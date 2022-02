Neue Treibstoffe, neue Antriebe, neue Flugzeugentwürfe. Der Luftverkehr stellt sich den Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Nur wie realistisch sind die verschiedenen Ideen? Was kommt wann und wo beginnt die Utopie? In der airliners.de-Serie "Flugzeugbau der Zukunft" klären wir die wichtigsten Fragestellungen zum Stand der Technik. Im Teil 3 geht es um die Potenziale und Voraussetzungen für die Transformation zur nachhaltigen Luftfahrt und welche Pläne und Projekte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt dazu führt.

Die Luftfahrt soll auch in Zukunft Menschen, Kulturen und Wirtschaftsräume auf der ganzen Welt verbinden. Damit dies möglich bleibt, ist eine umfassende Transformation notwendig, denn bis zur Mitte des Jahrhunderts sollen Wirtschaft und Gesellschaft im Rahmen des "European Green Deal" klimaneutral sein.

Dafür muss das Wachstum des Luftverkehrs von der Umweltbelastung entkoppelt werden. Das bedeutet ein umfassendes Engagement in Forschung und Entwicklung. Dazu hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine Luftfahrtstrategie vorgelegt, die den Forschungsweg zum klimaneutralen Fliegen vorzeichnet.

Die Basis ist die Entwicklung deutlich effizienterer Flugzeuge, die weniger als halb so viel Energie benötigen wie heutige Modelle. Dafür müssen diese noch einmal deutlich leichter und aerodynamisch effizienter werden. Um zukünftig nur noch Energie aus regenerativen Quellen in der Luftfahrt einzusetzen, sollen Flugzeuge passend zu Reichweite und Größe mit klimafreundlichen Antriebskonzepten und nachhaltigen Brennstoffen abheben. Das DLR übernimmt dabei die Rolle eines Architekten – von den Grundlagen bis hin zur Anwendung in enger Abstimmung und in Kooperation mit der Luftverkehrsindustrie und -wirtschaft.

Die neue DLR-Luftfahrtstrategie legt dar, welche Herausforderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten für die Vision einer emissionsfreien Luftfahrt zu meistern sind: Evolutionäre Schritte sind ebenso nötig wie der konsequente Einsatz revolutionärer Technologien.

Über den Autor Dr. Andreas Klöckner © DLR Dr. Andreas Klöckner verantwortet die Luftfahrtstrategie des DLR. Zuvor koordinierte er die Aktivitäten des DLR im elektrischen Fliegen und richtete dazu die Forschung und Kooperationen des DLR im Auftrag des Vorstands aus. Herr Klöckner wurde 2016 für seine Arbeit auf dem Gebiet der autonomen Höhenplattformen im DLR-Institut für Systemdynamik und Regelungstechnik zum Doktoringenieur promoviert. Er hat einen Abschluss der RWTH Aachen als Diplom-Ingenieur. Kontakt herstellen

Die folgende Grafik illustriert die bisher erreichten Emissionsminderungen in der Luftfahrt und zeigt die Potenziale auf, die mit evolutionären Technologien erreicht werden könnten. Grundlage dafür bilden die übergreifenden Projekte Exact (Exploration of Electric Aircraft Concepts and Technologies) und Kuul (Klimafreundlicher ultra-effizienter Langstreckenflug) des DLR. Das DLR verfolgt die Vision einer emissionsfreien Luftfahrt innerhalb der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts.

Reduktion des Brennstoffverbrauchs © DLR

Eine emissionsfreie Luftfahrt bedarf revolutionärer Ansätze

Die Luftfahrtbranche verzeichnet eine Verdoppelung des Luftverkehrsaufkommens alle 15 Jahre. Dem steht gegenwärtig mit jeder Flugzeuggeneration in einem vergleichbaren Zeitraum nur eine Effizienzsteigerung um etwa 15 Prozent gegenüber. Die von der Luftfahrt verursachten Emissionen haben in vieler Hinsicht eine unerwünschte Wirkung und müssen zwingend reduziert werden. Dafür reicht allein die evolutionäre Weiterentwicklung von heutigen Flugzeugen nicht mehr aus. Revolutionäre Technologien sind an dieser Stelle nötig.

Neben dieser signifikanten Steigerung der Ökoeffizienz des einzelnen Luftfahrzeugs müssen gleichzeitig die komplexe globale, nachhaltige Lieferkette, vorangehende Produktionsprozesse und Materialien sowie Aspekte der Infrastruktur betrachtet werden. Revolutionäre und unmittelbar verfügbare Lösungen für eine emissionsfreie Luftfahrt gibt es aufgrund der immensen technologischen Herausforderungen insbesondere zur Energie- und Leistungsdichte alternativer Antriebe derzeit nicht.

