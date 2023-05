Starker Aktionärsgegenwind bei Lufthansas Hauptversammlung

Bei der Online-Hauptversammlung der Lufthansa äußern Aktionärsvertreter Kritik. Die Anteilseigner stören sich vor allem an der Komplexität des Konzerns und an der nachlassenden Qualität. Trotz eines Gewinns will Konzern auf eine Dividende zu verzichten.

Die Hauptversammlung der Deutschen Lufthansa AG wurde an diesem Dienstag, dem 9. Mai, um zwölf Uhr erneut online abgewickelt. Vorstand und Aufsichtsrat des MDax-Konzerns trafen sich in München, während die Aktionäre die Veranstaltung lediglich im Internet verfolgen konnten.

Dem Lufthansa-Management schlägt auf der virtuellen Hauptversammlung in diesem Jahr viel Kritik von Aktionären entgegen, auch wegen der Online-Version der Veranstaltung selbst. Vor allem sei aber die Premiummarke Lufthansa durch Abwicklung ihrer Flüge durch die Töchter Eurowings und Eurowings Discover sowie externe Leasing-Airlines verwässert, der Konzern mit elf Flugbetrieben zu komplex, monierten die Fondsgesellschaften Deka Investment und Union Investment.

"Der Markendschungel verwirrt die Kunden und birgt erhebliche Reputationsrisiken", sagte Deka-Nachhaltigkeitschef Ingo Speich laut Redetext am Dienstag. Konzernchef Carsten Spohr habe "keine klare Strategie", kritisierte Henrik Pontzen, Leiter Nachhaltigkeit bei Union Investment. Eine Vereinfachung der komplexen Konzernstruktur sei nicht in Sicht. "Und es ist unklar, ob die Lufthansa sich nun als Billigflieger oder als Premiumairline positionieren will."

"Mehr Komplexität frisst Rendite"

Beide Fondsgesellschaften sehen die geplante Übernahme der italienischen Ita Airways – sanierte Nachfolgerin der chronisch defizitären Alitalia – skeptisch. Ein Drehkreuz in Südeuropa sei zwar sinnvoll, eine Expansion im vom Billigflieger Ryanair dominierten inneritalienischen Markt aber nicht, sagte Speich. Es sei fraglich, warum Lufthansa an einen geschäftlichen Erfolg von Ita glaube, während frühere Eigentümer den Niedergang der Airline nicht hätten stoppen können. Die Steuerung des weiter wachsenden Konzerns werde deutlich schwieriger. "Wir glauben nicht, dass sich die Übernahme der defizitären italienischen Ita für die Aktionäre auszahlen wird", warnte Pontzen. "Mehr Komplexität frisst Rendite."

Mit einem Lufthansa-Anteil von 0,42 Prozent der Deka und noch weniger Anteilsscheinen bei Union können die institutionellen Investoren bei Abstimmungen wenig ausrichten. Doch sie sind ein Sprachrohr, ihre Kritik wird von etlichen Kleinaktionären geteilt. Sie beklagen einen Qualitätsabfall beim Produkt – von vielen Flugausfällen und -verspätungen vor allem im Chaossommer letzten Jahres bis hin zur Betreuung in der Lounge oder dem Essen an Bord.

"Aktuell ist die Airline in vielen Bereichen aus qualitativer Sicht enttäuschend", stellte etwa Bernardo Loewenstein, Inhaber einer Reiseagentur, in den vorab veröffentlichten Redebeiträgen und Fragen fest. Schlechte Erreichbarkeit der Service-Hotlines, zu hohe Ticketpreise, technische Probleme bei Umbuchungen auf der Lufthansa-App oder langes Warten auf Erstattungen werden angeprangert.

Kritik an Erhöhung der Vorstandsvergütung

Arne Karstens von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit kündigte an, gegen die geplante Erhöhung der Vorstandsvergütung zu stimmen, die eindeutig Dax-Maßstäben entspreche, obwohl Lufthansa lediglich im mittleren Börsensegment MDax notiert sei. Zugleich müssten die Beschäftigten mit Kaufkraftverlusten klarkommen.

Der Gewerkschafter warnte, dass mit einem Erodieren der Sozialpartnerschaft auch das Fundament der Dienstleistungen gefährdet sei. Kritik übten mehrere Redner an dem erneuerten Prüfmandat für die Prüfgesellschaft Ernst & Young, der im Wirecard-Skandal massives Fehlverhalten vorgehalten wird.

Das neue vorgeschlagene Vergütungssytem sieht für den Vorstandsvorsitzenden für 2023 ein Höchstsalär von elf Millionen Euro vor (2022: 9,5 Millionen Euro), die neue Obergrenze für herausgehobene Vorstandsmitglieder soll künftig 6,5 Millionen Euro (2022: fünf Millionen Euro) betragen.

Laut Geschäftsbericht hat Spohr für 2022 eine Zielgesamtvergütung von 4,9 Millionen Euro erhalten. Für ordentliche Vorstandsmitglieder wurden 2,6 Millionen Euro genannt. Auch die Aufsichtsratsmitglieder sollen ab dem laufenden Jahr mehr Geld erhalten.

Aktionäre sollen auf Dividende verzichten

Wie in den drei Vorjahren wird den Anteilseignern auch für 2022 vorgeschlagen, auf eine Dividende zu verzichten. Das Unternehmen hat zwar nach überwundener Corona-Krise einen Gewinn von 791 Millionen Euro ausgewiesen – entscheidend für eine Dividendenzahlung ist aber der Einzelabschluss nach dem deutschen Handelsgesetzbuch, der vor allem wegen anders zu bewertender Pensionslasten mit einem Verlust von 2,7 Milliarden Euro festgestellt wurde. Erst für das laufende Geschäftsjahr soll wieder eine Dividende gezahlt werden.

In seiner bereits vorab veröffentlichten Rede hat Vorstandschef Carsten Spohr die eingeschlagene Strategie erläutert und weiter für den angestrebten Einstieg bei der italienischen Staatsairline Ita Airways geworben. Auf der Tagesordnung stehen zudem ein verändertes Vergütungssystem sowie eine Ermächtigung des Vorstands, auch künftige Hauptversammlungen virtuell abzuhalten.

An der Spitze des Aufsichtsrats stellt sich der bisherige Vorsitzende Karl-Ludwig Kley zur Wiederwahl. Außerdem soll mit dem Manager Karl Gernandt ein Vertrauter des größten Einzelaktionärs Klaus-Michael Kühne in das Kontrollgremium einziehen.

Die Lufthansa gelobte in den Antworten Besserung durch mehr Personal, eine neue App, mehr Automatisierung und Self-Service oder die umfangreiche Erneuerung der Ausstattung in der Business Class in den kommenden Jahren. Premiumqualität anzubieten, liege in der DNA der Lufthansa Group, erklärte Spohr laut Redetext. Sein traditioneller Wunsch zum Abschluss der HV-Rede wirkt angesichts der vielen Beschwerden dringender denn je: "Bleiben Sie uns gewogen!"