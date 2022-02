Erster Streik bei Tarifverhandlungen für Sicherheitskräfte an Flughäfen

Am Flughafen Köln/Bonn kommt es zu Warnstreiks von Beschäftigten in der Luftsicherheit. Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Lohn für die Sicherheitskräfte. Der Flugverkehr ist nicht beeinträchtigt.

Streikendes Sicherheitspersonal am Flughafen Düsseldorf

Am Flughafen Köln/Bonn haben am Mittwoch Mitarbeiter der Luftsicherheit vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt, um in der laufenden Tarifrunde höhere Entgelte durchzusetzen.

Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen mitteilte, beteiligten sich in der Frühschicht etwa 100 Beschäftigte der Personal- und Warenkontrolle sowie der Frachtkontrolle an dem Warnstreik. Der Ausstand hatte laut Angaben der Gewerkschaft um 4.00 Uhr begonnen und soll bis 24.00 Uhr andauern.

Fracht vorrangig betroffen

Passagierkontrollen des Flugverkehrs seien nicht von dem Warnstreik betroffen, teilte der Flughafenbetreiber Köln/Bonn am Morgen mit. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt. Der Warnstreik betreffe laut Angaben eines Sprechers vor allem den Frachttransport. Dort könne es auch zu Verzögerungen im Arbeitsablauf kommen.

Der Flughafen ist demnach nicht Tarifpartner, sondern die Arbeitsstätte, an der der Warnstreik ausgetragen wird.

Streikende Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich am Flughafen Köln/Bonn. © Verdi

Verdi verhandelt bundesweit für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Arbeitgeber hätten zwar ein Angebot unterbreitet, das allerdings hinter den Erwartungen der Beschäftigten zurückblieb.

Verdi fordert Lohnerhöhungen

"Das Angebot greift die Preisentwicklung in keiner Weise auf und enthält Nullmonate", kritisierte Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. "Vor allem die Angleichung der Löhne in Ost an das Westniveau wird auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben." Weitere Streiks seien nicht ausgeschlossen.

Verdi fordert eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem fordert die Gewerkschaft eine Angleichung der Löhne bei verschiedenen Tarifgruppen mit gleicher Tätigkeit. Als Argument für höhere Löhne verwies Verdi ebenfalls auf den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften.