Indische Akasa Air will 150 Boeing 737 Max bestellen

Akasa Air plant 150 Boeing 737 Max auf der Wings India, der größten Luftfahrtmesse des Landes, zu bestellen. Die junge indische Fluggesellschaft will damit ihre internationalen Expansionspläne vorantreiben.

Akasa Air steht kurz vor dem Abschluss eines Auftrags über rund 150 Schmalrumpfflugzeuge des Typs Boeing 737 Max. Die Vertragsverhandlungen seien noch im Gange. Es werde erwartet, dass ein Abschluss auf der Wings India, der größten zivilen Luftfahrtmesse des Landes, die vom 18. bis 21. Januar stattfindet, bekannt gegeben werde. So die Quellen, die mit den laufenden Gesprächen vertraut sind.

Ein Sprecher von Akasa sagte, die Fluggesellschaft kommentiere keine Spekulationen, während Boeing auf Anfragen von Reuters nicht reagierte. Die Quellen wollten nicht namentlich genannt werden, da die Details der Flugzeugbestellung vertraulich seien.

Akasa ist die jüngste indische Fluggesellschaft und hat seit Aufnahme des Flugbetriebs im Jahr 2022 einen Marktanteil von vier Prozent erreicht – verglichen mit 60 Prozent für Indigo und 26 Prozent für die Fluggesellschaften der Tata-Gruppe insgesamt.

Chief Commercial Officer Praveen Iyer sagte der indischen Zeitung "Business Line" im Dezember, dass Akasa Anfang 2024 die Bestellung einer dreistelligen Zahl von Flugzeugen ankündigen werde, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.

Eine der Quellen sagte, dass die Bestellung von rund 150 Flugzeugen wahrscheinlich einige zukünftige Kaufoptionen enthalten werde.

Die Fluggesellschaft fliegt derzeit nur im Inland und verfügt über eine Flotte von rund zwei Dutzend Flugzeugen. Im vergangenen Jahr hatte die Airline unter dem plötzlichen Weggang von rund einem Zehntel ihrer Piloten gelitten und gewarnt, dass sie deshalb weniger fliege, was sie Marktanteile koste. Inzwischen hat das Unternehmen erklärt, das Problem sei gelöst.

Die Quellen gaben an, dass Akasa mit der neuen Flugzeugbestellung die nationale und internationale Expansion vorantreiben will. Die bestellten Boeing-Schmalrumpfflugzeuge sind so ausgestattet, dass sie von Indien aus nahe gelegene ausländische Ziele wie Südostasien und den Nahen Osten anfliegen können.