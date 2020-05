Corona-Erholung (2/3) Nicht überall in Europa wird schnell wieder Luftverkehr möglich sein

Die nächste Phase der Öffnung steht an: Europa. Der zweite Teil unserer Corona-Analyse zeigt, mit welchen Luftverkehrsmärkten die Airlines demnächst wieder rechnen können - und mit welchen nicht. Denn die aktuelle Covid-19-Daten zeigen ein höchst unterschiedliches Bild.

Erste Passagiere kommen wieder am Flughafen Salzburg an. © Flughafen Salzburg

Die Verbreitung von Sars-Cov-2 sorgt weltweit für Einschränkungen im Tourismus. Während wider Erwarten die innerdeutschen Tourismusbeschränkungen (Teil 1) noch immer Bestand haben, sieht es für Europa ebenfalls nicht gut aus, wenngleich es auch hier Pläne einzelner Länder zur Öffnung gibt. Ein Überblick zu den Aussichten in den wichtigsten europäischen Luftverkehrsmärkten.

Die EU-Kommission hat Pläne vorgelegt, wie die aktuellen Reisebeschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten aufgehoben werden können. Diese Pläne dürften den Luftverkehr beleben. Allerdings hängen die Öffnungen von der weiteren Entwicklung der Corona-Infektionen in den einzelnen Ländern ab. Die Voraussetzungen für regelmäßigen Luftverkehr sind damit höchst Fragil.

Für den Luftverkehr besonders hinderlich ist dabei der Umstand, dass einige der wichtigsten Märkte gleichzeitig die am schwersten von Covid-19 getroffenen Länder sind. Die Lage ist komplex. Hilfreich bleibt der ständige Blick auf die Daten der jeweiligen Länder, auch wenn die Qualität zum Teil zu wünschen übrig lässt und die Recherche mühsam ist. Für Europa sind dabei generell die Daten des ECDC eine gute Informationsquelle.

Für eine qualifizierte Einschätzung der Lage in den einzelnen Ländern Europas ist zudem eine aktuelle Ergänzung zu den Entwicklungen in Deutschland notwendig, die im ersten Teil ausführlich behandelt wurden. Denn europäischer Luftverkehr ist je nach Destination auch von ausländischen Deutschland-Besuchern abhängig.

Zwar wird im ersten Teil bereits auf das Risiko möglicher unerwarteter Änderungen der Verordnungen durch die Bundesländer verwiesen. Diese kamen nun in der Tat und zum Teil so kurzfristig, dass selbst die Hotels überrascht wurden. Der Deutsche Tourismusverband, der schon länger mehr Planungssicherheit fordert, hatte sogar Schwierigkeiten, zeitnah seine Übersicht zu aktualisieren. Selbst für Krisenzeiten war das eine ungewöhnliche Situation. Die Bundesländer haben daraus aber in Teilen gelernt und zumindest ansatzweise Fahrpläne entwickelt.

Recht früh haben die für den Europa-Verkehr wichtige Incoming-Destinationen Berlin und auch Hessen ihre Öffnungspläne für den Tourismus bekannt gegeben. Wenn nicht erneut die Verordnungen kurzfristig verändert werden, dürfen die Hotels zum Freitag, den 15. Mai 2020 in Hessen wieder Touristen aufnehmen. Am 25. Mai ist dann Berlin dran. Die meisten anderen Bundesländer setzen hingegen weiter auf den geplanten Ablauf der Gesamtverordnungen, bieten also wenig Planungssicherheit für die Tourismusbranche.

Immerhin haben sich viele - aber nicht alle - Bundesländer für eine längere Dauer der Gültigkeit der Verordnungen entschieden, sodass erst einmal nur positive Überraschungen möglich sind. Manche Bundesländer, wie Niedersachsen, werden die Gesamtverordnungen zur Krise allerdings erst Ende August aussetzen. Die Lage ist also schwer planbar und der regelmäßige Blick auf die Übersicht des Deutschen Tourismusverbandes bleibt empfehlenswert. Der Verband hat die Übersicht noch einmal umgestaltet, um den Veränderungen gerecht zu werden.

Europa-Lockerungen kommen nach innerdeutschen Aufhebungen

Im Moment bleibt es in der Tendenz so, dass der innerdeutsche Tourismus vor dem europäischen Tourismus neu starten wird. Dabei präsentiert sich die Entwicklung für den Europa-Tourismus und auch die Planbarkeit ähnlich wie auch in Deutschland.

