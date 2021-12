Ryanair kündigt Comeback in Nürnberg an

Zwei Jahre nach dem Aus der Nürnberger Basis kündigt Ryanair ein Comeback am Albrecht-Dürer Airport an. Die Iren stationieren erneut zwei Maschinen vor Ort - und werden damit zur größte Airline am Platz.

Im kommenden Sommer will Ryanair ihr Engagement am Flughafen Nürnberg wieder deutlich ausbauen. Geplant sind 27 Ziele, teilte Rynair-CEO Eddie Wilson am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz auf der Nürnberger Burg mit.

Ryanair werde damit zur größten Airline in Nürnberg, so Wilson. Der Flughafen werde in diesem Zuge auch wieder zur Basis für den Billigflieger. Zunächst wollen die Iren zwei Flugzeuge am Albrecht-Dürer Airport stationieren und gleichzeitig rund 60 Arbeitsplätze schaffen.

"Ein effizienter Betrieb und wettbewerbsfähige Flughafenentgelte bilden die Grundlage, auf der Ryanair ein langfristiges Verkehrswachstum und eine bessere Anbindung erreichen kann", so Ryanair-CEO Eddie Wilson. Bereits zwischen 2016 und 2020 hatte Ryanair eine Basis in Nürnberg betrieben.

Weg zurück zum Erfolgskurs

Nürnbergs Flughafenchef Michael Hupe spricht nun von einem "Meilenstein auf dem Weg zur Rückkehr auf den Erfolgskurs". Durch einen "ausgewogenen Mix an europäischen Städteverbindungen, touristischen Zielen rund um das Mittelmeer und für Familienbesuche in Mittel- und Osteuropa ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für die Reiseplanung im nächsten Sommer", so Hupe weiter.

Nürnberg habe "seine Hausaufgaben in der Pandemie gemacht" und unter anderem die Gebührenordnung umgestaltet. Die sei jetzt "nicht unbedingt günstiger, aber einfacher", so Hupe. Zudem habe ein "Anreiz-Schema" Ryanair die Entscheidung zur Rückkehr erleichtert.

Ryanair-Ziele im Sommerflugplan 2022 Banja Luka, Sofia, Tallinn, Chania, Korfu, Thessaloniki, London, Bari, Bologna, Cagliari, Neapel, Palermo, Venedig, Zadar, Krakau, Faro, Madeira, Porto, Alicante, Girona, Ibiza, Malaga, Palma, Valencia, Lwiw, Budapest

In diesem Winter hat Ryanair sechs Strecken ab Nürnberg im Portfolio. Dabei handelt es sich um Palma, Bologna, Palermo, Budapest, London-Stansted und Thessaloniki. Die Flüge werden mit Maschinen von anderen europäischen Basen durchgeführt.

Basis erst im Sommer 2020 geschlossen

Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren hatten die Iren die Schließung ihrer Basis am Nürnberger Flughafen zum Sommerflugplan 2020 angekündigt. Die Ansage kam für den Flughafen damals überraschend. Damit entfielen rund zwei Drittel der angebotenen Ryanair-Kapazitäten am Platz. Das verbleibende Drittel sollte dann mit Flugzeugen von anderen europäischen Basen durchgeführt werden.

Die erste Corona-Welle im März 2020 durchkreuzte dann allerdings auch diese Pläne. Die Passagierzahlen sanken in Nürnberg auf nahezu null. Der Flughafen versuchte, durch neue Strecken und Zielgebiete einen Ausgleich für die gedämpfte Nachfrage zu schaffen. Ziele, die sowohl bei Urlaubern beliebt sind als auch etwa für Familienheimreisen eine Rolle spielten, könnten ausgebaut werden, sagte Hupe ein einem Interview in diesem Sommer. "Wir müssen uns jede Strecke neu erarbeiten".

Die Iren hatten bereits 2016 eine Basis in Nürnberg errichtet – und dafür nach eigenen Angaben zwei Millionen Euro in die Hand genommen. Der Flughafen war der Airline damals mit "branchenüblichen Nachlässen" entgegengekommen.