Kurzmeldung SPD will Flughafen Leipzig/Halle nach Philosophen benennen

Die SPD Sachsen will sich dafür einsetzen, dass der Flughafen Leipzig/Halle in "Anton Wilhelm Amo"-Flughafen umbenannt wird, berichtet die "Leipziger Volkszeitung". Amo war der erste Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft in Deutschland.