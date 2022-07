Flughafen Frankfurt verhängt Frachtabfertigungssperren an Wochenenden

Die aktuellen Abfertigungsprobleme am Frankfurter Flughafen haben auch Auswirkungen auf den Luftfrachtverkehr. Der Flughafen reagiert nun mit Verkehrseinschränkungen an den Wochenenden.

Dabei handelt es sich um eine Maßnahme, das Gesamtsystem zu stabilisieren, indem Frachtverkehre in verkehrsärmere Zeiten verlegt oder ganz gestrichen werden sollen, berichtet der "Cargo Forwarder"

Die Fluggesellschaften wurden demnach am Freitagabend über die Verkehrseinschränkungen informiert. In der Mitteilung heißt es:

"Die Abfertigungskapazität unserer Bodenverkehrsdienste (BVD) ist aufgrund erheblicher Verkehrsspitzen, zahlreicher Flugplanverschiebungen und begrenzter Personalressourcen stark eingeschränkt. Als weitere Maßnahme zur Entlastung der Bodenverkehrsdienste während dieser Verkehrsspitzen und zur Stabilisierung der Abfertigung in FRA bittet die BVD derzeit bestimmte Frachtfluggesellschaften, mit sofortiger Wirkung und bis Ende August 2022 keine Flüge über Frankfurt zu führen."

Nicht nur Lufthansa Cargo betroffen

Die Wochenenden, insbesondere Freitag und Samstag, sind traditionell die verkehrsreichsten Tage im Luftfrachtverkehr. Betroffen sind den Angaben nach mehr als 30 Frachtflüge, die zwischen Freitag und Sonntag durchgeführt werden, darunter viele Flüge der Heimatfluggesellschaft Lufthansa Cargo und ihres Joint-Venture-Partners Aerologic.

Andere Fluggesellschaften, die ihre Flüge umplanen müssen oder möglicherweise auf anderen Flughäfen landen, sind Latam Cargo, Cathay Pacific Cargo, Emirates Sky Cargo, China Southern Cargo oder Korean Air Cargo, um nur einige zu nennen.

Der Betrieb der Frachtairline Lufthansa Cargo sei durch den Personalmangel in Frankfurt "empfindlich" gestört, sagte eine Sprecherin der Fluggesellschaft auf DPA-Anfrage. Am Freitag habe es demnach vier Flugstreichungen bei Frachtverbindungen sowie einige Verspätungen gegeben.

Um Last aus dem System zu nehmen, sei nun außerdem bis zum 10. Juli ein Embargo auf verschiedene Tiere gesetzt. "Wir analysieren die Situation am Hub Frankfurt weiterhin sehr genau und werden weitere Maßnahmen ergreifen, falls erforderlich", sagte die Sprecherin.

Fehlende Mitarbeiter etwa bei der Gepäckabfertigung oder auch an den Sicherheitskontrollen haben in Frankfurt und auch an anderen deutschen Flughäfen zum Start der Hauptreisezeit zu teils chaotischen Zuständen geführt. Auch im europäischen Ausland ist die Situation im Luftverkehr angespannt. Wegen des hohen Passagieraufkommens warnte der Frankfurter Flughafen am Samstag auf Twitter vor Störungen und längeren Wartezeiten.