Was die Frankfurter Oberbürgermeisterkandidaten zum Flughafen sagen

Frankfurt wählt an diesem Wochenende einen neuen Oberbürgermeister. Die Stadt ist über die Stadtwerke an Fraport beteiligt; das Stadtoberhaupt sitzt dort im Aufsichtsrat. Wie die wichtigsten Kandidaten zum Flughafen stehen, hat airliners.de zusammengestellt.

Am 5. März findet in Frankfurt die vorgezogene Oberbürgermeisterwahl statt. Zahlreiche Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Peter Feldmann. Der inzwischen aus der SPD ausgetretene Politiker musste sein Amt nach einem Bürgerentscheid wegen Korruptionsvorwürfen und persönlicher Entgleisungen aufgeben. airliners.de hat die Kandidaten der größten in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien zu ihrer Position zum Flughafenstandort Frankfurt befragt.

Vorgezogene Oberbürgermeisterwahl

Peter Feldmann ist abgewählt und Frankfurt sucht am Wochenende einen neuen Oberbürgermeister. Die Stadt, die über ihre Stadtwerke-Holding mit rund einem Fünftel am Flughafenbetreiber Fraport beteiligt ist, wählt ihre Oberbürgermeister stets für eine Amtsperiode von sechs Jahren, und das per Direktwahl.

Die aktuell 93 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung werden zeitversetzt für eine Amtsperiode von jeweils fünf Jahren gewählt. Nach den Kommunalwahlen in Hessen im Jahr 2021 bilden die Grünen, die SPD, FDP sowie Volt eine Koalition.

Diese Parteien stellen aktuell auch die 26 Mitglieder im sogenannten Magisterrat. Der Oberbürgermeister fungiert dort als Vorsitzender. Somit gilt in Frankfurt nach wie vor der aktuelle Koalitionsvertrag, doch das Amt des Oberbürgermeisters gilt dennoch als richtungsweisend, auch in Sachen Flughafenpolitik. Er vertritt als ranghöchster Politiker die Stadt Frankfurt im Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft.

Der Frankfurter Flughafen stellt einen großen Wirtschaftsfaktor für Frankfurt dar. Mit über 80.000 Beschäftigten allein im Flughafenbetrieb ist der größte deutsche Flughafen nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Er verknüpft Frankfurt auch mit der Welt und prägt die internationale Identität der Stadt maßgeblich.

Aktueller Koalitionsvertrag gilt weiter

Das Verkehrsdezernat der Stadt Frankfurt liegt aktuell bei den Grünen, die bei der vergangenen Kommunalwahl mit 24,6 Prozent der Stimmen die Wahl gewonnen hatten, vor der CDU mit 21,9 Prozent, der SPD mit 17,0 und der Linken mit 7,9 Prozent. Knapp dahinter kam die FDP mit 7,6 Prozent. AFD (4,5 Prozent) und Volt (3,7 Prozent) sind ebenfalls in der Stadtverordnetenversammlung vertreten.

Im Koalitionsvertrag aus dem Jahr 2021 hatten sich Grüne, SPD, FDP und Volt darauf verständigt, sich dafür einzusetzen, den Flughafen umweltverträglicher zu gestalten. Man müsse "über die Rolle des Flughafens neu nachdenken", heißt es im Koalitionsvertrag.

Die Fraport soll vor allem auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützt werden. Der Flughafen müsse "klima- und raumverträglich entwickelt" werden. Beim Fluglärm geht es der Koalition darum, eine zunehmenden Entlastung in den Tagesrandzeiten umzusetzen.

Zudem soll der Airport besser mit dem öffentlichen Nah- und Fernverkehr verbunden werden. Unter anderem will die Koalition die Anbindung des neuen Terminal drei an die S-Bahn realisieren. Ziel sei, den Flughafen als "modernen, innovativen und langfristig zukunftsfähigen Mobilitätsstandort mit sicheren Arbeitsplätzen" zu erhalten.

Positionen der OB-Kandidaten

Die Positionen der einzelnen Kandidaten im Rennen um die Oberbürgermeister-Direktwahl unterscheiden sich zum Teil stark. airliners.de hat die Kandidaten der größten in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien zu ihrer Position zum Flughafenstandort Frankfurt befragt:

Grüne: Manuela Rottmann

Manuela Rottmann © Manuela Rottmann / Katharina Dubno { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/dr-manuela-rottmann-2-klein-AAEeKM__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Manuela Rottmann/ Katharina Dubno"} }

Die Grünen schicken eine frühere Frankfurter Umweltdezernentin ins Rennen um das Oberbürgermeister-Amt. Manuela Rottmann sitzt seit 2017 für die bayerischen Grünen im Bundestag. Sollte Rottmann die erste grüne Oberbürgermeisterin von Frankfurt werden, will sie die Stadt bis 2035 klimaneutral gestalten.

Die Stadt Frankfurt habe dabei auch eine "hohe Mitverantwortung, wie Fraport sich entwickelt", heißt es von Rottmann auf Anfrage: "Mir ist wichtig, dass Frankfurt gegenüber Fraport klar einfordert, dass jede Möglichkeit der Lärmvermeidung beim Betrieb des Flughafens herbeigeführt wird und der Flughafenbetrieb am Boden konsequent elektrifiziert wird, um CO2 und Luftschadstoffe zu vermeiden."

