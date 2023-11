Flughafen Abu Dhabi eröffnet neues Terminal A

Das neue Terminal A am Abu Dhabi International Airport nimmt am 1. November den Betrieb auf. Zuvor hat Etihad Airways am 31. Oktober einen Eröffnungsflug durchgeführt, wie die Airline mitteilt.

Etihad-Flug EY224 von Abu Dhabi nach Delhi startete am 31. Oktober um 14:35 Uhr. Der Flug wurde mit einem Airbus A350-1000 mit 359 Passagieren an Bord durchgeführt.

Alle Passagiere des Erstfluges erhielten die Gelegenheit, die neuen Etihad Flagship Lounges zu besuchen. Diese erstrecken sich über drei Etagen im neuen Terminal A.

Erstflug Etihad Airways vom neuen Terminal A in Abu Dhabi. © Etihad Airways { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/image-3-etihad-airways-flight-crew-operating-the-first-ever-flight-from-terminal-a-lr-ZO0L4t__wide__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Etihad Airways"} } Erstflug Etihad Airways vom neuen Terminal A in Abu Dhabi. © Etihad Airways

Der Flug markiert den Beginn der schrittweisen Verlegung aller Etihad-Airways-Flüge vom Terminal 3 zum neuen Terminal A. Ab dem 9. November werden Etihad-Flüge sukzessiv dorthin verlegt. Ab dem 14. November um 11 Uhr erfolgen dann alle Starts und Landungen von Etihad Airways vom neuen Terminal.

Die Übergangsphase für die Fluggesellschaften in Terminal A erfolgt in drei Phasen innerhalb von zwei Wochen: Nach dem Eröffnungsflug von Etihad werden Wizz Air und 15 weitere internationale Fluggesellschaften ab dem 1. November vom neuen Terminal aus operieren. Neben Etihad werden am 14. November Air Arabia und zehn weitere Fluggesellschaften in das neue Terminal A umziehen.