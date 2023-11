Flughafen Dublin weist Airlines wegen Passagierbeschränkungen ab

Der Flughafen Dublin lehnt Fluggesellschaften ab, die öfter oder erstmals in die irische Hauptstadt fliegen wollen. Auch Charter- und Nichtlinienflüge haben das Nachsehen. Grund dafür ist die Passagierobergrenze und eine ausstehende Genehmigung für die Erhöhung dieser.

Passagiere am Flughafen Dublin.

Der Dubliner Flughafen lehnt Fluggesellschaften ab, die ihre Frequenzen nach Irland erhöhen wollen. Zudem können keine zusätzlichen Flüge zu einmaligen Anlässen mehr aufgenommen werden, während der Airport mindestens zwei Jahre auf die Genehmigung zur Erhöhung der Passagierzahlen wartet. Das teilte der Flughafenbetreiber mit.

Die Zahl der Passagiere, die der wichtigste irische Flughafen jährlich abfertigen darf, wurde auf 32 Millionen begrenzt, als die Planer vor etwas mehr als zehn Jahren den Bau eines zweiten Terminals genehmigten.

Der Flughafen habe diese Zahl im Jahr 2019 fast erreicht und sei auf dem besten Weg, sie in diesem Jahr wieder zu erreichen oder sich ihr anzunähern. Dublin habe sich schnell von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt, sagte Kenny Jacobs, CEO der Dublin Airport Authority (DAA).

Die DAA werde sich bemühen, die Obergrenze auf 40 Millionen zu erhöhen, was dem prognostizierten Bevölkerungswachstum Irlands entspreche. Das soll im Rahmen von Plänen geschehen, die im nächsten Monat vorgelegt werden sollen, um den Flughafen mit neuer Infrastruktur auszustatten.

Airlines werden abgewiesen und können nicht wachsen

Jacobs nannte den Einbruch des Reiseverkehrs nach der Finanzkrise in Irland 2009, den Bau einer neuen Start- und Landebahn und die Pandemie als Gründe dafür, dass der Antrag erst jetzt gestellt wurde – und das, obwohl die Nachfrage der Fluggesellschaften bereits groß genug war, um potenziell 35 bis 36 Millionen Passagiere zu befördern.

"Wir haben einige Fluggesellschaften abgewiesen und anderen gesagt, dass sie nicht wachsen können", sagte Jacobs vor einem Parlamentsausschuss. "Wir weisen darauf hin, dass wir nächstes Jahr vielleicht mehr tun müssen. Wir haben einen Wachstumsanreiz gestrichen, den wir früher für die Fluggesellschaften vorgesehen hatten, weil wir sagen: Wir halten uns an die Obergrenze und werden keine neuen Wachstumsanreize schaffen."

Die Obergrenze werde zu "schwierigen Entscheidungen" im Jahr 2024 führen, insbesondere für Nichtlinien- und Charterflüge. Dies könnte bedeuten, dass einige Fans, die etwa das Europa-League-Finale im Mai oder die "Six Nations Rugby"-Spiele in Dublin sehen wollten, nach Cork, Shannon oder Belfast fliegen müssten, so Jacobs.