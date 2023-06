Digitale Wende bei Flugreisen – Algorithmen bei der Preisfindung

Deterministische Algorithmen: Ein Verfahrensablauf, der immer gleich abläuft (Determinismus) und bei gleichen Eingabeparametern die immer gleiche Ausgabe erzeugt (Determiniertheit) (Sander & Stucky, 1993, S. 64). Konkret bedeutet dies, dass ein solcher Algorithmus mit einer Vielzahl an Parametern wie zum Beispiel Flugdatum, Abflugflughafen, Zielflughafen, Kerosinzuschlag etc. aufgerufen wird und mittels dieser Daten auf immer gleiche Art und Weise eine Marge festlegt. Bei gleichen Eingabeparametern kommen deterministische Algorithmen zum immer gleichen Ergebnis.

Algorithmen der Künstlichen Intelligenz: KI-Verfahren wie beispielsweise Künstliche Neuronale Netze sind in der Lage, eine sehr große Menge an Eingabeparametern zu verarbeiten. Durch das Erkennen von Buchungsmustern sind diese unter anderem in der Lage, Prognosen für Margenaufschläge zu berechnen, welche die preispolitischen Vorgaben der Airline erfüllt. In diesem Zusammenhang sind Price-Intelligence Tools von besonderer Bedeutung. Diese berechnen und optimieren Verkaufspreise durch Algorithmen aus dem Bereich das Machine-Learnings. Durch Nutzung vielfältiger interner und externer Parameter können derartige KI-Verfahren Preise vollautomatisch und in Echtzeit bilden, so dass das Ziel der Profitabilitätssteigerung der Fluggesellschaft verfolgt werden kann (Rainberger, 2021, S. 53).