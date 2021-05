South African Airways rechnet erst ab 2023 wieder mit Langstreckenflüge

Die finanziell schwer angeschlagene Fluggesellschaft South African Airways (SAA) wird wohl frühestens 2023 wieder Langstrecken anbieten können, kündigte Interimschef Thomas Kgokolo an. Dennoch will die Airline den Flugbetrieb im Inland und in der Region innerhalb weniger Wochen wieder starten, berichtet "Reise vor 9".