Neuer Produktionsfehler bei Boeing 737 Max – Auslieferungen gefährdet

Boeing hat kürzlich ein neues Qualitätsproblem, das unsachgemäß gebohrte Löcher im hinteren Druckschott betrifft, bei einem 737-Max-Zulieferer festgestellt, teilte das Unternehmen mit.

Boeing erklärte, das neue Problem könne kurzfristige Auslieferungen verzögern. Das Unternehmen prüfe, ob es dazu führen könnte, dass Boeing sein jährliches Auslieferungsziel von mindestens 400 Boeing 737 in diesem Jahr verfehle.

Das neue Problem in der Lieferkette ist das jüngste, das die Auslieferung der Cashflow generierenden Max-Flugzeuge behindert. Erst im April hatte Boeing bekannt gegeben, dass Spirit die Halterungen, die den hinteren Rumpf mit dem Seitenleitwerk verbinden, nicht ordnungsgemäß installiert hatte.

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) erklärte, sie sei sich des Problems, das die Flugsicherheit nicht beeinträchtige, bewusst.

Boeing bestätigte, dass das jüngste Problem die erste Auslieferung der Max 8 an Malaysia Airlines verzögern wird, die für den 28. August geplant war.

Boeing prüft, ob auch ältere Flugzeuge betroffen sind

Spirit erklärte, da das Unternehmen mehrere Zulieferer für den hinteren Druckspant habe, seien nicht alle 737-Rümpfe von dem neuen Problem mit den "verlängerten" Löchern betroffen.

"Basierend auf dem, was wir jetzt wissen, glauben wir, dass dieses Problem keinen signifikanten Einfluss auf unsere Auslieferungsrate in diesem Jahr haben wird", so Spirit. Man habe bereits Änderungen an den Herstellungsprozessen vorgenommen, um das Problem zu beheben.

Bisher geht Boeing davon aus, dass sich der Defekt auf einen Teil seines meistverkauften Modells Max 8 beschränkt, prüft aber derzeit, ob auch ältere Modelle der 737 Next Generation betroffen sind.

Der Fehler beschränke sich auf Boeings meistverkauftes Modell Max 8. Es sei unklar, wie viele Flugzeuge repariert werden müssten oder wie lange die Reparatur dauern werde, sagte Boeing. "Wir liefern weiterhin 737-Flugzeuge aus, die nicht betroffen sind", sagte Boeing.