Fluglärm (5/7)

Im DLR-Forschungsprojekt "S²TOL" wird an einem neuen Luftfahrzeugkonzept mit elektrischen Antrieben für "Silent Short Takeoff and Landing" im urbanen Luftverkehr geforscht. Die Basis stellt ein Tragschrauber dar.

Um den Fluglärm an Flughäfen zu reduzieren, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, darunter auch ökonomische Anreize. Besonders Deutschland gilt als einer der Vorreiter in den Bemühungen, den durch an- und abfliegende Flugzeuge verursachten Lärm zu reduzieren. Dazu gehört auch die Erforschung neuer Luftfahrzeugkonzepte für den urbanen Luftverkehr. In der siebenteiligen airliners.de-Serie "Fluglärm" geht es um den aktuellen Stand und die Zukunftsaspekte beim Fluglärm.

Bereits jetzt erleben wir täglich die zunehmenden Schwierigkeiten, sich effektiv im Straßenverkehr zu bewegen. Staus, Parkplatzmangel oder Bauarbeiten sorgen nicht nur für erhitzte Gemüter, sondern vor allem für erhöhte Umweltbelastungen und Lärm.

Angesichts des steigenden Bevölkerungswachstums, des verstärkten Zuzugs in die Ballungsgebiete und eines anwachsenden Lieferverkehrs, zeigen die herkömmlichen Alternativen bereits heute, dass sie allein dieser Entwicklung nicht gerecht werden können.

Aus diesen Gründen wird der urbane und interurbane Luftverkehr einen immer größeren und weiterwachsenden Anteil am Passagier- und Frachtverkehr einnehmen mit dem Ziel, die inner- und interstädtischen Reisezeiten für Passagiere und Waren deutlich zu reduzieren.

Die technische Voraussetzung hierfür ist die Entwicklung innovativer Luftfahrzeugtypen, die die besonderen Anforderungen hinsichtlich Flugleistungen, -sicherheit und Lärmimmission erfüllen.

Es existieren bereits weltweit zahlreiche Ansätze für neue Flugzeugkonfigurationen, die die Ansprüche des zukünftigen urbanen Luftverkehrs adressieren, wobei der Aspekt Lärm bei dieser Suche eine immer entscheidendere Rolle spielt. Schließlich wächst mit stetig zunehmendem Flugverkehr die Empfindlichkeit gegenüber Fluglärm weiter an.

Dies gilt auch für Kleinflugzeuge, die oft an stadtnahen Flugplätzen operieren und dabei deutlich langsamer und niedriger unterwegs sind als große Jets. Neben lärmreduzierenden Maßnahmen am Luftfahrzeug ist zudem ein steiler An- und Abflug anzustreben, da die Lärmimmission mit der Flughöhe stark abnimmt.

Fluggeräte wie Hubschrauber, über die der urbane Luftverkehr derzeit primär verläuft, haben zwar die Fähigkeit, auf sehr kleinen Plätzen zu operieren, werden aber in niedrigen Flughöhen als vergleichsweise laut wahrgenommen.

Hauptursachen für das hohe Lärmaufkommen sind derzeit Verbrennungsmotoren und Propeller beziehungsweise Rotoren. Als Lösung steht daher der Wechsel zu elektrischen Antrieben in Verbindung mit der Reduktion des Propellerlärmes im Fokus.

Vision einer elektrisch angetriebenen Tragschrauberkonfiguration für den urbanen Luftverkehr © DLR

Jedoch ist weiterhin die Frage nach den Anforderungen an die Flugleistungen und die Wirtschaftlichkeit neuer Flugzeugkonfigurationen nicht ausreichend beantwortet. Um an solchen Themen zu forschen, hat das DLR im Frühjahr 2021 das Innovationszentrum für Kleinflugzeug-Technologien (INK) in Aachen gegründet.

Das DLR schafft so eine Umgebung, in der die Kompetenzen mehrerer DLR-Institute sowie weiterer Partner in der Städteregion Aachen räumlich zusammengeführt werden. Unter der Führung erfahrener Institute sollen so junge Forschungsgruppen interdisziplinär an Kleinflugzeug-Themen arbeiten.

