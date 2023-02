Lufthansa bewirbt sich um geförderte Flüge nach Nordmazedonien

Das nordmazedonische Ministerium für Verkehr und Kommunikation hat mitgeteilt, dass es Angebote von drei Fluggesellschaften - Lufthansa, Aegean und Wizz Air - für Förderungen erhalten hat. Mit den Geldern soll die Aufnahme neuer Flugverbindungen zu den beiden Flughäfen Skopje und Ohrid gefördert werden.

Während der öffentlichen Ausschreibung, die vom 20. Dezember letzten Jahres bis zum 26. Januar dauerte, haben die drei Fluggesellschaften "Unterlagen eingereicht" und "eine Kommission, die sich aus Mitgliedern mehrerer staatlicher Institutionen zusammensetzt, wird die eingereichten Angebote in der nächsten Zeit bewerten", so das Ministerium in einer Erklärung.

Die Förderungen, die "im Einklang mit der Politik fairer und wettbewerbsfähiger Bedingungen gemäß den Vorschriften der Europäischen Union" stehen, "zielen darauf ab, den Luftverkehr im Land zu fördern und zu entwickeln" sowie "die Qualität der Zivilluftfahrt zu verbessern, wettbewerbsfähigere und erschwinglichere Ticketpreise einzuführen" und neue Flugziele für Einheimische zu eröffnen, heißt es.

Verkehrsminister Blagoj Bochvarski hatte die Ausschreibung am 20. Dezember angekündigt und erklärt, dass die Mittel für die Ansiedlung neuer Fluggesellschaften über einen Zeitraum von drei Jahren, von 2023 bis Ende 2025, bereitgestellt würden.

Bis zu sieben Euro Förderung pro Passagier

Die Unterstützung wird in der Reihenfolge ihrer Bedeutung nach der Betriebsdauer, der Anzahl der wöchentlichen Flüge, der Attraktivität des Flughafens, der angeflogen wird, und der Anzahl der zum Verkauf angebotenen Sitze vergeben. Der Betrag beläuft sich auf sieben Euro pro abfliegenden Passagier aus Skopje und 4,50 Euro pro Passagier aus Ohrid.

Nordmazedonien verfügt über keine eigene Linienfluggesellschaft. Laut CH-Aviation dominiert Wizz Air derzeit den Verkehr in Skopje mit einem Marktanteil von 53,68 Prozent und unterhält dort auch eine Basis. Insgesamt 25 Strecken bietet die Airline ab der nordmazedonischen Hauptstadt an. Diese werden bereits zum Teil subventioniert. Aegean Airlines bedient eine einzige Strecke, und zwar von Athen aus.

Lufthansa selbst fliegt Nordmazedonien derzeit überhaupt nicht an – wohl aber ihre Tochtergesellschaften Austrian Airlines und Edelweiss. Diese gehören zu den zwölf Linienfluggesellschaften, die Skopje in dieser Wintersaison anfliegen. Auch Wizz Air bedient derzeit drei der vier Linienflüge nach Ohrid (von Wien, Basel/Mulhouse/Freiburg und Dortmund), der vierte wird von der Schweizer Fluggesellschaft Chair Airlines von Zürich angeboten.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zunächst bei unserem Partner CH-Aviation erschienen.