Selbst nach der Corona-Pandemie ist klar, dass der Luftverkehr langfristig wieder wachsen wird. Umso dringlicher wird die Frage: Wie kann das Wachstum des Luftverkehrsaufkommens von seiner Umweltwirkung entkoppelt werden?

Die folgende Grafik veranschaulicht die Effekte, die für diese Entkopplung benötigt werden; vom ungebremsten Wachstum hin zu den Werten, die der European Green Deal erfordert.

Entkopplung von Wachstum und Emissionen © DLR

Im DLR sind wir überzeugt, dass es möglich ist, das Wachstum der Luftfahrt von ihrer Umweltbelastung zu entkoppeln. Die Umweltbelastung durch die Luftfahrt ist jedoch vielfältig und muss deswegen differenziert betrachtet werden. Wir verwenden daher die folgenden Begriffe:

Unter Emissionen werden sowohl der Ausstoß von bestimmten, üblicherweise schädlichen Stoffen als auch einige immaterielle Störfaktoren wie Lärm verstanden. Die Einwirkungen, die solche Emissionen verursachen, sind die Immissionen.

Die Vision der emissionsfreien Luftfahrt stellt ein ideales Ziel dar, das nur asymptotisch erreichbar ist. Die tatsächlichen Null-Emissionen können zwar voraussichtlich nicht erreicht werden, aber Technologien und betriebliche Prozesse werden so weit wie möglich darauf ausgerichtet.

Eine umweltverträgliche Luftfahrt berücksichtigt ebenfalls alle Emissionen, legt sich aber nicht auf einen absoluten Nullwert der angestrebten Emissionen fest.

Eine klimaneutrale Luftfahrt wird durch eine ausgeglichene Klimawirkung aller CO2-, aber auch Nicht-CO2-Effekte charakterisiert, sodass die Luftfahrt keinen Nettobeitrag mehr zur Erderwärmung liefert. Der Lärm wird hier nicht betrachtet.

Das Konzept einer CO2-neutralen Luftfahrt berücksichtigt nur die CO2-Emissionen als einfache und etablierte Messgröße, die durch unterschiedliche technische und marktbasierte Mechanismen kompensiert werden können. Forschungen zeigen jedoch, dass die CO2-Emissionen lediglich für ungefähr ein Drittel der Klimawirkung des Luftverkehrs verantwortlich sind.

Das CO2-Äquivalent ist ein metrisches Maß, das den Vergleich von Emissionen verschiedener Treibhausgase auf der Grundlage ihres Treibhauspotenzials ermöglicht. Dafür werden Mengen anderer Gase in die äquivalente Menge CO2 umgerechnet, die das gleiche Treibhauspotenzial haben.

Das Konzept von Nachhaltigkeit stellt den Oberbegriff für die genannten Zielkonzepte dar und berücksichtigt beispielsweise auch soziale Aspekte.

Vision einer emissionsfreien Luftfahrt

Vor dem Hintergrund der Herausforderung, eine klimaneutrale Luftfahrt zu ermöglichen, setzt sich die Luftfahrtforschung des DLR das ambitionierte Ziel eines weitgehend emissionsfreien Luftverkehrs. Um dieses idealisierte Ziel zu erreichen, bringt das DLR seine spezifischen Stärken ein und gestaltet die Entwicklung hin zu einem möglichst nachhaltigen Luftverkehr der Zukunft aktiv mit.

Mit der Vision eines emissionsfreien Luftverkehrs verfolgt die DLR-Luftfahrtforschung einen äußerst ambitionierten Anspruch. Auch wenn eine absolut emissionsfreie Luftfahrt technisch kaum realisierbar ist, sollte mindestens ein weitgehend klimaneutraler Luftverkehr unbedingt angestrebt werden.

Dies betrifft nicht nur die einzelnen Technologien und Energieträger, sondern deren gesamten Lebenszyklus und deren zusammengefasste Wirkung im gesamten Lufttransportsystem.