So auch im Forschungsprojekt S²TOL (Silent Short Takeoff and Landing): Hier wird unter der Führung des DLR-Instituts für Flugsystemtechnik in Kooperation mit dem Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen der RWTH Aachen an einem neuen Luftfahrzeugkonzept mit elektrischen Antrieben für den urbanen Luftverkehr geforscht. Die Basis für dieses Luftfahrzeug stellt ein Tragschrauber dar.

Tragschrauber als Basis

Ein Tragschrauber ist ein Drehflügelflugzeug, bei dem der Rotor durch die anströmende Luft in Drehung versetzt wird. Im Gegensatz zum Hubschrauber wird der Rotor nicht durch ein Triebwerk angetrieben, sondern befindet sich während des gesamten Fluges im sogenannten Autorotationszustand.

Durch den Fahrtwind wird die Autorotation permanent aufrechterhalten. Kritische Flugzustände, wie der Strömungsabriss oder das Trudeln, bekannt bei Flächenflugzeugen, sind beim Tragschrauber daher nicht möglich. Der Tragschrauber besitzt somit ein hohes Maß an Flugsicherheit.

Durch die frei drehenden Rotorblätter ist ein komplexes Hauptrotorgetriebe, wie es bei Hubschraubern zum Einsatz kommt, überflüssig. Somit reduzieren sich die Herstellungs- und Betriebskosten eines Tragschraubers maßgeblich.

Zudem zählen seine Wendigkeit sowie kurze Start- und Landestrecken – steile An- und Abflüge sind möglich – zu weiteren dringend notwendigen Eigenschaften für den Einsatz im urbanen Raum.

Antriebssysteme

Die gängigste Antriebsform bei Kleinflugzeugen ist derzeit der Verbrennungsmotor. Auf der Suche nach einer nachhaltigeren Alternative beschäftigen sich viele Forschungseinrichtungen und Firmen mit der Entwicklung neuer Antriebssysteme.

Für Kurzstreckenflugzeuge stellt der elektrische Antrieb aufgrund der technischen Fortschritte in den letzten Jahren eine immer besser werdende Alternative zum klassischen Verbrennungsmotor dar. Die wenigen umgesetzten Konzepte setzen dabei auf elektrisch angetriebene Propeller oder Rotoren.

Bei den meisten Tragschraubermodellen wird der Schub durch einen schnelldrehenden Druckpropeller erzeugt. Durch die Anordnung hinter dem Piloten, dem Rotormast und dem Motor erfährt der Druckpropeller eine verwirbelte turbulente Anströmung mit Druckschwankungen, wodurch Lärm entsteht. Schnelldrehende Propeller verstärken die Lärmentwicklung zusätzlich.

Der DLR-Tragschrauber AutoGyro Cavalon © DLR

Das DLR erforscht hinsichtlich dieser Problematik an einer wesentlich lärmreduzierteren Variante: Der Vortrieb wird nun durch zwei große, langsam drehende Zugpropeller bereitgestellt. Diese liegen im normalen Geradeausflug in der ungestörten Anströmung ohne Druckschwankungen.

Darüber hinaus ist die überstrichene Rotorfläche durch die Verwendung von zwei Propellern deutlich größer. Dies ermöglicht, die beiden Propeller langsamer drehen zu lassen, als dies bei nur einem Propeller am Tragschrauber der Fall wäre. Insofern lassen sich schon durch die richtige Auslegung der Tragschrauberkonfiguration Chancen in der Lärmreduktion nutzen.

Weiteres Potenzial, den Lärm zu reduzieren, steckt im Einsatz von ummantelten Propellern. Mantelpropeller bieten eine hervorragende Abschirmwirkung und Lärmminderung vom Propellerlärm.

Erreicht wird dies durch eine Verhinderung der Ausbreitung von Lärm innerhalb der Ummantelung, eine gerichtete Abstrahlung, Steuerung der Rotor-Stator-Interaktion und Bereitstellung einer definierten Anströmung der Propeller.

