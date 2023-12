Condor verschiebt Start der Düsseldorf-Beirut-Verbindung

Condor verschiebt den Start der Verbindung von Düsseldorf nach Beirut in den Februar 2024. Zudem gibt der deutsche Ferienflieger Routen in Hamburg und München an Marabu ab oder streicht diese gänzlich aus den Flugplänen.