Die Fallzahlen sind mittlerweile insgesamt so gering, dass eine genaue Beobachtung zur Eindämmung notwendig ist, die in überregionalen Statistiken kaum erkennbar sind. Eine gute Entwicklung. In sehr feinen Statistiken hingegen fallen Ausbrüche dafür umso stärker auf. Besondere Ereignisse lassen allerdings viel Unsicherheit. Möglich sind jederzeit sehr lokale, aber dafür umso heftigere Covid-19-Ausbrüche - mit ungewissen Auswirkungen auf die Umgebung und Reisebeschränkungen.

Ausbreitungen beispielsweise in einzelnen Altenheimen werden statistisch zu großen lokalen Schwankungen führen, die aber nicht notwendigerweise den Tourismus beeinträchtigen müssen. Die dann steigenden Fallzahlen betreffen oft Bewohner, die die Krankheit in der Tendenz nicht nach außen tragen, da Besuchsregeln immer noch sehr streng sind. Dennoch geben diese Überlegungen keine Gewissheit, dass der Tourismus in betroffenen Gegenden nicht trotzdem eingeschränkt wird, etwa weil die Touristenzielgruppe zu einer Risikogruppe gehört.

Ob der Sommer zumindest auf einigen Routen wieder volle Flugzeuge und hohe Frequenzen bringen wird, hängt von einer Vielzahl von regionalen und regulatorischen Faktoren ab, die die Industrie direkt beeinflussen. So ist der Europa-Tourismus nicht nur abhängig von Fallzahlen sondern zum Teil durchaus auch von politischen Motivationen. Denn einige Länder wollen oder müssen sich öffnen, obwohl eine Fallzahlen-Abschätzung vielfach noch schwierig ist.

Doch wo können die Touristen im Sommer mit Urlaubsflügen rechnen? Für diese Betrachtung werden Destinationen beachtet, die im Mittelstreckenverkehr für den Luftverkehr von Bedeutung sind. Bus-, Bahn- und Individualverkehr werden nicht betrachtet.

Von Deutschland aus sind das, basierend auf den ursprünglichen Kapazitätsplanungen der Fluggesellschaften, vor allem Spanien gefolgt mit großen Abstand von der Türkei, Italien, dem Vereinigten Königreich und Griechenland. Man darf aber nicht vergessen, dass in Länder mit wichtigen Drehkreuzen auch viele Umsteiger unterwegs sind, die etwa interkontinentale Ziele erreichen wollen. Verkehr, der vermutlich erst später stärker an Relevanz gewinnen wird.

Die Situation in Spanien zeigt große regionale Unterschiede

Für Spanien zeigen die qualitativ wie quantitativ gut aufbereiteten Daten des "Ministerio de Sanidad" ein gemischtes, aber positives Bild. Spanien hat schon seit der Absehbarkeit der Krise auf viele Veröffentlichungen von Daten gesetzt. Das Land wurde von der Zentralregierung in den "estado de alarma", der niedrigsten Stufe des Alarmzustands versetzt, um die Verbreitung von Sars-Cov-2 möglichst schnell in den Griff zu bekommen.

Spanien gehört zu den am schlimmsten von Corona getroffenen europäischen Ländern, was das Gesundheitssystem vor allem in Krisenregionen zeitweise stark überlastet hat. Das ist mittlerweile vorbei und auch die Anzahl der Neuinfektionen durch Community-Übertragungen erfreulich gering. Die Landesinzidenz über die letzten 14 Tage (Stand 13. Mai) liegt bei nur noch 25 Fällen auf 100.000 Einwohner.

Regional unterscheidet sich das natürlich erheblich. Das schwer getroffene Madrid hat noch eine Inzidenz von fast 40. Katalonien, in der Barcelona liegt, kämpft mit einem Wert von 50. Die Balearen, wozu auch Mallorca gehört, sind hingegen kaum betroffen gewesen und haben eine 14-Tage-Inzidenz von nur sieben. Passend dazu hat beispielsweise Tui schon angekündigt, sich besonders auf Mallorca konzentrieren zu wollen.

Die Daten sind dabei das eine, Verordnungen das andere. Spanien bleibt, nachdem es eine sehr schwere Phase durchgemacht hat, vorsichtig. So wurde etwa angeordnet, dass Touristen zunächst in eine 14-tägige Quarantäne müssen. Die Befürchtung vor den Auswirkungen von importierten Fällen der Covid-19-Erkrankung und damit einer zweiten Welle, ist hoch. Wie lange diese Regel gelten wird, lässt sich noch nicht absehen, da sie auch vom generellen "estado de alarma" abhängig ist. Es gibt Bestrebungen, diesen bis Ende Juni zu verlängern. Spanien steht damit stellvertretend für viele andere Länder. Deutschlands wichtigste Sommerdestination wird damit zu einer riskanten Buchung, trotz guter Corona-Fallzahlen.