Durch den geringeren Durchmesser lassen sich Mantelpropeller zudem einfacher am Fluggerät integrieren. Der Mantel schützt zusätzlich die Passagiere beim Ein- und Aussteigen.

Musterzulassung

Aktuell verfügbare Tragschrauber finden sich ausschließlich in der Klasse ultraleichter Luftsportgeräte. Eine Musterzulassung erfolgt lediglich nach nationalem Recht und ist in Deutschland durch die "Bauvorschriften für Ultraleichte Tragschrauber" (BUT) des Luftfahrtbundesamtes geregelt.

Diese Bauvorschrift ist beschränkt auf einmotorige, zweisitzige Tragschrauber bis zu einer maximalen Abflugmasse von 600 Kilogramm. Auf europäischer Ebene existiert keine entsprechende Zulassungsvorschrift für Tragschrauber, wie zum Beispiel die CS-23 für leichte Starrflügler und die CS-27 für leichte Drehflügler. Die Etablierung einer neuen Zulassungsvorschrift für Leichtflugzeuge auf europäischer Ebene durch die Easa wird jedoch zunehmend diskutiert.

Die Zulassung einer neuen Flugzeugkonfiguration ist ein sehr aufwendiger und zeitintensiver Prozess. Daher wird zur Beschleunigung dieses Prozesses, zeitgleich zur Entwicklung der neuen Tragschrauberkonfiguration vom DLR-Institut für Systemleichtbau, an einem datenbasierten akzeptierten Nachweisverfahren für Zulassungsvorschriften geforscht.

Hierzu sollen bestehende Lufttüchtigkeitsanweisungen und -richtlinien analysiert und in eine luftfahrtzulassungsfähige Faserverbundprozesskette integriert werden. Diese neuartige Zulassungskette soll abschließend am Beispiel einer Faserverbundstruktur – der Triebwerksgondel – demonstriert werden.

Weiter wird der Aufbau der Informationsinfrastruktur spezifisch für die Fertigung verfolgt. Die Komplexität ergibt sich hierbei aus der Vielzahl einzuhaltender Randbedingungen hinsichtlich aerodynamischer Außenhaut, Lasteinleitungspunkten auf der Innenseite, Systemanschlüssen und -peripherien sowie gegebenenfalls integraler Schalldämmung.

Die Erbringung des Lufttüchtigkeitsnachweises soll ohne Begleitproben erfolgen. Infolgedessen ist unter anderem der Aushärtegrad sensorisch gekoppelt mit numerischen Modellen zu bestimmen.

Der Ansatz einer durchgängig mit Digitalisierungsansätzen unterstützten Fertigungs- und Zulassungsstrategie bildet die Grundlage für eine nachhaltigere sowie maximierte Wertschöpfung. Dabei wird eine verbesserte Rückverfolgbarkeit der Bauteile und eine übergreifende, statistische Auswertung der Bauteilkennwerte ermöglicht. Dies soll eine zukünftige Zertifizierung beschleunigen.

Forschungsschwerpunkte

Das Ziel des Projektes ist die Bewertung einer neuen Tragschrauberkonfiguration hinsichtlich Flugleistung, -sicherheit und Lärmimmission im Flugversuch sowie die Ableitung neuer Lufttüchtigkeitsanforderungen im Hinblick auf eine zukünftige Easa-Zertifizierung.

So liegt der Fokus auf der Entwicklung und Erprobung von Technologien, die Lärmemission verringern sowie die Flugleistungen optimieren sollen. Für eine reduzierte Lärmimmission wird der Einsatz elektrischer Antriebe in Kombination mit zwei großen frei angeströmten Propellern beziehungsweise mit zwei Mantelpropellern untersucht.

Die Flugleistungen der Konfigurationen werden durch den Einsatz neuer Technologien zur Verbesserung der Kurzstartfähigkeit und aerodynamischen Anpassungen an der Zelle optimiert.

