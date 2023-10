Evakuierungen aus Israel starten – Bundesregierung schickt Lufthansa nach Tel Aviv

Lufthansa-A321 in Tel Aviv.

Die Lufthansa wird am Donnerstag und Freitag mit Sonderflügen in Israel gestrandete deutsche Staatsangehörige nach Hause holen.

Die Fluggesellschaft führe "auf Bitte des Auswärtigen Amts" mehrere Sonderflüge durch, hieß es am Dienstagabend im Auswärtigen Amt.

Letzte technische Details werden den Angaben zufolge noch geklärt. Es soll sich um je vier Sonderflüge am Donnerstag und Freitag handeln. Das sollen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstagabend vereinbart haben.

Das Auswärtige Amt werde die in der Krisenvorsorgeliste (Elefand) registrierten Deutschen am Mittwoch darüber informieren, wie die Tickets für die Sonderflüge bei der Luthansa gebucht werden können.

Derzeit haben sich rund 4500 deutsche Staatsangehörige auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts registriert. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in der Krisenvorsorgeliste registrieren, hieß es im Ministerium.

Lufthansa hatte ihre Israel-Flüge wegen des Krieges in Nahost eigentlich bis einschließlich Samstag eingestellt.

Union fordert von Regierung mehr Engagement

Die Bundesregierung setzt damit vorrangig auf kommerzielle Flüge für in Israel gestrandete Deutsche statt auf deren Evakuierung.

Aus der Opposition war Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung geäußert worden, nachdem Österreich und Spanien angekündigt hatten, ihre Landsleute in den kommenden Tagen mit Militärmaschinen aus Israel nach Hause zu holen.

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hatte vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten in Berlin gefordert, die Bundesregierung müsse es möglich machen, "dass die deutschen Staatsangehörigen, die das Land verlassen wollen, zum Beispiel Schulklassen, Jugendgruppen und andere, die noch in Israel sind, jetzt auch nach Deutschland zurückzufliegen". CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verlangte, wenn ein Rückflug mit Linienmaschinen nicht möglich sei, müsse die Bundesregierung dafür Regierungsmaschinen zur Verfügung stellen.

Ein Mann mit Weste mit einer deutschen Flagge und der Aufschrift Bundesrepublik Deutschland empfängt Reisende während Corona-Evakuierungen an einem Flughafen. © dpa / Julia Pasetschnik/AHK

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte Deutsche, die auf die Ausreise aus Israel warten, zuvor im ZDF um Verständnis gebeten. "Wir haben Evakuierungsflüge mit Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Wir haben durch die Krisenhotline – diejenigen, die am Flughafen sind, konnten sich an uns wenden –, Flugverbindungen vermittelt. Man musste dann umsteigen bei einigen Strecken. Ich verstehe, dass das eine furchtbare Situation ist, aber wenn Sie 100.000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren."

Zahlreiche Länder evakuieren

Bei einem groß angelegten Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel waren seit Samstag rund 900 Menschen in Israel getötet worden. Zudem wurden mehr als 2800 Menschen in Israel verletzt. Hamas-Mitglieder entführten zudem rund 150 Menschen in den Gazastreifen.

Seitdem warten nicht nur zahlreiche deutsche Staatsbürger darauf, das Land verlassen zu können.

Neben Deutschland, Österreich und Spanien kündigten nun auch weitere Länder an, ihre Staatsangehörigen aus Israel auszufliegen, sofern sie dies wünschen.

Australiens Regierung richtet dazu für Freitag und Sonntag jeweils einen Sonderflug von Israel nach London ein, wie Premierminister Anthony Albanese mitteilt.

Die Fluggesellschaft Norwegian Air teilt mit, sie sei dabei, einen Sonderflug von Tel Aviv nach Oslo für norwegische und andere nordeuropäische Staatsangehörige zu organisieren. Als Abflugzeit werde Mittwochabend angepeilt.

Auch Dänemark bietet seinen Staatsbürgern sowie Menschen mit ständigem Wohnsitz in dem nordeuropäischen Land an, sie aus Israel und den Palästinensergebieten auszufliegen.

Zypern wird zur Drehscheibe für Evakuierungsflüge

Die EU-Inselrepublik Zypern hat ihre Flughäfen für die Evakuierungen aus Israel zur Verfügung gestellt.

Von Mittwoch an soll unter anderem eine Maschine des österreichischen Bundesheeres zwischen Larnaka und dem Flughafen von Tel Aviv pendeln, um Österreicher aus Israel zu evakuieren. Dies hatte ein Heeressprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitgeteilt.

