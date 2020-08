Boeing will 2022 die Produktion des Jumbo-Jets einstellen. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang stand das Großraumflugzeug mit dem markanten Buckel für ein Zeitalter, in dem das Fliegen demokratisiert wurde, in dem aber auch nur zögerlich die negativen Effekte des Massentourismus thematisiert und kanalisiert wurden und werden.

Es ist zwar kein Zufall, dass das Aus mitten in der globalen Corona-Krise kommt, aber auch ohne die Pandemie wäre das Ende der Riesenjets absehbar gewesen. Dennoch sind mit der 747 viele unvergessliche Erlebnisse verbunden.

Jumbo-Jets haben mich mein gesamtes Leben lang begleitet. Mein wahrscheinlich längster Flug führte Anfang 1991 von London nach Perth. Mit Zwischenlandung in Karachi – oder war es Kalkutta? Als wäre die Strecke nicht eh schon lang genug, mussten wir auch noch einen Umweg über Zentralasien fliegen, denn im Vorderen Orient tobte der zweite Golfkrieg. British Airways: Die Sitze waren eng, und die Reihen standen dicht beieinander, auf dem Rückflug wurden in Karachi – oder war es Kalkutta? – alle freien Plätze aufgefüllt, und ich musste in der Mitte einer Dreiergruppe sitzen. Diese Haltung war alles andere als artgerecht, die 747-400 war noch nicht lange im Dienst, und es wirkte geradezu zynisch, als der Pilot bei seiner Willkommensansage stolz betonte, dass wir uns hier im größten Verkehrsflugzeug der Welt befänden.

Aber die meisten Erlebnisse waren positiv. Die 747 hat mir geholfen, Lebensträume zu erfüllen. Bevor ich vor 46 Jahren zum ersten Mal in einen dieser Riesenvögel einsteigen konnte, hatte ich schon ein Modell im Design der Trans World Airlines geschenkt bekommen. An dem Metallmodell machte sich mein Fernweh lange Zeit ebenso fest wie an Bildern aus den kanadischen Rockies und von der Pazifikküste. 1974 war es dann so weit. Es war der zweite Flug in meinem Leben überhaupt, der mich zwar nicht in einem Jumbo der TWA, sondern in einer 747-100 der Air Canada nach Vancouver brachte, an den Ausgangspunkt eines dieser Träume: Alleine durch Westkanada mit dem Auto.

In diesem speziellen Fall waren es gleich zwei Träume. Der andere war das Erlebnis des Transkontinentalfluges selbst. Es ist zweierlei zu wissen, dass dort drüben noch ein riesiger Kontinent voller Abenteuer liegt, oder selbst hinzufliegen. Dazu kam: Es war keinesfalls sicher, dass ich jemals wieder Gelegenheit haben würde, über den Atlantik zu fliegen. Ein Student in Frankfurt konnte 1974 nicht wissen, dass eine Zeit bevorstand, in der ein Transatlantikflug zwar nicht gleich etwas Alltägliches, aber doch immerhin etwas sein würde, das man sich alle paar Jahre wieder würde leisten können. Ganz zu schweigen von der leisesten Ahnung, dass im späteren Beruf Interkontinentalflüge zum Arbeitsalltag gehören würden.

Ein Studententarif-Ticket für 1700 Mark

Eine Kommilitonin namens Anne, deren Onkel in Sidney B.C . wohnte und sie eingeladen hatte, und ich hatten die Reise zum Studenten-Vorzugspreis von je rund 1700 D-Mark gebucht. In Relation zu meinem damaligen Einkommen als studentische Hilfskraft war das eine gewaltige Summe – mehr als vier Monatsgehälter. Selbst inflationsunbereinigt kostet so ein Flug heute nur einen Bruchteil davon. Schon das ist ein deutliches Symbol für die Demokratisierung des Fliegens.

Schon der Blick in den riesigen Passagierraum beeindruckte mich ausreichend – verglichen mit meinem ersten Flug in einer BAC 1-11 -, und es wunderte mich sehr, dass es so viele Leute gab, die eine solche tägliche Verbindung rentabel machten. Trotz des Sparpreises bekamen wir einen Fensterplatz auf der rechten Seite, also mit Sicht nach Norden und nicht in die Sonne, und Anne war nicht so groß, als dass sie mein Blickfeld aus dem Fenster besonders eingeschränkt hätte. Ich bedauerte die Menschen, die in den mittleren Sitzen Platz nehmen mussten.