Schwerpunkt des Projektes ist die Flugerprobung mittels zweier unbemannter Demonstratoren mit circa 400 Kilogramm Abflugmasse. Diese basieren auf Plattformen des Herstellers Autogyro GmbH. Zur Flugerprobung werden die Demonstratoren mit Akkus, Elektromotoren, Aktuatoren und einer kompletten Flugsystemsteuerung ausgestattet.

Über eine Bodenkontrollstelle, die über ein Steuerungskonzept mit Bildschirmen, einem Flugabbruchsystem und einem Telemetrielink des Demonstrators verfügt, ist ein Fernpilot in der Lage das Fluggerät zu führen. Über die bodengebundenen Bildschirme und die mitfliegende Kamera hat der Fernpilot die gleiche Sicht wie ein Pilot.

Mit dem Demonstrator#1 mit offenen Propellern sollen erste Erkenntnisse zu der neuen Technologie im Flugexperiment gewonnen werden. Daraus können erste Bewertungen für das flugdynamische Verhalten abgeleitet werden.

Elektrischer Tragschrauber-Demonstrator mit offenen Propellern – Erprobung auf dem Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück in Nordrhein-Westfalen © DLR

Durch die Verwendung von zwei Propellern, die sich in entgegengesetzter Richtung drehen, wird eine Verbesserung des Flugverhaltens erwartet. So lassen sich Rollmomente aufgrund der Propeller-Antriebsmomente sowie Giermomente aufgrund der Nachlaufströmung am Seitenleitwerk reduzieren.

Um minimale Startstrecken mit den elektrischen Demonstratoren zu erreichen, sollen die Antriebe auf beiden Seiten bis zu 45 Grad um die Querachse drehbar sein, so dass der Rotor bei der Auftriebsgenerierung unterstützt wird. Zudem wird über einen unterstützenden Antrieb des Hauptrotors nachgedacht. Das dabei entstehende Giermoment ließe sich ebenfalls durch die Verwendung von zwei Propellern kompensieren.

Aus den gewonnenen Erkenntnissen soll der Demonstrator#2 mit zwei elektrisch angetriebenen Mantelpropellern und aerodynamisch optimierter Zelle abgeleitet werden. Die zum Einsatz kommenden Mantelpropeller werden am Institut für Strahlantriebe und Turbomaschinen der RWTH in Kooperation mit der Jetpel GmbH erforscht.

Mantelpropeller sind bisher auf dem Markt der General Aviation und Regional Air Mobility nicht im Einsatz, haben jedoch großes Potenzial, wegweisende Errungenschaften im Bereich der Lärmoptimierung zu schaffen.

Ein derartig entwickeltes Design wurde bereits umfangreich im Bodenprüfstand der RWTH Aachen erprobt. Für die Tragschrauberkonfiguration wurde es auf den Anwendungsfall angepasst und in einen flugfähigen Prototyp überführt.

Für den Demonstrator#1 mit den offenen Propellern haben erste Erprobungen am Boden bereits interessante Erkenntnisse zu den Antrieben geliefert. Der Erstflug ist für 2024 geplant. In weiterführenden Flügen sollen Lärmmesskampagnen und Flugleistungsbewertungen durchgeführt werden.

Virtuelle Flugerprobung

In 2023 sollen beide Demonstratoren im Flugsimulator des DLR geflogen werden. Zusammen mit erfahrenen Tragschrauberpiloten sollen die Fliegbarkeit und Flugleistungen überprüft und bewertet werden. Erkenntnisse aus diesen Simulatorstudien sollen daraufhin in die weitere Erprobung und den Aufbau der Demonstratoren fließen.

Herausforderungen

Die wesentliche Herausforderung ist der sichere Flugbetrieb der neuen Tragschrauberkonfiguration mit zwei elektrischen Antrieben gegenüber konventionellen Tragschraubern mit einem Verbrennungsmotor. Die zwei elektrischen Antriebe führen zu einer veränderten Geometrie, Gewichtsverteilung und Aerodynamik.

Aufgrund der elektrischen Antriebe müssen nun Batteriepacks statt der Tanks verbaut werden, die die Gewichtsverteilung verändern. Daher muss die Flugmechanik der neuen Konfiguration genau verstanden werden.

