Alle 147 Abflüge, die für den Montag geplant waren, mussten aufgrund des ausfallenden Personals gestrichen werden oder ohne Passagiere fliegen, wie eine Sprecherin des Flughafens am Morgen mitteilte. Die Airlines Eurowings und Wizzar haben den Angaben zufolge insgesamt sieben Abflüge nach Berlin und Paderborn verlegen können. Von 152 geplanten Landungen waren am Montagmorgen bereits 88 abgesagt.

Besonders die Bereiche Luftsicherheitskontrolle, Passagierservice und Instandhaltung werden am Hamburger Airport bestreikt. Dass es bei den wenigen noch geplanten Landungen zu weiteren Streichungen oder Verzögerungen kommt, sei laut Flughafen nicht auszuschließen.

Neue Tarifgespräche

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte bei 50 Bahn- und Busunternehmen, für die sie zwölf Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro im Monat mehr will. Verdi verhandelt für die etwa 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen, unter anderem auch für die Beschäftigten des Nahverkehrs und an Flughäfen.

Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr, mindestens aber 500 Euro monatlich. "Es ist für viele Tausend Beschäftigte eine Frage der Existenz, ob es jetzt ordentliche Gehaltssteigerungen gibt", sagte Verdi-Chef Frank Werneke der "Bild am Sonntag". Er sprach vom größten Streik seit 1992. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Montag bis Mittwoch in Potsdam geplant.

Der Deutsche Landkreistag rechnet wegen des Großstreiks mit erschwerten Tarifgesprächen. "Derartige Machtdemonstrationen bei laufenden Verhandlungen schießen deutlich über das Ziel hinaus", sagte der Präsident, Landrat Reinhard Sager (CDU), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnte vor einer finanziellen Überlastung der Kommunen und sagte höhere Belastungen für die Bürger voraus. Verbands-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte der "Bild" (Montag), viele Kommunen müssten Müllgebühren oder Grundsteuer anheben. Außerdem könnten viele Kommunen künftig weniger Geld in die Renovierung von Schulgebäuden stecken.

Die Präsidentin der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände, Karin Welge, kritisierte den Ausstand. "Wir haben uns im vergangenen Jahr schon darauf verständigt, in drei Verhandlungsrunden zueinander zu kommen. Und deswegen erstaunt diese Massivität der Streiks vor der dritten Verhandlungsrunde schon deutlich", sagte sie im Radiosender Bayern 2. Sie würde sich auch einen Abschluss wünschen, sagte Welge. "Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass das gelingt."