Ungewöhnlich zeitlos - der BER als Gesamtkunstwerk

Kunst am Bau findet sich an vielen öffentlichen Gebäuden. Nur selten fügt sie sich so harmonisch in das gestalterische Gesamtkonzept ein wie am neuen Berliner Flughafen . Ein Essay über Nussbaum-Interiors und die Kunstwerke am BER.

Flughäfen sind nicht immer schön, einige sind sogar recht gesichtslose Zweckbauten. Das gilt in Teilen auch für den neuen Berliner Flughafen. Zumindest die südlich und nördlich des neuen Hauptterminals gelegenen Piers sind recht sachlich gehalten. Dasselbe gilt auch für den nachträglichen Anbau "Terminal 2".

Aber die für Billigflieger geplanten Bereiche unterscheiden sich in ihrer Schlichtheit deutlich vom Rest des BER. Das neue Terminal 1 präsentiert sich dem Fluggast in einer eleganten Nussbaumoptik. Die durchgängig gesetzten Holzvertäfelungen verleihen dem neuen Hauptstadtflughafen dabei einen ganz eigenen Look, eine ganz spezielle Signatur.

Kein Zweifel: Zumindest in Flughäfen ist rotbraunes Nussfurnier mehr als ungewöhnlich. Aber dennoch: Das durchaus als gewagt geltende Innen-Design harmoniert ausgezeichnet mit den Hinweisschildern in bordeauxrot. Zusammen mit den sandfarbenen Marmorplatten des Bodens und dem Schwarz der tragenden Grundkonstruktion ergibt sich eine beruhigend-warme Atmosphäre.

Ob das zu Berlin passt, sei dahingestellt. Aber die stimmige Holzoptik des neuen Flughafens ist nicht das einzige Design-Merkmal, das den BER einzigartig macht. In die schlicht-auffällige Gradlinigkeit des Nussbaum-Dekors fügen sich nämlich hier und da Kunstwerke in die gestalterische Gesamtkomposition. Dabei passen sich die von internationalen Künstlern gestalteten Kunstwerke nahtlos in das BER-Design ein, egal ob sie winzig sind, dem vorbeieilenden Passagier gar nicht auffallen oder gleich die halbe Terminaldecke überspannen.

Optische Verbindung von Land- und Luftseite

Ohnehin ist das BER Terminal 1 ein architektonisches Gesamtkunstwerk. Als "Schwerelose Transparenz" ersonnen, überspannt das gewaltige Dach, nur von wenige Säulen getragen, den gesamten Bereich der Vorfahrt bis zur Fluggastbrücke. So entsteht eine optische Verbindung von Land- und Luftseite. Eine 70.000 Quadratmeter große Glasfassade umspannt das Gebäude und bietet zahlreiche faszinierende Aus- und Einblicke.

Erdacht von Meinhard von Gerkan, demselben Architekten, der als sein erstes großes Projekt auch schon den Flughafen Tegel entworfen hatte. Sein Büro war Generalplaner, dessen Kündigung verstärkte 2012 das Chaos. "Ich bin trotzdem guter Hoffnung, dass dieser Flughafen, wenn er fertig ist, ins Herz der Berliner wächst", sagte von Gerkan zu den vielen Verzögerungen.

Die Anlagen dazu hat er auf alle Fälle. Auch wenn der BER in seiner schlichten Modernität wenig mit dem radikal neu und anders gedachten sechseckigen Gebäudekranz gemein hat, der Tegel seinerzeit zum Flughafen der kürzesten Wege machte - und den die Berliner auch gerade deswegen bis heute so lieben. Architektonisch geht der Flughafen Tegel den Berlinern ohnehin nicht verloren. Ikonische Elemente wie Anzeigetafeln und Leitsystem sollen möglichst in die Nachnutzung integriert werden. Ohnehin steht der gesamte Gebäudekomplex unter Denkmalschutz.