Um Emissionen und insbesondere die Klimawirkung der Luftfahrt auf nahezu null zu reduzieren, sind erhebliche Entwicklungen in den Bereichen nachhaltige Luftfahrtbrennstoffe, neue Energieträger, neue Flugzeugkonzepte und Komponenten sowie alternative Antriebslösungen und deren betriebliche Umsetzung mit klimaoptimierten Flugrouten notwendig. Dieses Ziel muss von politischen, gesetzgebenden und gesellschaftlichen Treibern flankiert werden, um die ökologische Umsetzung mit ökonomischer Realisierbarkeit verbinden zu können.

Die Energiewende in der Luftfahrt verlangt vielfältige Investitionen in Entwicklung, Zulassung und Infrastruktur sowie die Unterstützung durch nationale und internationale politische Entscheidungen.

Dank seines umfassenden und interdisziplinären Kompetenzspektrums kann das DLR die Transformation im Sinne des European Green Deal mitgestalten. Doch die Realisierung einer klimaneutralen Luftfahrt erfordert den Transfer der Forschungsergebnisse in die Entwicklung neuer Flugzeug- und Transportprodukte, um damit eine Marktdiffusion in die gesamte Flotte zu erreichen. Diesen Transfer gestaltet das DLR über die Beratung und Unterstützung von Politik und Industrie aktiv mit.

Potenziale für die Emissionsreduktion

Um das Potenzial zur Emissionsminimierung zur Gänze auszuschöpfen, müssen neben der Erforschung revolutionärer Antriebstechnologien die evolutionären Luftfahrttechnologien zur Reduktion des aerodynamischen Widerstands und des Flugzeuggewichts bis an die Grenzen des technisch Machbaren vorangetrieben werden. Dadurch lässt sich eine massive Senkung des Energiebedarfs erreichen, wodurch neben der direkten Reduktion von Emissionen der Einsatz alternativer Antriebskonzepte überhaupt erst ermöglicht wird.

Weiterhin spielen die Erzeugung und Nutzung von regenerativ erzeugtem Kerosin eine entscheidende Rolle, denn dieses ist für alle Flugzeugklassen anwendbar und kurzfristig einsetzbar.

Die erreichbare Emissionsreduktion in 2050 durch Einsatz der verschiedenen Technologien ist in der nächsten Abbildung skizziert. Dafür wurden folgende Annahmen getroffen:

Die Reduktion der CO2-Emissionen wird als gut zu messender Indikator verwendet. Lärm und Klimawirkung der Nicht-CO2-Emissionen bleiben hier unberücksichtigt. Auch wenn diese Nicht-CO2-Effekte den eigentlich größeren Teil der Klimawirkung verursachen, sind sie mit erheblichen Unsicherheiten verknüpft und können gut mit klimaoptimierten Flugrouten, verbesserten Antriebstechnologien und der Nutzung nachhaltiger Energieträger vermindert werden.

Zudem wird ein Technologiereifegrad TRL 6 als Zielwert betrachtet, um technologische Potenziale von Produkt- und Marktentwicklungen zu trennen, da diese von der Forschung nicht mehr zu beeinflussen sind. Dadurch werden Produktstrategien und die üblicherweise erheblichen Zeitverzüge bei der Einführung und Marktdurchdringung neuer Technologien nicht berücksichtigt.

Das zugrunde liegende Verkehrsszenario basiert auf der Statistik des International Council on Clean Transportation (ICCT) für das Jahr 2019 mit dem Einsatz von sieben Prozent Regionalflugzeugen, 51 Prozent Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen (überwiegend durch Schmalrumpfflugzeuge abgedeckt) und 42 Prozent Langstreckenflugzeugen (überwiegend durch Großraumflugzeuge abgedeckt).

Weiterhin wird angenommen, dass Brennstoffzellen aufgrund ihrer geringen Leistungsdichte nur für Regionalflugzeuge einsetzbar sind und die Verbrennung von Wasserstoff (H2) aufgrund der großen Volumen- und Gewichtszuwächse für den integrierten H2-Tank maximal für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge in Frage kommt.

Das Potenzial an CO2-Reduktion der verschiedenen nachhaltigen Luftfahrtbrennstoffe (Sustainable Aviation Fuel, SAF) beträgt 100 Prozent für Wasserstoff in Brennstoffzellen und Verbrennung sowie 80 Prozent für die Verbrennung von regenerativ erzeugtem Kerosin. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der Wasserstoffverbrennung zusätzlich zum Wasserdampf auch klimawirksame Stickoxide entstehen.

Das Potenzial an CO2-Reduktion der energieeffizienten Technologien im Flugwerk, im Triebwerk und in den Flugtrajektorien beträgt in Summe 3,4 Prozent pro Jahr. Dies entspricht einer CO2-Reduktion um 64 Prozent bis 2050.

