Rat der EU gibt Luftverkehrsabkommen mit Katar zur Abstimmung

Der Rat der EU hat vier Abkommen im grenzüberschreitenden Luftverkehr zur Unterzeichnung frei gegeben. Mit den neuen Abkommen werde der Luftverkehrsmarkt geöffnet, teilte die EU mit. Das werde sowohl Verbrauchern als auch den Betreibern "neue Möglichkeiten" bieten.

Mit drei neuen Luftfahrt-Nachbarschaftsabkommen werden die Ukraine, Armenien und Tunesien mit dem Luftverkehrsbinnenmarkt der EU assoziiert. Das bedeutet, die drei Länder nehmen die EU-Luftverkehrsstandards an und verpflichten sich, alle EU-Rechtsvorschriften für den Luftverkehr umzusetzen.

Gleichzeitig hat der Rat der EU grünes Licht für die Unterzeichnung eines umstrittenen EU-Luftverkehrsabkommens mit Katar gegeben. Gegen das "Comprehensive Air Transport Agreement"-Abkommen (Cata) laufen sowohl europäische Fluggesellschaften als auch Gewerkschaften Sturm.

Alle Abkommen würden "solide Klauseln in Bezug auf Umwelt, Soziales und fairen Wettbewerb mit starken Durchsetzungsmechanismen beinhalten, um etwaige Wettbewerbsverzerrungen oder einen sonstigen Marktmissbrauch zu vermeiden", heißt es dazu bei der EU.

Kritik von Airlines und Gewerkschaften

Das sehen europäische Airlines und Arbeitnehmer zumindest im Fall von Katar ganz anders: Mit vereinten Kräften hatten sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer vor allem in Deutschland in den vergangenen Monaten versucht, den Prozess zur Ratifizierung des Abkommens zumindest stark zu verzögern.

Im Januar schrieben Spohr und Air France-KLM-CEO Benjamin Smith sogar jeweils einen Brief an die Verkehrsminister Deutschlands und Frankreichs und baten die Regierungen, die Ratifizierung mindestens bis zu einem Zeitpunkt aufzuschieben, an dem das Verkehrsaufkommen wieder auf Vor-Corona-Level liegt.

"Zusätzliche Kapazitäten in diesen Krisenzeiten in einem ohnehin am Boden liegenden Markt zu ermöglichen, wäre eine zusätzliche Belastung für die europäischen Luftfahrtunternehmen und ihre Mitarbeiter", so das Schreiben, an dem sich auch Verdi und die Vereinigung Cockpit beteiligten.

Die Kritik der Allianz aus Unternehmen und Arbeitnehmern in der Ablehnung der Verkehrsrechteausweitung liegt neben den einseitigen Vorteilen für Qatar Airways mit ihrem sehr kleinem Heimatmarkt auch an der Kopplung des Abkommens mit Arbeitnehmer- und Sozialstandards, auf die sich Katar im Gegenzug verpflichten soll. Das könne kaum sichergestellt, da nicht überprüft werden und sei deshalb ein zahnloser Tiger, ärgern sich die Gewerkschaften.

Branche mahnt vor veränderten Rahmenbedingungen

Ein weiterer Kritikpunkt aus der Branche: Nicht nur die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hätten sich seit der Zeit Verhandlungen zu dem Abkommen vor zwei Jahren entscheidend verändert, sondern auch der Fokus der EU. Mit dem "European Deal" und den 2030er-Klimazielen der EU sei es nun EU-Recht, dass alle relevanten Policys der Union die nachhaltige Entwicklung fördern müssten, kritisiert etwa die Initiative "Europeans for fair competition" (E4FC).

Das Abkommen mit Katar enthalte nur zweideutige und unverbindliche Bestimmungen zur "Zusammenarbeit" im Umweltbereich, so die Kritiker der E4FC. "Die Umsetzung des Abkommens ohne umfassende und verbindliche Umweltauflagen, die gleiche Wettbewerbsbedingungen sicherstellen würden, würde die Glaubwürdigkeit der EU-Klimaziele stark untergraben." Man verlange vom Rat, die Unterzeichnung des Abkommens zu verschieben und fordere die Kommission zu einer gründlichen Neubewertung und Folgenabschätzung auf.

Das sieht auch Lufthansa so. "Vor dem Hintergrund der beispiellosen Krise und der damit verbundenen Überkapazitäten wäre eine Neubewertung des Vorhabens nötig gewesen," so ein Sprecher gegenüber airliners.de. Die Kommission sollte, so wie im Vertragstext vorgesehen, sicherstellen, dass Katar die in dem Abkommen enthaltenen Bestimmungen über fairen Wettbewerb und Sozialstandards einhält. "Wir sehen das Abkommen weiter sehr kritisch."

Aufhebung der bilateralen Frequenzbeschränkungen

Das Abkommen der EU mit Katar sieht als erstes seiner Art mit einem Golfstaat einen uneingeschränkten Zugang zu den Märkten der jeweils anderen Partei vor.

Das betrifft vor allem die fünf EU-Länder, die bislang frequenzbegrenzte bilaterale Abkommen mit Katar haben - Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und Belgien. In diesen Ländern sollen die wöchentlich erlaubten Flüge für Airlines aus Katar jährlich steigen, bis es nach fünf Jahren keine Grenze mehr geben soll.

Nach Deutschland darf Qatar Airways bislang wöchentlich 35 Flüge anbieten. Die staatliche Airline Katars steuert aktuell Frankfurt, München und Berlin an und hat bereits öfters erkennen lassen, gerne mehr fliegen zu wollen.

Die jeweils erlaubten wöchentlichen Flüge zwischen Deutschland und Qatar in den fünf Jahren ab Ratifizierung des neuen Luftverkehrsabkommens. © EU-Kommission

Unterzeichnung im Herbst erwartet

Laut EU-Rat wird damit gerechnet, dass die vier Abkommen noch im Herbst unterzeichnet werden. Jedes Abkommen muss abschließend noch von allen Mitgliedstaaten sowie der Union einzeln ratifiziert werden. Ebenso muss auch der jeweilige Drittstaat final unterzeichnen.

Das Vorhaben könnte von Seiten der EU-Länder somit höchstens noch am entschiedenen Widerspruch einer Regierung scheitern, so Beobachter. Doch Anzeichen dafür sind in Deutschland und Frankreich trotz der großen Kritik nicht zu vernehmen. Beide Länder waren in die Verhandlungen stark involviert und haben dem Ergebnis zugestimmt. Die französische Luftfahrtbehörde bezeichnete das Abkommen zuletzt sogar als "Win-Win".