Rottmann ist es wichtig, dass Fraport "nach der Pandemie ökonomisch wieder nachhaltig aufgestellt wird", dass der Flughafenbetreiber sowie die weiteren Unternehmen "verlässliche Arbeitgeberinnen mit gutem Lohnniveau sind" und dass der Airport seine Funktion als internationaler und interkontinentaler Verkehrsknotenpunkt "erfolgreich entwickeln" könne.

In Bezug auf Fluglärm soll Fraport laut Rottmann in der Entgeltordnung "noch stärkere ökonomischen Anreize für eine Verlagerung von Flügen in den Tag" setzen. Ebenso will die Grüne eine deutliche Verteuerung von verspäteten nächtlichen An- und Abflügen umsetzen.

CDU: Uwe Becker

Für die Frankfurter CDU tritt der langjährige Stadtkämmerer Uwe Becker an. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands kündigte an, ein "handlungsfähiges Programm für die Zukunft der Stadt" umsetzen zu wollen. Auf eine Anfrage von airliners.de zu den Positionen in Bezug auf den Flughafen gab es leider keine Antwort. Auch auf der Webseite der CDU Frankfurt ist kein Positionspapier zum Flughafen zu finden.

SPD: Mike Josef

Mike Josef © SPD { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/mike-josef-2-nGH2g2__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© SPD"} }

Die SPD schickt den aktuellen Sport- und Planungsdezernent Mike Josef als Kandidaten ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters. Auch die SPD will sich um den Klimaschutz kümmern und sorgt sich um die wirtschaftliche Stabilität der Stadt.

In einem Positionspapier der Partei heißt es zum Flughafen, dass die aktuelle Situation nach Corona als "Anstoß für einen fortschrittlichen Strukturwandel" gesehen werden müsse. Angesichts des Klimawandels müsse die Rolle des Flughafens zudem als Verursacher von CO2, Lärm und Feinstaub "neu bewertet" werden.

"Der Frankfurter Flughafen ist ein wichtiger Arbeitgeber für unsere Stadt und unsere Region. Wir erwarten die umfassende Rückführung der Billiglohnjobs in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse am Flughafen."

Die SPD setzt sich zudem für die Einführung eines "echten Nachtflugverbots" von 22:00 bis 6:00 Uhr ein. Als erster Schritt sollen die nach der Corona-Pandemie freigewordenen Slots in der Zeit von 5:00 bis 06:00 Uhr und 22:00 bis 23:00 nicht mehr belegt werden, heißt es in dem Papier.

Linke: Daniela Mehler-Würzbach

Für die Linken tritt die Stadtverordnete Daniela Mehler-Würzbach als Kandidatin an. Das Wachstum des Flughafens stelle nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit vieler Menschen in Frankfurt eine enorme Belastung dar, heißt es im Kommunalwahlprogramm der Linken, auf das Mehler-Würzbach auf airliners.de-Anfrage verweist. Deshalb kämpfe die Linke "seit Jahren gegen das Wachstum des Flughafens".

Die Linken lehnen auch das von CDU, FDP, SPD und Grünen unterstützte Terminal drei ab, fordern die Stilllegung der Landebahn Nordwest und setzen sich für eine Deckelung der Flugbewegungen auf 360.000 pro Jahr ein. "Die Gesundheit der Frankfurter*innen und der Menschen in der Region, die Erhaltung der Umwelt und gute Arbeitsbedingungen am Flughafen haben Priorität vor Millionenprofiten."

FDP: Yanki Pürsün

Yanki Pürsün © FDP { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/profilbild-yp-W7xCMo__square__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© FDP"} }

Die FDP tritt mit Yanki Pürsün an. Auf Anfrage hebt der Lufthanseat seine besondere Beziehung zur Luftverkehrsbranche und zum Flughafen Frankfurt hervor. Er setze sich dafür ein, "dass die Zukunft des Luftverkehrsstandortes Frankfurt-Hessen als Deutschlands Tor zur globalisierten Welt langfristig gesichert wird", so Pürsün.

An den im Mediationsverfahren festgelegten Betriebszeiten und der zentralen Hub-Funktion müsse man festhalten. Fluglärm und Schadstoffe seien wichtige Anliegen für die Anwohner des Flughafens, sagt Pürsün: "Technologischer Fortschritt verspricht dabei die größte Verbesserung statt administrativer Eingriffe." Daher müsse die Forschung gefördert und die Nutzung neuer Technologien vorangetrieben werden.

AFD: Andreas Lobenstein

Die AFD hat Andreas Lobenstein als Kandidaten nominiert. Er hebt das Thema Wirtschaftskraft hervor. Auf eine Anfrage von airliners.de zu konkreten Positionen in Bezug auf den Flughafen gab es keine Antwort.

Volt: Kein Kanditat

Volt verzichtet bei der Wahl zum Oberbürgermeister auf einen eigenen Kandidaten. Die Partei, die in der Römer-Koalition mit Grünen, SPD und FDP ist, kündigte an, den Wahlkampf "kritisch zu begleiten".