Die Türkei reagiert mit Zertifikatsprogramm

Die Türkei, die etwa dieselbe Einwohneranzahl hat wie Deutschland, meldet vergleichsweise wenige Fallzahlen, die unter dem deutschen Niveau liegen. Die Zahlen sind aber mit Vorsicht zu lesen, da das Land laut Daten von ourworldindata.org vergleichsweise wenig testet. Im letzten Vergleichszeitraum, bis zum 3. Mai, zeigte sich, dass Deutschland mehr als doppelt so viele Tests durchgeführt hat wie die Türkei. Vergessen darf man dabei aber nicht, dass die Türkei erst spät mit der Ausweitung eines Testprogramms angefangen hat und mittlerweile viel testet. Außerdem zeigt die Anzahl der Todesfälle keine großen Auffälligkeiten. Damit dürfte auch die Türkei als Sommerziel in Reichweite sein, sobald der Flugverkehr wieder aufgenommen wird.

Nach anfänglichem Zögern geht die Türkei zudem offensiver mit Informationen um. So hat die Türkei ein eigenes Tourismus-Zertifikatsprogramm gestartet. Ab dem 1. Juni sollen sich potenzielle Touristen über zertifizierte Hotels informieren können. Die Türkei plant also mit einer Tourismusbelebung im Sommer und begleitet diese mit zahlreichen Schutzvorschriften. Das bedeutet etwa, dass ein Party-Tourismus kaum stattfinden wird, wohl aber eher ruhigere Formen des Besuches der Türkei. Nach derzeitigem Stand sieht es danach aus, dass die Türkei ihren Tourismus noch vor Spanien wieder in den Betrieb nehmen kann, obwohl die aktuelle 14-Tage-Inzidenz noch bei 32 liegt und damit über der von Spanien.

Italien ist weiterhin sehr vorsichtig

Die drittwichtigste Destination in Europa ist Italien. Dieses Land wurde als erster EU-Staat schwer von Corona getroffen. So schwer, dass viele andere Länder daraus lernten und schnell reagierten oder es zumindest versuchen. Vor allem in Norditalien war die Lage zwischenzeitlich verzweifelt. Mehr als 160 Ärzte - viele als freiwillige Helfer aus dem Ruhestand - sind dort verstorben. Diese Bilder haben sich natürlich im nationalen Gedächtnis festgesetzt. Dementsprechend muss wohl, wie in Spanien, mit einer größeren Vorsicht der Behörden bei der Wiedereröffnung gerechnet werden.

Die Einschränkungen innerhalb Italiens sind nach wie vor groß. Problematisch bleibt weiter eine hohe Anzahl von Infizierten, wie der Lagebericht vom 12. Mai zeigt. Die 14-Tage-Inzidenz liegt laut spanischer Berechnung zudem bei 32. Hier zeigt sich deutlich, wie unterschiedlich die Länder bei ähnlichen Datenlagen mit der Situation umgehen. Nach einer baldigen Erholung sieht es nicht aus, das zeigt derzeit auch ein Blick auf Italiens Tourismus-Seite.

Sonderfall: Die Isländer sind an der Spitze Als besonderer Fall ist das kleine Island zu einzuordnen und soll als spezielles Beispiel dienen, weil das Land viele Faktoren vereint, die zum Teil andere Länder noch nicht haben. Zum einen ist das Land mit etwas mehr als 360.000 Einwohnern sehr klein, beherbergt aber doch ein Atlantik-Drehkreuz und einen recht hochpreisigen, nahezu ausschließlich vom Luftverkehr getriebenen Tourismus und erreicht relativ gesehen besonders viele Touristen. Mehr als zwei Millionen Besucher zählte das Land zuletzt, also mehr als das Fünffache der Einwohnerzahl. Zum Vergleich: Griechenland beherbergt "nur" 30 Millionen Touristen pro Jahr. Zudem gehört Island mit einer hohen Anfangsinzidenz auch zu jenen Ländern, die besonders schwer getroffen wurde. Trotz dieser schwierigen Anfangsbedingungen gelang es dem Land aber als Erstes, die Krise unter Kontrolle zu bringen. Massives Testen (55.000 Tests) und eine vorbildliche Kommunikation brachten diese Touristendestination schnell wieder unter Kontrolle. Kein anderes europäisches Land kommt auch nur annähernd an eine vergleichbare Quote von Testungen. Die neuen Fallzahlen sind seit mehreren Wochen im unteren einstelligen Bereich und tageweise wird auch kein positiver Fall mehr entdeckt. Es sind allerdings noch ein paar Hundert Personen in Quarantäne. Insgesamt dürfte die Situation aber das Vertrauen von potenziellen Touristen steigern. Spätestens Mitte Juni soll der Tourismus wieder möglich sein . Am Flughafen soll es möglich werden,sich auf Covid-19 testen zu lassen.