"Der Fall Daidalos und Ikaros" von Rolf Scholz, 1985, am Flughafen Berlin-Tegel. Die Skulptur erinnert an Otto Lilienthal und seinen Absturz mit dem von ihm entworfenen Fluggerät und zieht mit in den BER. Foto: © CC 3.0 , Jochen Teufel

Ein Teil von Tegel zieht sogar mit um an den BER. Und dabei sind nicht nur die Mitarbeiter und Gerätschaften gemeint. Auch ein Kunstwerk ist umgezogen. "Der Fall Daidalos und Ikaros", 1985 von Rolf Scholz erschaffen, hat einen neuen Platz im BER gefunden. Die Skulptur zeigt Otto Lilienthal, nach ihm wurde der Flughafen Tegel benannt. Die Bronze stand dort zuletzt am Eingang zur Besucherterrasse.

Aber es gibt auch neue Kunst am BER, und zwar nicht zu knapp. Immerhin standen rund zwei Millionen Euro dafür zur Verfügung. Allerdings handelt es sich um eine Selbstverpflichtung des Staates, bei öffentlichen Bauten einen Teil der Baukosten für Kunstwerke zu verwenden. Damit soll dem baukulturellen Anspruch des Bundes als Bauherr Rechnung getragen werden.

Check-In unter dem fliegenden Teppich

Für die "Kunst am Bau" am BER war eigens ein Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben worden. Die Künstler sollten sich dabei mit dem Thema "Luft-Land" auseinandersetzen. Gewonnen haben sechs Künstler, alle international, viele mit starkem Berlin-Bezug. Die ausgewählten Entwürfe seien "international Weltklasse", sagte der damalige Jury-Vorsitzende und immer noch tätige Direktor der Berliner Nationalgalerie, Udo Kittelmann, bei der Präsentation von nunmehr zehn Jahren.

Den wohl prominentesten Platz belegt eine riesige Installation von Pae White. Die US-Amerikanerin lebt und arbeitet in Los Angeles. Der 37 mal 27 Meter große "Magic Carpet" aus rotem Metallgewebe schwebt unter der Decke der Check-In-Halle. Im Flughafen fungiert der "fliegende Teppich" laut Künstlerin als "Membran zwischen Bekanntem und Unbekanntem, Realität und Imagination, Erinnerung und Hoffnung".

Der "Sterntalerhimmel" am neuen Hauptstadtflughafen befindet sich dagegen ganz unscheinbar auf dem Boden. Rund 5400 Münzen aus rund 200 Ländern haben die Künstler Cisca Bogman und Oliver Störmer dafür gesammelt und in die Marmorplatten der Ankunftsebene verteilt. Die Verlockung ist groß, sich zu bücken und diese aufzusammeln. Im Probebetrieb passierte das sogar regelmäßig, wie gemunkelt wird.

"Als wir dem Sterntalerhimmel konzipiert haben, hatten wir einen poetischen Gedanken", sagt Störmer. "Da reist jemand aus einem fernen Land an und findet am Berliner Flughafen eine heimatliche Münze." Jetzt wirke es vielleicht, überlagert durch das Desaster um die Flughafeneröffnung, wie ein Symbol für Geldverschwendung, so Störmer: "Das war aber nicht unsere Absicht."

Kein A380 am Gadget-Gate

Gadget von Olaf Nicolai: Um die Fluggastbrücke, an der Großraumflugzeuge andocken können, schlingt sich eine riesige Perlenkette aus rot-weißen Glaskugeln. Foto: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Günter Wicker

Eine weitere Erinnerung an die knapp neun Jahre Verzögerung wirkt auch die große Perlenkette von Olaf Nicolai, die sich um die Airbus-A380-Fluggastbrücke schlingt. Denn das speziell für A380 ausgelegte Gate war eine bauliche Dreingabe für die großen Netzwerk-Ambitionen des ehemaligen Flughafen-Hauptkunden Air Berlin - und sollte herausstechen.

Heute glaubt man es kaum, aber deren damaliger Oneworld-Partner Qantas hatte wirklich eine Zeit lang erwogen, Berlin mit dem A380 anzufliegen und Air Berlin wollte Passagiere weiter in Europa verteilen. Mit Air Berlin sind derweil alle Drehkreuz-Planspiele der Flughafengesellschaft gestorben.