Nach dem derzeitigen temporären Einbruch des Luftverkehrs durch die Corona-Pandemie wird von einer vollständigen Erholung ausgegangen.

Für alle Technologieszenarien wurde angenommen, dass bis 2050 sowohl regenerativ erzeugtes Kerosin als auch Wasserstoff in ausreichender Menge zur Verfügung stehen, sodass diese nicht limitierend sind.

Maximales Technologiepotential für den CO2-Ausstoß © DLR

Vier wesentliche Erkenntnisse lassen sich aus dieser Grafik ableiten:

Der CO2-Ausstoß des weltweiten Luftverkehrs wird sich ohne korrigierende Maßnahmen und mit Flugzeugen nach heutigem Stand der Technik bis zum Jahr 2050 voraussichtlich mehr als vervierfachen. Setzt man alle technischen Maßnahmen zur Reduzierung des Energiebedarfs der Flugzeuge, der Entwicklung besonders effizienter Antriebe und zur Optimierung der Flugrouten um, so kann damit der Anstieg des CO2-Ausstoßes auf nur noch 50 Prozent gegenüber dem Stand von 2020 begrenzt werden. Werden die energieeffizienten Technologien mit der Einführung von regenerativ erzeugtem Kerosin kombiniert, so lässt sich damit bis 2050 eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes bereits auf nur noch knapp 30 Prozent des Niveaus von 2020 erreichen. Kombiniert man alle derzeit realistischen Potentiale zur CO2-Reduktion, dann ergibt sich aus heutiger Sicht für das Jahr 2050 ein minimaler Grenzwert von nur noch etwa 17 Prozent CO2-Ausstoß im Vergleich zu 2020.

Die DLR-Strategie leitet daraus die vier wesentlichen Themengebiete für eine klimaneutrale Luftfahrt und ihre Handlungsfelder zusammen mit den übergeordneten Zielen ab. Sie ist das Ergebnis einer umfangreichen Abstimmung unter Einbezug aller Institute, des Vorstands und externer Interessenvertreter.

Die vier wesentlichen Themengebiete sind:

Emissionsarme Luftfahrtantriebe : Innovative und disruptive Technologien, Werkstoffe und Bauweisen ermöglichen die weitere Effizienzverbesserung und Minimierung der Emissionen unterschiedlicher Antriebskonzepte, unter Beachtung der Leistungs- und Sicherheitsanforderungen. Ziel ist es, Luftfahrtantriebe vom derzeit bereits sehr hohen technologischen Stand bis zum Jahr 2050 für nochmals circa 25 Prozent geringeren Brennstoffverbrauch und für die Nutzung von nachhaltigen Brennstoffen zu entwickeln.

Energieeffizientes Flugzeug : Neue und hocheffiziente Flugzeugtechnologien ermöglichen es, den Energiebedarf erheblich zu senken. Ziel ist es, den Energiebedarf zukünftiger Flugzeuge so zu reduzieren, dass nur noch etwa die Hälfte der heutigen Antriebsleistung benötigt wird. Dies kann nach aktuellen Erkenntnissen über eine Reduktion des aerodynamischen Nullwiderstands um 40 Prozent, eine Reduktion des Gesamtgewichts um zehn Prozent und durch eine Steigerung der Flügelstreckung auf bis zu 15 erreicht werden.

Emissionsreduziertes Lufttransportsystem : Die Minimierung der Klimawirkung des Luftverkehrs durch eine Reduktion der CO2- und insbesondere der Nicht-CO2-Effekte ist essenziell. Ziel ist es daher, ein möglichst leistungsfähiges und emissionsreduziertes Lufttransportsystem zu ermöglichen, das neuartige Flugzeugkonfigurationen integrieren und durch klimaoptimierte Routenführung mehr als 30 Prozent der Klimawirkung des Luftverkehrs über die Minimierung der Nicht-CO2-Effekte reduzieren kann.

Digitalisierung: Die Digitalisierung der Luftfahrt hat das Potenzial als Methodik, neue Lösungsansätze zeit- und kosteneffizienter zu entwickeln und zu bewerten, um die Transformation zur Klimaneutralität zu beschleunigen. Ziel ist es, Werkzeuge zu entwickeln, die die Innovationsgeschwindigkeit um den Faktor zwei beschleunigen und so die schnellere Marktverfügbarkeit neuer Technologien ermöglichen.

