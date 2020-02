Lufthansa plant biometrisches Boarding am Flughafen München

Exklusiv

Mit dem "Biometric Hub" der Star Alliance gibt es schon länger Pläne, eine Plattform für das biometrische Boarding an Flughäfen zu entwickeln. In München will Lufthansa die neue Technik nun schrittweise ausrollen.

Biometrische Passkontrolle am Flughafen Helsinki © Finavia

Als erster Standort in Deutschland wird der Flughafen München ab dem Sommer an den Lufthansa-Flugsteigen ein biometrisches Boarding-System in die Praxis umsetzen.

Auf einer Veranstaltung des Lösungsanbieters Vision-Box in Frankfurt am Main hat die Airline diesbezüglich einige Details zu weiteren Plänen auf einem Panel weitergegeben. Zwar soll das System in München noch nicht flächendeckend eingesetzt werden. Es wird aber ein großer Anteil der Zugangspunkte ausgestattet. So sollen beispielsweise 54 Gates die Möglichkeit bekommen, ein biometrisches Boarding zuzulassen.

Geplant ist den Angaben nach, darüber hinaus auch jede weitere potenzielle Zugangskategorie abzudecken. Das heißt, die biometrische Erkennung des Fluggastes mit Gesichtserkennung wird es neben den Gates auch am Check-In, bei der Gepäckaufgabe und beim Lounge-Zugang geben.

Einzelne Länder lassen sich biometrisch ausschließen

Laut Björn Becker, Lufthansa-"Senior Director Ground and Digital Services", ist das genug, damit die Fluggäste das System im allgemeinen Betrieb kennenlernen können. Eine Besonderheit wird laut Becker zudem sein, dass sich der Fluggast nur einmalig mit seinem Gesicht registrieren muss.

Das sogenannte "Self Enrollment" macht der biometrische Hub der Star Alliance möglich, der zusammen mit dem japanischen Konzern NEC entwickelt wird. Der Ausweis oder die Bordkarte kann dann in der Tasche bleiben, da sich der (Daten-)Hub um die weiteren Berechtigungen einer Reise kümmert.

Interessant dabei: Der Kunde kann sich beim Enrollment aussuchen, in welchen Ländern oder auch mit welchen Carriern der Star Alliance das generierte Token genutzt werden darf. Das ohnehin optionale System lässt sich also weiter feinjustieren, falls sich Fluggäste Sorgen bei der Reise in bestimmte Länder machen.

Behördliche Notwendigkeiten beachtet das System bisher bewusst nicht, um schnell in den Betrieb gehen zu können. Sollte beispielsweise eine Grenzkontrolle notwendig sein, wird der Passagier trotzdem noch seinen Ausweis oder Reisepass vorlegen müssen. Die Star Alliance hofft, innerhalb weniger Jahre weitere Flughäfen einzubinden. Außerdem ist eine Kompatibilität mit Systemen von Regierungen vorgesehen, um beispielsweise die Möglichkeit der Grenzkontrolle in einem nächsten Schritt zu integrieren.

Allgemein erwartet die Industrie, dass sich durch biometrisches Boarding die Kapazitäten am Flughafen erhöhen. Insbesondere das Boarding soll beschleunigt werden. In anderen Ländern gibt es solche Systeme vereinzelt schon seit einigen Jahren. Vision-Box hat etwa seit 2015 auf Aruba ein entsprechendes Projekt im Betrieb. Auch Lufthansa lässt in den USA schon heute rund 15.000 Fluggäste pro Woche nach einer biometrischen Gesichtserkennung in Flugzeuge einsteigen.