Wie die Direktion des größten Flughafens der Insel in der Hafenstadt Larnaka mitteilte, seien allein am Dienstag 30 Flüge von und nach Israel eingeplant gewesen, berichtete das Nachrichtenportal der Zeitung "Philenews" am Mittwoch. Zudem könne der Flughafen von Paphos im Westen der Insel benutzt werden.

Nach ihrer Ankunft würden die Menschen, falls notwendig, medizinisch versorgt und in Hotels untergebracht, anschließend reisten sie weiter in ihre Herkunftsländer, berichtete der zyprische Rundfunk (RIK). Es gebe aber auch Fluggäste, die von Zypern nach Israel zurückfliegen, hieß es. Die zyprische Polizei habe die Sicherheitsmaßnahmen in und um die Flughäfen sowie um Hotels und anderen Einrichtungen der Insel erhöht, hieß es weiter. Zypern ist für Israelis ein beliebtes Reiseziel.

Normale Linienflüge weitestgehend eingestellt Nach dem Überraschungsangriff militanter Hamas-Kämpfer auf Israel am Wochenende haben mehrere internationale Fluggesellschaften ihren Flugverkehr mit Tel Aviv eingestellt. Hier finden Sie die Fluggesellschaften, die ihre Flüge von und nach Israel vorübergehend eingestellt haben: Europa Alle Fluggesellschaften, die zur deutschen Lufthansa gehören, darunter Austrian Airlines, Swiss International Airlines und Brussels Airlines, haben ihre Flüge von und nach Tel Aviv bis Samstag gestrichen.

Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air teilte am Montag mit, dass ihre Flüge von und nach Tel Aviv bis auf weiteres abgesagt seien. Wizz Air ist die nach angebotenen Kapazitäten größte Airline in Tel Aviv nach El Al.

Ryanair strich ihre Flüge von und nach Tel Aviv bis Mittwoch.

Die britische Fluggesellschaft Easyjet setzte ihre Flüge nach Tel Aviv bis Freitag aus und kündigte an, den Flugplan in den kommenden Tagen anzupassen.

Air France-KLM setzte die Flüge ohne Angabe eines Zeitrahmens aus. Premierministerin Elisabeth Borne sagte am Dienstag, sie arbeite mit der Fluggesellschaft an einer möglichen Wiederaufnahme der Flüge, um die Rückführung französischer Staatsbürger aus der Region zu unterstützen.

Die zu Air France gehörende Fluggesellschaft Transavia France hat ihre Flüge bis Donnerstag abgesagt und erklärte, es sei noch nicht klar, was dies für die Flüge ab dem 13. Oktober bedeute.

Norwegian Air hat die Flüge von Kopenhagen und Stockholm nach Tel Aviv und zurück bis zum 19. Oktober gestrichen.

Finnair hat ihre Flüge nach Tel Aviv bis zum Ende der nordischen Wintersaison am 30. März 2024 eingestellt. Die finnische Fluggesellschaft werde den israelischen Luftraum derzeit nicht für ihre Flüge nutzen, hieß es.

Die portugiesische Fluggesellschaft Tap setzte ihre Flüge von und nach Tel Aviv aus, ohne einen Zeitrahmen zu nennen. Passagiere mit gebuchten Flügen bis Ende Oktober könnten kostenlos umbuchen oder ihr Geld zurückfordern, hieß es.

Die zur IAG gehörenden Fluggesellschaften Iberia und Vueling haben ihre Flüge nach Tel Aviv bis Sonntag gestrichen. British Airways, die ebenfalls zur IAG gehört, teilte mit, sie plane in den kommenden Tagen Flüge mit angepassten Abflugzeiten, und Kunden könnten ihre Reisedaten kostenlos ändern.

Air Europa, eine weitere spanische Fluggesellschaft, sagte einen für Dienstag geplanten Flug nach Israel ab und wird prüfen, ob sie den Flugbetrieb ab Mittwoch wieder aufnehmen kann.

Die italienische Fluggesellschaft Ita hat ihre Flüge von und nach Tel Aviv bis zum 12. Oktober abgesagt.

Aegean Airlines hat alle Flüge von und nach Tel Aviv bis Donnerstag gestrichen.

Bulgaria Air hat einen Hin- und Rückflug nach Tel Aviv am Montag und Dienstag gestrichen und erklärt, dass ein Flug von und nach Tel Aviv am Donnerstag wie geplant stattfinden wird.

Air Malta strich zwei Hin- und Rückflüge am Montag und Mittwoch und teilte mit, dass der Flugbetrieb kontinuierlich an den Bedarf angepasst werde.

Icelandair teilte am Sonntag mit, dass die letzten drei geplanten Flüge nach Tel Aviv gestrichen wurden.

