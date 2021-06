đŸ‡ȘđŸ‡ș DWDWDW (37)

Holiday fĂŒr dich und mich

Das war die Woche die war: Endlich ist es so weit, fret sich Andrew Charlton. Mit der neuen "Destination Summer" Kampagne der europĂ€ischen Luftfahrt- und ReiseverbĂ€nde wird alles wieder gut! Singen Sie mit: đŸŽ¶ We're all going on a Summer holiday đŸŽ¶ No more virus for a week or two đŸŽ¶

Von Andrew Charlton