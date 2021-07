Lübeck Air nimmt Auslandsrouten auf

Lübeck Air hat am heutigen Donnerstag (1. Juli) eine von zwei neuen Auslandsverbindungen aufgenommen. Die flughafeneigene Airline fliegt ab sofort jeweils donnerstags und sonntags in die schweizerische Bundeshauptstadt Bern. Zwei Tage später, am 3. Juli, soll den Angaben zufolge erstmals eine Maschine in Richtung Salzburg abheben. Bei beiden Verbindungen handelt es sich nach Angaben der Sprecherin um zeitlich befristete Saisonverbindungen.

Die Verbindung nach Bern ist zunächst bis zum 3. Oktober befristet und wird in Kooperation mit der Schweizer Flybair aufgenommen. Geflogen wird die Route einmal pro Woche nonstop und ein weiteres Mal mit einem Stopover in Stuttgart.

Die Rotation Lübeck-Salzburg wird einmal pro Woche auf dem Flugpan stehen. Geplant seien zunächst zwölf Flüge bis Mitte September. Kooperationspartner ist der Reiseveranstalter Eurotours.

Mit den neuen Verbindungen nach Bern und Salzburg und bestehenden Verbindungen nach München und Stuttgart werden zurzeit vier Ziele von Lübeck aus angeflogen.

Start mitten in der Pandemie

Lübeck Air hatte im letzten August den Flugverkehr aufgenommen. Damit gibt es nach mehr als vier Jahren Pause wieder Linienflüge ab Lübeck. Ursprünglich sollte der Linienbetrieb bereits im vergangenen Juni aufgenommen werden. Wegen der Corona-Pandemie musste der Neustart jedoch verschoben werden. Lübeck Air betreibt eine ATR 72-500.

Die Fluggesellschaft gehört zu 100 Prozent dem privaten Flughafen Lübeck, hinter welchem der Investor Winfried Stöcker steht. Der Lübecker Mediziner und Unternehmer hatte den Flughafen vor rund drei Jahren gekauft, nachdem vorherige Privatisierungsversuche gescheitert waren.