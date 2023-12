Ukrainischer Luft- und Raumfahrtsektor sucht nach westlichen Partnern

Der ukrainische Luft- und Raumfahrtkonzern Motor Sich hat bisher wenig Erfolge bei der Werbung um potenzielle Partner im Westen vorzuweisen und sucht nach einer neuen Ausrichtung. Zuvor hatte er Russland als größten Kunden verloren und eine Zusammenarbeit mit China wird blockiert.

Die Herausforderungen, mit denen einer der bekanntesten ukrainischen Mischkonzerne konfrontiert ist, zeigen, wie schwierig es für ukrainische Unternehmen ist, zu expandieren, wenn Bedenken hinsichtlich ihrer Korruptionsbilanz bestehen und der Konflikt mit Russland andauert.

Das staatliche Unternehmen Motor Sich ist der führende ukrainische Hersteller von Flugzeug- und Hubschraubermotoren, unter anderem für einige der größten Frachtflugzeuge der Welt.

"Wir wollen uns dem Westen zuwenden"

"Wir wollen uns dem Westen zuwenden", sagte der Vorstandsvorsitzende Olexiy Nikiforov in einem Interview mit Reuters. Seit fast einem Jahr bemüht er sich auf Luftfahrtmessen und Regierungsveranstaltungen um Treffen mit US-Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin und RTX.

Er hofft, diese Woche eine weitere Gelegenheit zu bekommen, seine Argumente für eine stärkere industrielle Zusammenarbeit vorzubringen, wenn sich US-amerikanische und ukrainische Verteidigungsbeamte und Industrieführer am Mittwoch und Donnerstag in Washington zu einem vom Weißen Haus ausgerichteten Gipfel treffen.

Sergiy Korzh, ein führendes Vorstandsmitglied von Motor Sich, sagte, dass die Ergebnisse des Gipfels kaum unmittelbare Auswirkungen haben würden. "Sie können sich vorstellen, wie lange es dauern wird, bis die Ergebnisse einer solchen Zusammenarbeit auf dem Schlachtfeld ankommen", sagte er gegenüber Reuters.

Korzh sagte jedoch, er habe nach einem Treffen mit Vertretern des US-Handelsministeriums und einigen großen US-Unternehmen auf der Dubai Air Show im vergangenen Monat einige Fortschritte erzielt. Einzelheiten nannte er aus Sicherheitsgründen nicht, da es sich bei den Gesprächen um Verteidigungsfragen gehandelt habe.

Ein Sprecher der Abteilung für internationalen Handel des Handelsministeriums sagte, es habe sich nicht um ein formelles Treffen gehandelt. Ein Vertreter von Motor Sich habe den Stand von Ita besucht und kurz über die Fähigkeiten des Unternehmens gesprochen, sagte der Sprecher.

Selenskyj erklärt Wiederaufbau des Luftfahrtsektors zur Priorität

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Wiederaufbau des ukrainischen Verteidigungs- und Luftfahrtsektors zu einer seiner Hauptprioritäten erklärt, einschließlich verstärkter Investitionen in die Drohnentechnologie.

Die Einnahmen von Motor Sich seien seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 um fast 40 Prozent gesunken, sagte Korzh gegenüber Reuters. Die Produktionsanlagen des Unternehmens in Zaporizhzhya seien zudem wiederholt von den russischen Streitkräften mit Raketen angegriffen worden, was die Ausrüstung und 15.000 Mitarbeiter gefährdet habe, so Geschäftsführer Nikiforov.

US-Rüstungsunternehmen haben öffentlich wenig Interesse gezeigt, in naher Zukunft mit Luft- und Raumfahrtunternehmen wie Motor Sich bei Produktionsprojekten zusammenzuarbeiten.

Lockheed Martin erklärte in einer Stellungnahme, dass es "eng" mit der US-Regierung zusammenarbeite, um deren Reaktion in der Ukraine zu unterstützen. Lockheed Martin lehnte es ab, einen Vorschlag von Motor Sich zu kommentieren, die ukrainischen Sea-King-Hubschrauber mit seinen Triebwerken auszustatten.

Auf die Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit mit ukrainischen Rüstungsunternehmen antwortete Boeing: "Wir kommentieren keine Gerüchte über mögliche Gespräche oder Transaktionen, aber wir überprüfen ständig unsere Märkte und Portfolios, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden die besten Fähigkeiten und den besten Wert bieten".

General Electric und RTX lehnten eine Stellungnahme ab. Northrop Grumman reagierte nicht auf die Bitte um einen Kommentar.

Während die Gespräche in Washington Ende dieser Woche und die Kontakte auf der Luftfahrtmesse in Dubai letzten Monat vielversprechend sind, könnten die politischen Realitäten, mit denen westliche Verteidigungsbeamte zu kämpfen haben, jeden Fortschritt behindern.

Ein US-Verteidigungsexperte sagte, die US-Rüstungshersteller beobachteten genau, ob der Konflikt im Gazastreifen – und die schwindende Unterstützung der US-Republikaner für die Ukraine – Washingtons Appetit auf eine künftige Zusammenarbeit mit der Ukraine dämpfe.