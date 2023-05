Start-up-Airline will mit Playstation-Sitzen im A380 punkten

Während Corona wurden die meisten A380 eingemottet – und ihre Zukunft gilt nach wie vor als ungewiss. Aufgrund stockender Auslieferungen neuer Großraumflugzeuge erlebt das Modell jedoch im aktuellen Reise-Boom eine kleine Renaissance.

Doch nicht nur Anbieter wie Lufthansa erinnern sich an ihre A380-Flotten. Die abgestellten Flugzeuge wecken auch das Interesse neuer Anbieter.

Einer davon ist das britische Start-up Global Airlines. Sie hat jetzt einen Airbus A380 sogar direkt gekauft, anstatt ihn zu leasen.

Die während der Pandemie gegründete britische Fluggesellschaft will ab kommendem Jahr Transatlantikflüge anbieten.

Bevor es losgeht, will die Fluggesellschaft in den kommenden Monaten noch drei weitere A380 erwerben. Die vier Superjumbos sollen dann ab Frühjahr 2024 auf Transatlantikflügen von London nach New York und Los Angeles eingesetzt werden.

Global Airlines tritt damit in Konkurrenz zu etablierten Fluggesellschaften wie British Airways und Virgin Atlantic sowie zur norwegischen Billigfluggesellschaft Norse, die seit August 2020 zwischen London Gatwick und New York verkehrt.

Der Gründer und CEO von Global Airlines, James Asquith, ist dennoch optimistisch: "Wir wollen die beste Fluggesellschaft sein, und die A380 mit ihrem unübertroffenen Raumangebot, Komfort und Service wird uns dabei helfen, diese Vision zu verwirklichen."

Ein Billigflieger will Global in der Tat nicht werden. Vielmehr plant der Neueinsteiger mit Spaß und Service an jeder Ecke, wie es in der Selbstdarstellung der Airline heißt:

"Wir werden uns den Ruf als beste Fluggesellschaft erarbeiten, indem wir das gesamte Flugerlebnis von Anfang bis Ende spaßig gestalten. Wir konzentrieren uns darauf, an jedem Kontaktpunkt Freude zu bereiten und mit einem kundenorientierten Ansatz jederzeit die bestmögliche Kundenerfahrung umzusetzen. Unsere Vision und Mission werden durch unsere innovative, aber umsichtige Planung und unser Fachwissen in den Bereichen Betrieb, Investitionen, Akquisitionen, Wachstumsstrategien und Finanzen ermöglicht."

Global Airlines Gamer Class © Global Airlines

Ein Beispiel ist die Einführung einer "Gamer Class", in der Passagiere für das Spielen von Playstation- und Xbox-Konsolen an Bord in speziell gestalteten Sesseln einen Aufpreis zahlen sollen. So werde das Angebot der Fluggesellschaft noch außergewöhnlicher, heißt es.

Daneben soll es First-Class-Suites geben, eine Business Class mit exklusiven Bereichen und Services sowie eine Economy Class, die eine gute Ballance zwischen Platz und Kosten bietet. Insgesamt plant Global mit 471 Sitzen Pro Flugzeug.

Asquith hat bereits mit anderen Geschäftsmodellen wie dem Reiseveranstalter Holiday Swap Erfolg gehabt. Das Flugzeug hat das britische Start-up übrigens von der deutschen Flugzeugfinanzierungsgesellschaft Doric Aviation erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

An Selbstvertrauen mangelt es jedenfalls nicht. Bis 2025 will Global Airlines mehr als 100 Flugzeuge haben, die von verschiedenen Drehkreuzen in Europa zu Zielen in der ganzen Welt fliegen.