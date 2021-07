Lilium nennt erste Preise für Flugtaxi-Service

Lilium will mit niedrigen Preisen in den Lufttaxi-Markt starten, berichtet "T3N". So sollen die Ticketpreise bei 2,25 Dollar pro Meile oder 1,16 Euro pro Kilometer liegen. Das Münchner Start-up peilt Strecken von bis zu 240 Kilometern an und will sich somit als Alternative zu Bahn und Auto positionieren.