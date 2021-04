Wenn Ministerpräsident Laschet jetzt den "Brücken-Lockdown" erfindet, ist es auch nichts weiter als alter Wein in neuen Schläuchen, findet unser Kolumnist Karl Born und fragt sich, wie viele Lockdowns es noch geben muss, bis Reisen wieder Smalltalk-Thema Nummer eins wird.

In seiner Reihe "Die Born-Ansage" veröffentlicht der ehemalige Condor-Vertriebschef, Tui-Vorstand und Touristik-Honorarprofessor Karl Born auf airliners.de Kolumnen zum aktuellen Geschehen in der Luftverkehrswirtschaft.

Da in meiner Familie viele "Widder" zu Hause sind, gibt es immer Anfang April eine intensive Kommunikation mit Verwandten und Bekannten. Über die Jahre hinweg meldeten sich die einen schon direkt aus dem mallorquinischen Osterurlaub während die anderen sich über den geplanten Sommerurlaub austauschen wollten. An meine Adresse oft verbunden mit der Frage, "was ist dieses Jahr eigentlich der Geheimtipp?"