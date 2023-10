O'Leary prognostiziert Konsolidierungwelle wegen nicht realisierbarer SAF-Ziele

Fluggesellschaften in Europa stehen vor der Herausforderung, die Nachhaltigkeitsziele der EU zu erreichen. Es besteht die Gefahr, dass die Ziele für Sustainable Aviation Fuel (SAF) nicht erreicht werden. Dadurch könnte sich die Branche weiter konsolidieren, wie Ryanair-Chef O'Leary prognostiziert.

Die Chefs europäischer Fluggesellschaften haben erklärt, dass die Branche mehr Geld verdienen und sich möglicherweise weiter konsolidieren müsse, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Luis Gallego Martín, der Chef der Muttergesellschaft IAG von British Airways, sagte Reportern bei einem Gespräch, es bestehe ein Risiko von mehr als 90 Prozent, dass die Branche ein Ziel der Europäischen Union für die Verfügbarkeit von nachhaltigem Flugbenzin (Sustainable Aviation Fuel, SAF) bis 2025 nicht erreichen werde.

Die Europäische Union hat Vorschriften erlassen, die vorschreiben, dass Flüge, die von EU-Flughäfen starten, eine schrittweise steigende Menge an SAF mitführen müssen, beginnend mit zwei Prozent des gesamten Treibstoffs im Jahr 2025.

Gallego sagte, dass die strengeren Vorschriften in Europa im Vergleich zu anderen Regionen die Gefahr bergen, dass die fragmentierte Branche weniger wettbewerbsfähig wird und die Fluggesellschaften unter Druck geraten, die jüngste Welle von Partnerschaften fortzusetzen.

"Das Problem, das wir in Europa haben, ist, dass wir eine kleine Gruppe oder eine kleine Fluggesellschaft haben, die in einem globalen Krieg mit Nachhaltigkeitsanforderungen konkurriert, die den anderen voraus sind. Wir werden nicht konkurrenzfähig sein", sagte Gallego.

"Deshalb müssen wir die Branche konsolidieren, um uns all diese Ambitionen, zum Beispiel im Bereich der Nachhaltigkeit, leisten zu können. Deshalb versuchen wir, größer und effizienter zu werden und bessere Plattformen für unsere Kunden zu entwickeln.

O'Leary prognostiziert Konsolidierung von Tap, Easyjet und Wizzair

In einem Interview mit Reuters prognostizierte Ryanair-Chef Michael O'Leary eine weitere Konsolidierung. Demnach sei IAG am ehesten in der Lage, die portugiesische Tap vor den Konkurrenten Air France-KLM und Lufthansa zu kaufen. O'Leary zeigte sich zudem überrascht über den Einstieg von Air France-KLM bei der skandinavischen SAS.

Er wiederholte auch seine Vorhersage, dass die Low-Cost-Konkurrenten Wizz Air und Easyjet Opfer der Konsolidierung werden würden, wobei Easyjet von IAG oder Air France-KLM oder beiden aufgekauft würde und Wizz Air von Lufthansa oder einem Käufer aus dem Nahen Osten.

Die Kommentare von O'Leary wurden von Easyjet kühl erwidert. "Millionen von Verbrauchern in Europa werden erleichtert sein zu hören, dass es keine realistische Aussicht gibt, dass Ryanair die einzige Billigfluggesellschaft in Europa wird", sagte ein Sprecher von Easyjet.

Andere Fluggesellschaften waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.