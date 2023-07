Sobald Flugsteig G eröffnet: Ryanair will wieder nach Frankfurt

Ryanair will in den kommenden Jahren kräftig wachsen. Dabei wirft der Billigflieger auch wieder ein Auge auf den Flughafen Frankfurt. Denn dort steht ein fertiges Billigflieger-Terminal.

Ryanair plant, das Deutschland-Angebot "in den nächsten zwölf Monaten" zu erweitern. Das sagte Ryanair-Group-Chef Michael O'Leary jetzt in einem Interview mit dem "Manager Magazin".

Nachdem sich der Billigflieger zuvor teilweise aus Deutschland zurückgezogen hatte, richtet sich die Aufmerksamkeit nun zunächst auf Berlin, Nürnberg und Hahn.

Mittelfristig plant Ryanair aber sogar, wieder in Frankfurt direkt in Konkurrenz zur Lufthansa zu fliegen.

Ryanair hatte ihre Basis in Frankfurt zum Ende des Winterflugplans 2021/2022 geschlossen, nachdem der Flughafen keine Sonderkonditionen mehr gewährt hatte.

O'Leary erklärt: "Fraport sagte, die Lufthansa mache Druck. Sie könnten das Abkommen deshalb nicht verlängern und müssten künftig die vollen Gebühren verlangen."

Nach Frankfurt will Ryanair aber erst wieder zurückkommen, sobald dort das neue Low-Cost-Terminal eröffnet. Der Flugsteig G am neuen Terminal 3, das speziell für Billigfluggesellschaften konzipiert ist, ist sogar schon fertig. Es wird jedoch erst mit der voraussichtlichen Inbetriebnahme des gesamten Terminals im Jahr 2026 eröffnet.

Ryanair hatte in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, den Fokus beim Wachstum in den kommenden Jahren vor allem auf Südosteuropa zu legen. Der größte europäische Billigflieger hat sich für die nächste Zeit viel vorgenommen: In den kommenden drei Jahren will Ryanair nach Passagieren "um eine Easyjet" wachsen.