Bjørn Tore Larsen (55) ist ein Selfmade-Unternehmer aus der 45.000-Einwohner-Stadt Arendal, 260 km südwestlich von Oslo, wo bis heute seine Firmen ansässig sind. Mit 16 verbrachte er ein Jahr auf See, mit 18 übernahm er ein Reisebüro und mit 21 gründete er OSM Maritime, heute eine der größten weltweiten Firmen für Schiffsmanagement. Er ist weiter Eigentümer der Gruppe, zu der inzwischen auch Luftfahrtbetriebe wie Flugschulen und Wartungsfirmen gehören. Für Norwegian Air Shuttle betrieb er eine Personalvermittlung, mitten in der Pandemie kündigte er im März 2021 die Gründung von Norse Atlantic Airways an, am 14. Juni 2022 begann der Flugbetrieb.