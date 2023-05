Neue isländische Niceair ist insolvent

Die isländische Niceair ist insolvent. Der virtuelle Carrier gibt Hi Fly Malta die Schuld, denn das Flugzeug, das die Isländer dort angemietet hatten, steht nicht mehr zur Verfügung. Damit gibt es auch keine Düsseldorf- und Berlin-Flüge mehr.

Die isländische Fluggesellschaft Niceair ist insolvent. Das teilt der virtuelle Carrier, der von Akureyri aus Flüge unter anderem nach Deutschland, Dänemark und Spanien durchgeführt hatte, auf seiner Webseite mit.

Niceair hatte seit dem vergangenen Sommer einen A319 von Hi Fly Malta geleast und macht nun den Leasinggeber ihres einzigen Flugzeugs für das Scheitern verantwortlich. Hi Fly Malta hatte das an Niceair verleaste Flugzeug aus der Flotte genommen, weswegen es nicht mehr für die Isländer zur Verfügung stand.

Hi Fly Malta habe die Leasingraten für den A319 beim Besitzer Avolon nicht bezahlt und es zurückgeben müssen. Der Leasinggeber bestreitet dagegen die Vorwürfe und beschuldigt wiederum Niceair, wichtige Vereinbarungen nicht eingehalten zu haben.

Niceair plant jetzt den Angaben nach, rechtliche Schritte gegen Hi Fly Malta einzuleiten. Die Einstellung des Flugbetriebs hatte auch Auswirkungen auf eine kürzlich abgeschlossene Finanzierungsrunde von Niceair, was den Angaben nach verhindert, anderes Fluggerät zu beschaffen. Betroffen sind zudem Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten.

Niceair wollte eigentlich ab dem 6. Mai einmal pro Woche Düsseldorf mit Akureyri im Norden Islands verbinden. Die Flüge standen immer samstags im Flugplan, wurden aber nicht aufgenommen, nachdem das Flugzeug Ende April entzogen worden war. Im vergangenen Winter kam Niceair bereits nach Berlin.