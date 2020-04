Austrian Airlines beantragt Staatshilfen

Austrian hat in Österreich Corona-Staatshilfen in Höhe von rund 770 Millionen Euro beantragt. Damit kommt die Lufthansa Group einen kleinen Schritt voran. In der Schweiz und in Belgien zeichnen sich ebenfalls Lösungen ab.

Der größte Teil der Austrian-Flotte steht wegen der Corona-Krise am Boden. © Austrian Airlines

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat in Österreich 767 Millionen Euro an Hilfen beantragt. "Ich kann bestätigen, dass wir heute Abend einen offiziellen Antrag auf staatliche Beihilfe an die ÖKB und COFAG gestellt haben", sagte ein Sprecher am Dienstagabend zur APA.

Ein großer Teil der Summe besteht demnach aus rückzahlbaren Krediten, der andere Teil seien Zuschüsse, die noch zu verhandeln sind, so der Sprecher weiter.

Abgewickelt werden die Staatshilfen von der Corona-Finanzierungsagentur COFAG, die den 15 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds verwaltet. Beantragt werden die Kredite daraus über Banken, dem Vernehmen nach ein Konsortium, an dem unter anderem Erste Bank und Raiffeisen beteiligt sind.

Hilfen auch in Schweiz und Belgien auf dem Weg

Lufthansa ist durch die Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten und führt seit einiger Zeit "intensiven Verhandlungen" mit den Regierungen der Airline-Heimatländer Deutschland, Schweiz, Österreich und Belgien. Es geht um verschiedene Finanzierungsinstrumente, um kurzfristig die Zahlungsfähigkeit zu erhalten. Neben Bürgschaften, Krediten und stillen Beteiligungen wird auch über direkte Staatsbeteiligungen diskutiert.

Laut den Schweizer "Tamedia"-Zeitungen kann die Lufthansa-Tochter Swiss zudem mit einer Unterstützung in Höhe von 1,5 Milliarden Franken (1,4 Mrd Euro) von der dortigen Regierung rechnen. Das Geld komme in Form von Krediten von den Banken, für die der Bund bürge.

Der belgische Staat plant zudem offenbar, Brussels Airlines mit einem Staatskredit in Höhe von 290 Millionen Euro zu unterstützen. Das meldet die belgische Zeitung "La Libre Belgique". Zudem schreibt die Zeitung, dass die Lufthansa-Tochter plane, den Flugbetrieb am 15. Mai wiederaufzunehmen.

Lufthansa selbst verhandelt in Deutschland ebenfalls über staatliche Kredite, hatte sich aber gegen eine Beteiligung der Staaten an der Lufthansa Group im Gegenzug ausgesprochen. Die größte europäische Airline-Gruppe kann sich nicht mehr aus eigener Kraft aus der Corona-Krise retten. Diese Einschätzung veröffentlichte der Dax-Konzern, nachdem er für das erste Quartal einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro vermeldet hatte. Belastend sind zudem Zinsen und ungünstige Kerosin-Verträge, die noch von einem viel höheren Ölpreis ausgegangen waren als dem aktuellen.