Zehn Stunden vergingen buchstäblich wie im Fluge. Es war Anfang September, und die Sonne beleuchtete die Eisberge des Nordmeeres. Alles war neu und faszinierend, zugleich erfüllten sich fast alle positiven Klischees vom Fliegen: der Blick aus dem Fester beim Start in Frankfurt, später auf die Weiten des kanadischen Nordens.

Bei den Filmen "The Way We Were" mit Barbra Streisand und Robert Redford sowie "Cockburn Rooster" mit John Wayne, die auf mäßig großen Bildschirmen an Trennwänden vorgeführt wurden, standen als Sprache Englisch und Französisch zur Wahl. Der Service war komfortabel. Neben Kino und dem ganzen Essen und Trinken einschließlich Spirituosen ohne Aufpreis gab es Zeitungen, Kopfhörer und einen Kulturbeutel umsonst. Flugerfahrene Freunde hatten mir gesagt: "Frag‘ nach einem Kartenspiel, und du bekommst eines.“ Lief. Allerdings war es nicht ganz einfach, auf dem kleinen Tisch Solitaire zu spielen. Mau-mau ging aber. Die letzten Minuten waren geprägt vom Anflug auf Vancouver – damals wie heute bis kurz vorm Touchdown über Wasser. Und wenn der ungeübte Passagier die Fluten immer näher kommen sieht, schauert es ihn doch ein wenig.

Transkontinentale Flüge wurden später, auch in komfortableren Varianten des Jumbo-Reisens, fast Routine. Sie erschlossen nicht nur mir alle fünf Kontinente von Nord- und Südamerika, Asien bis nach Afrika. Skurril war es einmal in der kurzen Variante 747SP der Air Namibia . Dort sprühten Männer in Schutzanzügen vor dem Abflug in Windhoek Desinfektionsmittel oder Insektizide durch die vollbesetzte Kabine. Wer hätte gedacht, dass 25 Jahre später alle Passagiere aus Seuchenschutzgründen mit Mund-und-Nasenschutzmasken im Flieger sitzen müssten?

An den ersten Flug 1974 erinnert mich ein Löffel mit Air-Canada-Logo. Er liegt noch heute in der Besteckschublade.

Fakten und Zahlen zum Jumbo

Die Boeing 747 war unter anderem das Resultat einer verlorenen Ausschreibung . Der damalige Konkurrent Lockheed erhielt 1965 den Zuschlag für den großen Militärtransporter C-5A "Galaxy". Für diesen mussten eigene Triebwerke entwickelt werden. Zugleich ächzte die zivile Luftfahrtbranche unter steigender Nachfrage im Luftverkehr, sinkenden Ticketkosten und einer deswegen zunehmenden Zahl kleinerer Flugzeuge, die die Flughäfen an die Kapazitätsgrenze ihrer Start- und Landebahnen brachten.

Pan American Airways schlug Boeing vor, ein großes Passagierflugzeug von der doppelten Kapazität des damaligen "Standardfliegers" 707 zu bauen, und versprach die Abnahme von 25 Stück. Innerhalb von 16 Monaten war die Entwicklung fertig. Am Ende werden 1570 Maschinen die Werkshallen verlassen haben. Die 1500 Maschine ging 2014 an die Lufthansa.

Die 747 hob am 9. Februar 1969 zu ihrem Jungfernflug ab. Foto: © dpa, DB dpa

Der Erstflug fand am 9. Februar 1969 statt. Mit seinen Aufgaben wuchs auch der Jumbo: Das erste Muster war 68,5 Meter lang und hatte 59,6 Meter Spannweite. Es konnte rund 400 Passagiere befördern, Spezial-Kurzstreckenversionen für Japan sogar 550. Die aktuelle 747-8 misst 76,30 Meter Länge, hat rund 470 Plätze (Lufthansa: 340 oder 364) und breitet ihre Flügel 68,40 Meter weit aus. Das Heckleitwerk ist knapp 20 Meter hoch. Die Reichweite der verschiedenen Versionen beträgt zwischen knapp 10.000 und 15.400 Kilomter.

Neben den Passagier-, Fracht- und Kombiversionen gibt es einige abgeleitete Varianten wie die Air Force One sowie den Dreamlifter mit übergroßem Laderaum für den Transport von Flugzeugteilen von Boeing-Werk zu Werk. Auch die traurige Seite muss erwähnt werden: Mehr als 50 Maschinen stürzten ab und hatten andere Unfälle. Darunter war einer der schwersten der zivilen Luftfahrt: der Zusammenstoß zweier Jumbos auf dem Flughafen Teneriffa im März 1977 mit 583 Toten.