Großbritannien und Nordirland befinden sich noch mitten in der Krise

Obwohl das Vereinigte Königreich erst recht spät von Sars-Cov-2 getroffen wurde, also aus den Erfahrungen etwa in Italien und Spanien hätte lernen können, befindet sich das Land noch mitten in der Krise und ist auf dem Weg, alle Negativrekorde in Europa zu brechen.

Das oft kritisierte Hin und Her der Regierung macht eine zuverlässige Einordnung fast unmöglich. Verglichen mit anderen Ländern sind die Informationen spärlich, oft veraltet und erstaunlich schwer zu finden. Dazu kommt ein Wechsel der Methodik. Als Covid-19-Tote wurden anfangs nur Personen gezählt, die in Krankenhäusern gestorben sind. Nicht auszuschließen ist, das sich Großbritannien und Nordirland sehr früh öffnen, auch wenn die Krise noch nicht ausgestanden ist. Diese Unsicherheiten sind für potenzielle Touristen nicht gut.

Die Zahlen, die es gibt, deuten ferner auf eine noch frühe Phase der Pandemie. So wurden allein zum 13. Mai 3.200 positiv getestete neu entdeckt und fast als 500 Tote waren zu beklagen. Dazu kommen schwer erklärbare Schwankungen in den Statistiken. Dies wohlgemerkt bei einem Land, das gerade einmal 67 Millionen Einwohner hat. Die Anzahl der Toten liegt mittlerweile bei über 33.000. Zum Vergleich: Deutschland hat mit 80 Millionen Einwohnern lediglich 7.500 Tote zu beklagen und befindet sich in einer Phase der deutlich erkennbaren Verbesserung.

Trotz allem startet im Vereinigten Königreich die Lockerungsphase. Berichte vom völlig überfüllten Nahverkehr sind nicht vertrauenserweckend. Der Luftverkehr von und ins Königreich dürfte sich dennoch erst spät erholen, zumal Quarantäne-Bestimmungen gelten. Allerdings eben nur für den Luftverkehr. Wer von Paris mit dem Eurostar nach London fährt, muss nicht in Quarantäne. Einer von vielen Widersprüchen von Londons Regierung beim Umgang mit dem neuen Coronavirus.

Griechenland hat bislang kaum Probleme

Griechenland ist bisher glimpflich durch die Corona-Krise gekommen. Das Elf-Millionen-Einwohner-Land hat einen hohen Tourismusanteil mit entsprechender Bedeutung für die dortige Wirtschaft. Es war eines der ersten Länder, das eine Wiederaufnahme für den Tourismus beschlossen hat. Geplant ist der 1. Juli. Die offiziellen griechischen Zahlen sehen derzeit sehr gut aus. Eine leichte Auffälligkeit gibt es bei der hohen Sterberate. Das deutet darauf hin, dass die Dunkelziffer bei den Fallzahlen etwas höher ist. Mit 150 Verstorbenen hat Griechenland im Vergleich zu vielen anderen Ländern aber nur wenige Todesfälle zu beklagen, selbst wenn die Dunkelziffer hoch sein dürfte. Dem Tourismus steht - nach derzeitigem Stand - daher nicht viel entgegen.

Wer fliegt trotz günstiger Preise?

Für den überwiegenden Teil des innereuropäischen Tourismus zeigen die Zeichen also auf eine leichte Erholung. Neben den Beschränkungen bleibt damit aber noch die Frage, ob die Menschen sich das Reisen in Corona-Zeiten leisten können oder überhaupt reisen wollen.

In Anbetracht der aktuellen wirtschaftlichen Lage vieler Menschen in Kurzarbeit ist die Entscheidung für Urlaub eine schwere, zumal weiterhin Unsicherheiten bestehen. Auf der anderen Seite gibt es Erwartungen, dass ein kurzfristiger Europa-Urlaub dieses Jahr recht günstig werden könnte.

In einem weiteren Teil der Serie werden wir uns dann demnächst mit der Öffnung der wichtigsten Interkontinental-Ziele und den Tendenzen zu einer zweiten Infektionswelle widmen.