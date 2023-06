Gerüchte, abgehobene Anekdoten und unnützes Luftfahrtwissen für den Plausch in der Kaffeepause. Willkommen in der "Gossip Galley" auf airliners.de! Hier der Facebook-Gruppe beitreten.

Skandinavier sind im Allgemeinen nicht für ihre schwarz-weiße Sichtweise auf die Welt bekannt. Doch wenn es um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geht, sehen die Leute schwarz.

Das muss jetzt Mondelez International spüren. Denn der Oreo-Kekshersteller sieht sich im Norden Europas jetzt mit einem Boykott wegen seiner Präsenz in Russland konfrontiert.

Der globale Snackhersteller, der neben den schwarz-weißen Oreo-Cookies auch Marken wie Toblerone, Milka, Marabou und Freia produziert, ist in Norwegen und Schweden normalerweise sehr beliebt.

Doch nun haben die Eisenbahngesellschaft SJ, die Hotelkette Strawberry, der Einzelhändler Elkjop, die Reederei Fjord Line und der norwegische Fußballverband angekündigt, den Verkauf von Mondelez-Produkten einzustellen.

Auch Fluggesellschaften beteiligen sich am Boykott. SAS und Norwegian Air wollen keine Produkte von Mondelez mehr anbieten.

Also keine Oreo-Kekse und keine Toblerone-Schokolade mehr an Bord von skandinavischen Flugzeugen.

Die Unternehmen begründeten ihre Entscheidung, den Verkauf von Mondelez-Produkten einzustellen, laut Reuters mit der Ankündigung der ukrainischen Antikorruptionsbehörde, den Snackhersteller auf eine schwarze Liste zu setzen.

Obwohl einige westliche Unternehmen ihre russischen Fabriken nach Moskaus Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Jahr verkauft haben, waren andere wie Mondelez trotz des Widerstands geblieben.

Das in Chicago ansässige Unternehmen Mondelez teilte in einer Erklärung mit, dass es keine in Russland hergestellten Produkte in Norwegen verkaufe.

Das Unternehmen halte seine Aktivitäten in Russland "begrenzt", habe Investitionen und Werbung eingestellt und verurteile den Krieg.

"Mondelez International hält sich an alle politischen Entscheidungen und Sanktionen und wird weiterhin die notwendigen Anpassungen seiner Aktivitäten in Betracht ziehen, um eine vollständige Einhaltung zu gewährleisten", heißt es weiter.

Der Oreo-Streit beschäftigt jetzt sogar die norwegische Regierung. Diese Woche wollen sich Unternehmensvertreter des US-Herstellers mit Vertretern der norwegischen Regierung treffen, in der Hoffnung, das lokale Geschäft des Konzerns zu schützen.

Das norwegische Außenministerium sagte am Montag, es plane Treffen mit Unternehmen, werde aber keine Lösung vorschlagen.

"Es ist Sache von Unternehmen und Einzelpersonen, unabhängige Entscheidungen darüber zu treffen, was sie kaufen und mit wem sie Handel treiben wollen", sagte Staatssekretär Erling Rimestad in einer Erklärung.