Der Künstler lebt und in arbeitet in Berlin. Sein "Gadget" genanntes Kunstwerks legt sich wie ein Armband um die Brücke. Dabei sollen die rot-weißen Lichtkugeln in verschiedenen Frequenzen leuchten und so den aktuellen Status des gerade abgefertigten Flugs visualisieren.

Schon vorher wurden die Passagiere am BER allerdings mit einer weiteren Lichtinstallation auf ihren Flug vorbereitet. Das gilt jedenfalls für diejenigen, die durch die zentrale Sicherheitskontrolle Richtung Marktplatz laufen. Hier ist die "Open Sky Box" von Takehito Koganezawa installiert.

Der in Tokio geborene Video-, Sound- und Licht-Künstler lebt und arbeitet in der deutschen Hauptstadt. Bei seiner BER-Installation handelt es sich um eine raumhohe Lichtbox, die nach dem Zufallsprinzip in blau und weiß beleuchtet wird. Auf ganz abstrakte Weise soll so die Reise vorweg genommen werden.

Untitled von Matt Mulican: Auf dem Weg vom unterirdischen BER-Bahnhof in Richtung Airport City sind an den Wänden der Treppenaufgänge mithilfe von Sandstrahltechnik Bilder und Motive angebracht. Foto: © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Ekaterina Zershchikova

Ein Kunstwerk, das bereits seit dem ersten Eröffnungstermin im öffentlichen Bereich des Flughafens zu besichtigen ist, verschönert die Glasflächen der Treppenaufgänge zum BER-Bahnhof in der Airport City. Die mit Sandstrahltechnik aufgebrachten Bilder und Motive beziehen sich laut dem in Berlin lebenden Künstler Matt Mullican auf "das Fliegen, den Himmel und die Kosmologie". Der "Objekt-Pavillon" soll zudem eine direkte Referenz an die Region Berlin-Brandenburg sein.

Interessanterweise fügen sich alle Kunstwerke am BER so unaufdringlich in die Gesamtkonstruktion ein, dass einige dem flüchtigen Betrachter gar nicht auffallen. Vielleicht ist es gerade die Einfachheit des Grund-Designs, das dies so harmonisch funktioniert.

Das "verdödelte" Kunstwerk

Ein Kunstwerk fehlt allerdings auf der Liste der Flughafengesellschaft. Das virtuelle "Gate X" des in Berlin lebenden Film- und Videokünstlers Björn Melhus sollte zur Eröffnung im Jahr 2011 virtuelle Kunst in den Flughafen bringen. Die virtuelle Parallelwelt sollte via Smartphones sichtbar gemacht werden. Nur leider funktioniert das nicht mehr. Das Kunstobjekt sei "nicht mehr aktiv", heißt es beim Flughafen auf Anfrage. Die Flughafengesellschaft habe das Kunstwerk "verdödelt", sagte Melhus dagegen dem "Deutschlandradio".

Dabei war das "Augmented Reality"-Projekt seiner Zeit technisch weit voraus und würde heute wahrscheinlich viel mehr Menschen erreichen, da heute ohnehin jeder mit einem Smartphone durch den BER wandelt. Auch das Thema wäre heute nicht weniger relevant als vor neun Jahren. Den Angaben nach spielt es mit "der Frage nach der Beheimatung unserer mobilen Gesellschaft im Transit". Die computergenerierte "Normfamilie", bekannt aus vielen Flugzeug-Sicherheitsvideos, sollte dazu an verschiedenen Stellen im BER virtuell zu beobachten sein. Egal ob beim Picknick vor dem Duty-Free-Shop oder schlafend in einer Ecke.

Neun Jahre später nicht nochmal neu umgesetzt: Björn Melhus "Gate X" Foto: © Björn Melhus Gate X

Und so zeigt die verschobene BER-Eröffnung sogar beim Thema "Kunst am Bau", wie flüchtig Zeit sein kann. Umso erstaunlicher ist, wie zeitlos sich die Gesamtgestaltung des Terminal 1 am eigentlich gar nicht mehr so neuen Berliner Flughafen auch heute noch präsentiert. Dabei sucht der Flughafen mit seiner Nussbaumobtik seinesgleichen. Doch selbst eine knappe Dekade nach der geplanten Eröffnung wirkt der BER schlicht und einfach: Modern.