Kooperation ist der Schlüssel

Alle wesentlichen Themengebiete müssen vorangetrieben werden, um die Vision der emissionsfreien Luftfahrt zu verfolgen. Den Kern der Strategie dazu bilden die Handlungsfelder und die notwendigen Entwicklungen in den kommenden drei Dekaden, die für jedes wesentliche Themengebiet beschrieben werden.

Die folgende Grafik zeigt diese Analyse beispielhaft für die emissionsarmen Luftfahrtantriebe.

Emissionsarme Luftfahrtantriebe © DLR

Diese Entwicklungen kann das DLR selbstverständlich nicht im Alleingang erreichen. Die Transformation der Luftfahrt hin zu einem globalen klimaneutralen Luftverkehr der Zukunft ist auch keine nationale Aufgabe: Globale Herausforderungen erfordern globale Lösungen.

Erst durch eine engmaschige internationale Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Industrie, Politik und Behörden in Bezug auf Technologieentwicklungen, Standardisierungen sowie Zertifizierungen können Fluggeräte entwickelt werden, die in einem internationalen Markt den ökologischen Anforderungen gerecht werden und anwendbar sind.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht nicht nur die Förderung des Wissenstransfers zwischen allen Akteuren, sondern auch eine optimale Nutzung von Ressourcen und Infrastrukturen und einen zielgerichteten Technologietransfer aus der Forschung in kommerzielle Produkte.

Das DLR verfolgt die Vision der emissionsfreien Luftfahrt daher zusammen mit seinen nationalen und internationalen Partnern in einer Vielzahl konkreter Projekte, wie den Folgenden:

"Exact" (Exploration of Electric Aircraft Concepts and Technologies) ist das DLR-interne Flaggschiffprojekt zur emissionsfreien Luftfahrt. Es bündelt die Expertise von 20 Instituten, um die ökologisch beste Technologiekombination für unterschiedliche Flugzeugklassen zu identifizieren. Dabei werden Aspekte wie der Flugzeugentwurf unter Nachhaltigkeitsaspekten und die Lebenszyklusanalyse mitbetrachtet. Erste Ergebnisse dieses Projekts werden im sechsten Teil dieser Serie am 4. März auf airliners.de zu finden sein.

In "Perfect" (Preliminary design and evaluation of future engine concepts) wurde eine Konzeptions- und Vorauslegungsmethodik für Flugantriebe entwickelt, die es gestattet, neuartige Antriebe in einem Vorentwurfsstadium zu konzipieren, die Komponenten aufeinander abzustimmen und die Gesamt-Performance zu optimieren. Unter Einbeziehung des neu gegründeten Instituts für Elektrifizierte Luftfahrtantriebe in Cottbus soll die Systematik auf elektrische Komponenten erweitert und in dafür neu zu errichtenden Komponentenprüfständen experimentell validiert werden.

In "Do228FFC" (Do228 Flying Fuel Cell) und Do328 Eco entwickelt das DLR zusammen mit mehr als zehn Partnern Technologien für Brennstoffzellenantriebe der Zukunft und bringt diese in den Flugversuch.

Mit "Eclif III" (Emission and Climate Impact of Alternative Fuels) realisiert das DLR gemeinsam mit Airbus, Rolls-Royce und Neste die weltweit erste Studie zur Untersuchung von Emissionen eines mit zu 100 Prozent SAF betriebenen kommerziellen Passagierflugzeugs – einem Airbus A350-900.

Mit "Hytazer" (Hydrogen Tank Certification) wird die strategische Herausforderung erforscht, wie innovative Wasserstofftankstrukturen entworfen, hergestellt und zugelassen werden können. Das Projekt arbeitet eng mit der Industrie und den Zulassungsbehörden zusammen.

Das Projekt "Dial" (der individuelle und automatisierte Luftverkehr) bündelt Forschungsarbeiten, um die Automatisierung der Flugführung auszubauen. So können Flugplaner für jedes Flugzeug am Himmel maßgeschneiderte klimaoptimierte Routen anbieten, die etwa Gebiete in der Atmosphäre mit langlebiger Kondensstreifenbildung umgehen.

Fazit

Die technischen Potenziale zeigen: Der Weg zu einer klimaneutralen Luftfahrt ist bis zur Mitte des Jahrhunderts möglich. Diese Transformation muss vielfältig und technologieoffen gestaltet werden. Die Forschung des DLR bereitet den Weg in die klimaneutrale Zukunft der Luftfahrt. Das ist unser Beitrag zum European Green Deal.