Virgin Atlantic sagte einen Hin- und Rückflug nach Tel Aviv am Dienstag und Mittwoch ab und teilte mit, dass Flüge zwischen London Heathrow und Tel Aviv verspätet oder gestrichen werden könnten.

Royal Air Maroc hat am Samstag und Sonntag Flüge von und nach Tel Aviv gestrichen.

Turkish Airlines hat ihre Flüge nach Israel aufgrund der jüngsten Entwicklungen in dem Land bis auf weiteres eingestellt. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag in einer Erklärung auf der Social-Media-Plattform X, früher Twitter, mit.

Pegasus Airlines hat am Dienstag ihre Flüge nach Israel ebenfalls bis auf weiteres eingestellt.

Etihad Airways hat am Montag und Dienstag Flüge zwischen Abu Dhabi und Tel Aviv gestrichen, will aber ab Mittwoch wieder reguläre Passagier- und Frachtflüge anbieten.

Gulf Air hat alle Flüge nach Tel Aviv bis zum 14. Oktober gestrichen. Amerika American Airlines kündigte am Dienstag an, alle Flüge von und nach Tel Aviv bis zum 4. Dezember vorübergehend einzustellen.

Delta Air Lines kündigte am Montag an, ihre Flüge von und nach Tel Aviv bis zum 31. Oktober einzustellen.

United Airlines setzte am Sonntag Direktflüge nach Tel Aviv aus, "bis die Bedingungen eine Wiederaufnahme erlauben".

Air Canada hat die Flüge von und nach Tel Aviv bis auf weiteres gestrichen und angekündigt, die Strecke wieder aufzunehmen, "sobald sich die Lage stabilisiert hat". Asien Hainan Airlines, die einzige chinesische Fluggesellschaft, die zwischen China und Israel fliegt, hat die Flüge zwischen Peking und Shanghai und Tel Aviv vom 12. bis 31. Oktober abgesagt. Die Flüge zwischen Shenzhen und Tel Aviv bleiben unverändert.

Cathay Pacific hat ihre Flüge zwischen Hongkong und Tel Aviv dienstags und donnerstags gestrichen und kündigte an, weitere Informationen über ihren nächsten Flugplan zu veröffentlichen.

Korean Air hat ihren Montagsflug zwischen Incheon und Tel Aviv gestrichen und rechnet mit unregelmäßigen Flügen.

Air Astana strich am Sonntag einen Flug von Almaty nach Tel Aviv. Später hieß es, dass weitere Flüge gestrichen werden könnten, wenn die Situation eskaliere.

Azerbaijan Airlines strich Flüge von Baku nach Tel Aviv und zurück, die für Dienstag geplant waren.

Israelische Airlines steigern Flugangebot

Während viele ausländische Fluggesellschaften Flüge von und nach Israel gestrichen haben, wollen israelische Airlines ihre Kapazitäten zumindest in den kommenden Tagen erhöhen.

El Al, Israir und Arkia boten am Dienstag mehr Flüge an, um Reservisten nach Hause zu bringen, hieß es auf ihren Websites und von der israelischen Flughafenbehörde. Viele Israelis waren zudem in der vergangenen Woche wegen der jüdischen Feiertage im Ausland.

Griechenland, Athen: Passagiere warten in einer Warteschlange auf dem Eleftherios Venizelos International Airport in Athen, um einen Flug nach Israel anzutreten. © DPA / Thanassis Stavrakis/AP

El Al hatte am Dienstag neue Flüge von Athen aufgenommen. El Al teilte mit, dass das Unternehmen zwar keine Gratisflüge für Reservisten anbiete, aber versuche, die Preise erschwinglich zu halten.

Reservisten zahlen 900 US-Dollar für Flüge aus den USA, 650 US-Dollar für Flüge aus Bangkok und 300 US-Dollar für Flüge aus Europa, die weniger als vier Stunden dauern, sagte ein Sprecher.

Israir Airlines teilte auf ihrer Website mit, dass sie Flüge von Larnaca in Zypern, Korfu in Griechenland und Batumi in Georgien anbiete, um Israelis die Rückkehr ins Land zu ermöglichen.

Arkia bietet unter anderem Flüge von der griechischen Hauptstadt Athen nach Eilat im Süden Israels und von Marrakesch in Marokko nach Tel Aviv an.

Die Befürchtung, dass es bei den Fluggesellschaften zu Personalengpässen kommen könnte, hat sich jedoch verstärkt. Israir teilte mit, dass ihr Flugplan in den kommenden Tagen reduziert werden könnte, da ihre ausländischen Besatzungen aufgefordert wurden, das Land zu verlassen, während einige israelische Mitarbeiter in den Kampf eingezogen wurden.