Auch ergeben sich durch die Verwendung von Elektromotoren mit seitlich am Rumpf montierten Propellern neue Ausfallszenarien, die einer genauen Analyse betreffend ihren Ausfallwahrscheinlichkeiten und der Auswirkungen bedürfen. Als erste Vorlage für weiterführende Analysen können die Luftfahrzeuge gemäß Easa Special Condition für VTOL (Vertical Takeoff and Landing) bewertet werden.

Eine weitere Herausforderung stellt darüber hinaus die Zurverfügungstellung der benötigten Energie für die elektrischen Antriebskonzepte dar. Eine höhere Kapazität der Batterien lässt sich derzeit nur mit einem höheren Gewicht erreichen, ein höheres Gewicht bedeutet jedoch einen höheren Energiebedarf.

Daher muss ein Kompromiss zwischen den notwendigen Fluganforderungen und dem benötigten Energiebedarf gefunden werden. Für längere Flugstrecken ist über ein Konzept zur Hybridisierung nachzudenken.

Nach Überwindung dieser Herausforderungen bieten die elektrisch angetriebenen Demonstratoren in der geplanten Gewichtsklasse von bis zu 400 Kilogramm einmalige Möglichkeiten: Es besteht die Chance, das leiseste Drehflügelflugzeug der Welt zu demonstrieren. Später steht ein Prototyp für eine neue Flugzeugkonfiguration zur Vermarktung bereit.

Der lärmoptimierte Antrieb in Kombination mit den hervorragenden Flugeigenschaften und niedrigen Anschaffungs- und Wartungskosten des Tragschraubers bietet großes Potenzial, diese Konfiguration nachhaltig auf dem Markt der Urban Air Mobility zu platzieren. Einsätze als Lufttaxi oder Frachtdrohne erscheinen attraktiv. Damit ist ein wichtiger Schritt in Richtung des elektrischen Fliegens im urbanen Luftverkehr getan.

Johannes Helbrecht { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/bildschirmfoto-2023-03-10-um-133649-tUJkYX__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Johannes Helbrecht"} } Johannes Helbrecht schloss 2022 sein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Fachhochschule Aachen/Deutschland ab. Seit 2022 ist er im DLR-Institut für Flugsystemtechnik tätig – Abteilung Flugdynamik und Simulation im Innovationszentrum für Kleinflugzeug-Technologien in Aachen. Im Projekt S2TOL übernimmt er die Durchführung von Bodentests und von Flugerprobungen sowie die Auslegung und den Aufbau der Flugsystemtechnik.

Insa Pruter { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/bildschirmfoto-2023-03-10-um-140115-npz8eW__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Dr. Insa Pruter"} } Dr. Ing. Insa Pruter schloss 2008 ihr Studium als Luftfahrtingenieurin an der Technischen Universität Braunschweig/Deutschland ab. Seit 2008 ist die Diplomingenieurin am DLR-Institut für Flugsystemtechnik – Abteilung Flugdynamik und Simulation in Braunschweig tätig, wo sie 2015 auch promovierte. Seit 2021 koordiniert sie das DLR-interne Forschungsprojekt S2TOL. Hier wird eine neue Flugzeugkonfiguration auf Basis eines Tragschraubers für den urbanen Luftverkehr entwickelt, die in Flugversuchen erprobt werden soll.

Fabian Neumann { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/03/bildschirmfoto-2023-03-10-um-140557-RLfXUY__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Dipl.-Ing. Fabian Neumann"} } Dipl.-Ing. Fabian Neumann studierte bis 2019 an der TU Dresden Luft- und Raumfahrttechnik. Seit 2019 arbeitet er am DLR-Institut für Systemleichtbau in Braunschweig, seit 2022 im INK in Aachen. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf digitalisierten und hochserientauglichen Produktionstechnologien für Faserverbundkomponenten. Fabian Neumann ist Mitglied der Akaflieg Dresden e.V. und Inhaber der Pilotenlizenz SPL (TMG, Acro) sowie eines Luftsportgeräteführerscheins (Dreiachs-Ultraleichtflugzeug).