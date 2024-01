Cathay Pacific will alternde Airbus-A330-Flotte ersetzen

Cathay Pacific hat bekannt gegeben, dass sie nach einer Reihe von Flottenerneuerungskäufen neue Optionen für die Bestellung von mittelgroßen Großraumflugzeugen prüft.

Bloomberg berichtete, dass Cathay eine so genannte Informationsanfrage an Airbus und Boeing für neue Flugzeuge gestellt hat, um einige ihrer älteren mittelgroßen Großraumflugzeuge zu ersetzen, was den ersten Schritt in einem möglichen Kaufprozess darstellt.

"Wir prüfen Optionen für ein vielseitiges mittelgroßes Großraumflugzeug, das eine Reihe von Aufgaben erfüllen und unser Passagier- und Frachtgeschäft erweitern kann", sagte Cathay in einer Erklärung gegenüber Reuters.

Die Fluggesellschaft hatte die Möglichkeit eines mittelgroßen Großraumflugzeugs erstmals Ende 2022 öffentlich erwähnt.

A330 Neo oder Boeing 787

Laut Datenbank von CH-Aviation besitzt Cathay Pacific derzeit 51 Airbus A330-300 mit einem Durchschnittsalter von 17,4 Jahren. 15 dieser A330 sind derzeit als "inaktiv" gelistet. Als Ersatz für diese Flugzeuge der neueren Generation kommen in der Regel Airbus A330 Neos sowie Boeing 787 in Frage.

Im vergangenen Monat hat Cathay sechs A350-Frachter fest bestellt und hält dabei die Option, 20 weitere zu erwerben, um ihre alternden Boeing 747-Frachter zu ersetzen.

Im September 2023 bestellte Cathay 32 Airbus A320 Neo sowie A321 Neo, die bis 2029 ausgeliefert werden sollen.

Das Auftragsbuch von Cathay, das mehr als 70 Flugzeuge umfasst, enthält auch 21 Boeing 777-9, die laut aktuellen Plänen ab 2025 ausgeliefert werden sollen.